|
«Спасибо за кремлеботов, Запад!»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об абсурдности поисков «русского следа»
25 декабря 2018, 22:25 • 42 • В мире
«Политические элиты с изрядной регулярностью продолжают плодить нелепые истории про «русский след», чтобы избавить себя от ответственности за любые мало-мальские социально-политические проблемы».
Gettyimages.ru
В уходящем году «русские хакеры» и «русские тролли» стали самым трендовым явлением мировой политики. Как агенты КГБ в 1960—80-е годы, они стали вездесущи и, кажется, могут манипулировать внутриполитическими процессами в любой точке земного шара.
Последний забавный повод поговорить о «вмешательстве» России в дела суверенной страны разворачивается на Мадагаскаре (о чём, например, можно почитать в статье «Мадагаскар под ударом фейк ньюз»): в соцсетях активно распространяются слухи, что в президентские выборы островного государства вмешивается Кремль. Абсурдность этого обвинения более чем очевидна местным жителям, которые на повседневной основе сталкиваются с информационным давлением западных СМИ. Более того, будь у них возможность, малагасийцы скорее предпочли бы русских «вежливых людей», чем толпы старых европейцев, приезжающих к ним для секс-туризма.
На полном серьёзе CNN провёл расследование, суть которого свелась к тому, что Россия подстёгивала протесты афроамериканцев (после серии резонансных убийств чернокожих подростков белыми американскими копами) не только с помощью Instagram, Twitter и т. д., но даже с помощью популярной мобильной игры Pokémon Go! Да-да, Пикачу — тайный агент Кремля, который даёт инструкции активистам движения Black Lives Matter (дословно: «Жизнь темнокожих имеет значение»).
Можно также выделить «научное исследование» американского учёного Мортена Бэя из Университета Калифорнии, который утверждает, что заметная часть критических отзывов о фильме «Звёздные войны: Последние джедаи» была сгенерирована в соцсетях российскими троллями из политических побуждений для поляризации американского общества и продвижения альт-райт-повестки.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Подпишитесь на нас
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
24 декабря 2018, 06:12
|
21 декабря 2018, 04:54
|
19 декабря 2018, 03:55
|
23 декабря 2018, 12:09
|
20 декабря 2018, 20:39
|
25 декабря 2018, 06:24
|
21 декабря 2018, 14:39