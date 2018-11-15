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Спасибо, у нас все есть!
15 ноября 2018, 22:24 • 107 • Карикатуры
Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в докладе о перспективах глобальной энергетики указали на лидирующую роль России в этой сфере как минимум до 2040 года.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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