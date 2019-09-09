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«Спасибо всем, кто боролся за мой выход»: Кирилл Вышинский на пресс-конференции

09 сентября 2019, 10:24  •  11 • Украина
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский даёт пресс-конференцию после своего прибытия в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной по формуле «35 на 35». RT ведёт прямую трансляцию.
 

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