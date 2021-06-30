Спасибо русским врачам: экс-президента 10 дней откачивали от COVID-19

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что было решающим в его лечении.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным экс-глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поблагодарил русских врачей, которые спасли его, когда тот заболел коронавирусной инфекцией. Он сказал, что медики постоянно были рядом.

"Никогда не забуду многих вещей, но когда я заболел [коронавирусом], группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающим в моём излечении. Это не забывается. Спасибо!" - произнёс Назарбаев.

Бывший президент Казахстана переболел коронавирусом в 2020 году. Заболевание у него обнаружили 18 июня. 2 июля ему удалось вылечиться. А в этом году он сделал прививку, выбрав препарат "Спутник V".