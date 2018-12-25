«Спасибо за кремлеботов, Запад!»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об абсурдности поисков «русского следа»

«Политические элиты с изрядной регулярностью продолжают плодить нелепые истории про «русский след», чтобы избавить себя от ответственности за любые мало-мальские социально-политические проблемы».

В уходящем году «русские хакеры» и «русские тролли» стали самым трендовым явлением мировой политики. Как агенты КГБ в 1960—80-е годы, они стали вездесущи и, кажется, могут манипулировать внутриполитическими процессами в любой точке земного шара.

Последний забавный повод поговорить о «вмешательстве» России в дела суверенной страны разворачивается на Мадагаскаре (о чём, например, можно почитать в статье «Мадагаскар под ударом фейк ньюз»): в соцсетях активно распространяются слухи, что в президентские выборы островного государства вмешивается Кремль. Абсурдность этого обвинения более чем очевидна местным жителям, которые на повседневной основе сталкиваются с информационным давлением западных СМИ. Более того, будь у них возможность, малагасийцы скорее предпочли бы русских «вежливых людей», чем толпы старых европейцев, приезжающих к ним для секс-туризма.

И ведь нельзя сказать, что европейцы и американцы не знакомы с басней про пастуха и волка, которая становится всё более актуальной. Тем не менее политические элиты с изрядной регулярностью продолжают плодить нелепые истории про «русский след», чтобы избавить себя от ответственности за любые мало-мальские социально-политические проблемы.

На полном серьёзе CNN провёл расследование, суть которого свелась к тому, что Россия подстёгивала протесты афроамериканцев (после серии резонансных убийств чернокожих подростков белыми американскими копами) не только с помощью Instagram, Twitter и т. д., но даже с помощью популярной мобильной игры Pokémon Go! Да-да, Пикачу — тайный агент Кремля, который даёт инструкции активистам движения Black Lives Matter (дословно: «Жизнь темнокожих имеет значение»).

Можно также выделить «научное исследование» американского учёного Мортена Бэя из Университета Калифорнии, который утверждает, что заметная часть критических отзывов о фильме «Звёздные войны: Последние джедаи» была сгенерирована в соцсетях российскими троллями из политических побуждений для поляризации американского общества и продвижения альт-райт-повестки.

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