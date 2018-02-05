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Спасибо за оккупацию: Президент Литвы "расцеловала руки" НАТО за ввод новых войск
05 февраля 2018, 22:24 • 131 • Политика
Президент Литвы поблагодарила НАТО за размещение немецкого батальона в стране.
Лизоблюдство Литвы перед НАТО побило новый рекорд. Президент страны Даля Грибаускайте официально поблагодарила военный блок за размещение в стране немецкого батальона. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Президент высоко оценила усилия НАТО по "укреплению" восточного фланга. По словам Грибаускайте, решение военного блока "укрепить безопасность" в регионе путем размещения в Литве дополнительных военных сил якобы является очень эффективным и успешным.
При этом она тут же опровергла сама себя, заявив, что положение дел в стране по-прежнему остается "опасным". То есть в Литве продолжают ждать, но все никак не дождутся военного вторжения России.
Напомним, что в минувшем месяце НАТО озвучили намерения увеличить свое военное присутствие в прибалтийских республиках под предлогом якобы ухудшившейся ситуации на границе с Россией.
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