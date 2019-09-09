|
«Спасибо всем, кто боролся за мой выход»: Кирилл Вышинский на пресс-конференции
09 сентября 2019, 10:24 • 11 • Украина
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский даёт пресс-конференцию после своего прибытия в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной по формуле «35 на 35». RT ведёт прямую трансляцию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2019, 03:54
|
07 сентября 2019, 19:24
|
08 сентября 2019, 03:39
|
03 сентября 2019, 05:09
|
06 сентября 2019, 04:39
|
08 сентября 2019, 08:39
|
08 сентября 2019, 08:39