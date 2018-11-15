Спасибо, у нас все есть!

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15 ноября 2018, 22:24  •  107 • Карикатуры

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в докладе о перспективах глобальной энергетики указали на лидирующую роль России в этой сфере как минимум до 2040 года.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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