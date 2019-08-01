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Спасибо за помощь, но... Путин красиво ответил на предложение Трампа тушить пожары вместе

01 августа 2019, 04:09  •  61 • Политика
Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Последний предложил тушить пожары в Сибири вместе. Путин ответил красиво, в духе: спасибо за помощь, но...
Президент России Владимир Путин вечером среды, 31 июля, переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Звонок совершила американская сторона, говорится в сообщении Кремля.
Трамп, обращаясь к Путину, предложил помощь в борьбе с лесными пожарами. В то же время Владимир Путин искренне поблагодарил Трампа за предложение и внимательное отношение к Москве. А также добавил, что в случае необходимости, безусловно, воспользуется предложением Трампа. Впрочем, уже сейчас в Сибири работает мощная авиагруппировка для тушения пылающих лесов, пояснил президент России.
Напомним, на сегодня площадь пожаров в России составляет 2,7 миллионов гектаров, это на 12 процентов больше, чем в 2018 году. В четырех регионах России введен режим ЧС. Самая сложная обстановка в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. Ранее Путин поручил Минобороны оказать помощь в тушении пожаров, что и было сделано.

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