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Спасибо русским врачам: экс-президента 10 дней откачивали от COVID-19

30 июня 2021, 20:35  •  184 • Политика
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что было решающим в его лечении.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным экс-глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поблагодарил русских врачей, которые спасли его, когда тот заболел коронавирусной инфекцией. Он сказал, что медики постоянно были рядом.
"Никогда не забуду многих вещей, но когда я заболел [коронавирусом], группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающим в моём излечении. Это не забывается. Спасибо!" - произнёс Назарбаев.
Бывший президент Казахстана переболел коронавирусом в 2020 году. Заболевание у него обнаружили 18 июня. 2 июля ему удалось вылечиться. А в этом году он сделал прививку, выбрав препарат "Спутник V".

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