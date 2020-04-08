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"Спасибо русским людям". Чего Сербия не простит Европе

08 апреля 2020, 09:35  •  165 • Аналитика
© REUTERS / Fedja Grulovic
Одиннадцать российских самолетов с вирусологами и эпидемиологами на борту прибыли в Сербию. Врачи отправились в наиболее пострадавшие от коронавируса города, чтобы помочь властям предотвратить распространение инфекции. Поддержку Белграду оказывает и Китай, поставляя маски, перчатки и медтехнику. А вот помощь Евросоюза сербы игнорируют и считают ее запоздалой. Как эпидемия изменила взгляды на европейскую солидарность — разбиралось РИА Новости.

Карантин по-соседски

"Сербы очень многое пережили: и мировые войны, и бомбардировки НАТО. Ситуация тяжелая, но все стараются сохранять оптимизм", — говорит журналистка Катерина Лане из Валево.
Эпицентр коронавируса сейчас находится в этом городе, все жители на карантине. Тем не менее, по словам Катерины, большого дискомфорта никто не испытывает: "Волонтеры доставляют пожилым людям продукты, пенсию им приносят тоже домой. Оплату коммунальных услуг отсрочили до окончания режима чрезвычайной ситуации. Плюс почти всех граждан, даже в отдаленных местностях, обеспечили интернетом".
Первые инфицированные появились в стране в начале весны. Власти не медлили и 15 марта объявили чрезвычайную ситуацию. Закрылись школы, вузы, детские сады, заведения общепита, городские парки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Тем, кто старше 65, выходить на улицу запрещено.
В Белграде к тому же действует комендантский час с 17:00 до пяти утра, а по выходным — с 13:00 субботы до пяти утра понедельника. За нарушение режима самоизоляции грозит штраф от 450 до 1250 евро. Всех возвращающихся на родину из-за границы отправляют на карантин — на 28 дней.
"Вначале сербы не очень ответственно отнеслись к ограничениям. Но потом испугались. Сидят дома, помогают соседям — на Балканах это очень распространено. Подключились спортсмены, культурные деятели, бизнесмены. Сербский теннисист Новак Джокович перечислил миллион евро", — объясняет РИА Новости жительница Лозницы Татьяна Рыбакова.
"У всех есть обязательная медицинская страховка, но проблема в оснащенности больниц (особенно в провинции) и в том, что лучшие специалисты давно утекают в Западную Европу", — добавляет житель Белграда Анатолий Поморцев. Из-за нехватки рук власти привлекают в больницы врачей, уже ушедших на пенсию, и зовут тех, кто работает за границей. К сожалению, многие медики сами заразились коронавирусом.
© REUTERS / Marko Djurica
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи самолета из Китая, доставившего медикаменты для помощи стране в борьбе с коронавирусом (COVID-19)

"Верю моему брату Си"

Сербские власти понимали, что справиться с эпидемией собственными силами не получится. Не хватало масок, перчаток и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Первым делом президент Александр Вучич обратился к Брюсселю. Но получил отказ. В Италии, Франции, Испании, Германии коронавирус распространялся настолько стремительно, что Еврокомиссия ввела мораторий на поставки медоборудования за рубеж. Добиться хоть чего-то не помог даже статус страны — кандидата в ЕС.
"Я не буду делать политических выводов, но мы поняли, что нет никакой европейской солидарности, это была лишь сказка на бумаге", — заявил в тот момент Вучич.
Число пациентов с диагнозом COVID-19 перевалило за тысячу, когда Сербия попросила помощи у Китая. Через несколько дней Пекин направил в Белград самолеты с медицинским оборудованием и средствами защиты. В страну прибыли также шесть врачей с опытом лечения коронавируса.
Президент их лично приветствовал. Он настолько расчувствовался, что поцеловал китайский флаг.
Белград, Валево, Лозницу украсили огромными билбордами с портретами Си Цзиньпина. "Спасибо, брат Си!" — гласила надпись.
"Помощь Пекина была действительно огромной. Китайские специалисты инспектировали все сербские больницы, где лечат заразившихся. Власти двух стран договорились запустить производство масок в Сербии. Людям прямо на улицах раздавали средства защиты. Без масок и перчаток китайцы вообще запрещают выходить из дома", — рассказывает Рыбакова.
В Белграде маски сейчас есть в большинстве аптек. Цены задирать запрещено. Продают по десять масок и двадцать пар перчаток в одни руки.
© РИА Новости / Александар Джорович
Грузовик российских военных специалистов у Земунской больницы в Белграде

"Сербия не повторит опыт Италии"

Вскоре помогла и Россия. Одиннадцать самолетов Ил-76 приземлились на авиабазе Батайница под Белградом. Восемьдесят семь специалистов почти сразу приступили к работе, разделившись на бригады. В каждой — терапевт, эпидемиолог, анестезиолог, медтехники. Две группы остались в Белграде, остальные уехали в Валево, Нише, Кикинде, Чуприю — туда, где хуже всего.
Из Ил-76 выгрузили шестнадцать спецавтомобилей для дезинфекции дорог и важных инфраструктурных объектов, много средств защиты и медоборудования, включая аппараты ИВЛ. Доставку курировало Министерство обороны.
"Российская помощь подтвердила дружбу наших стран. Огромное спасибо Владимиру Путину и русским людям!" — написал Вучич в инстаграме. На авиабазе россиян встречали премьер-министр Ана Брнабич и глава Минобороны Александр Вулин.
Они не скупились на благодарности. "Россия оказала поддержку самым нуждающимся сейчас в ней странам, включая США. Тем самым Москва продемонстрировала миру, как надо действовать во время эпидемии", — говорила сербский премьер.
"Мы действительно очень ждали помощи из России и вовсе не обиделись, что сначала Москва отправила самолеты в Италию. У нас все же другая ситуация", — объясняет житель Белграда, историк Александр Животич. Он уверен: Сербия не повторит печальный опыт Италии. За счет оперативной реакции республика смогла выиграть время.
Параллельно Белград вел переговоры с Францией. "Эммануэль Макрон выразил полную моральную поддержку Сербии в борьбе с коронавирусом", — заявил Вучич после телефонного разговора с французским коллегой. Слово "моральную", как отметили сербские журналисты, он произнес с некоторым сарказмом.
В итоге Брюссель все же выделил Сербии 15 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. И еще 78 миллионов евро — на социально-экономическое восстановление страны. Белград это никак не прокомментировал.
© REUTERS / Marko Djurica
Пустая улица в Белграде во время изоляции местных жителей

Политическая манипуляция

Сербский историк и политолог Стеван Гайич в беседе с РИА Новости высказал мнение, что ситуацию с поставками медоборудования власти используют и в политических целях.
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"Президент Вучич — мастер манипуляций. Он демонстративно громко обратился к Китаю, хотя все ожидали, что вначале переговорит с Россией. Через укрепление связей с Пекином он хочет задеть Евросоюз и Россию одновременно", — полагает сербский эксперт.
По его мнению, Вучич дает понять, что найдет иных союзников, если позиция Брюсселя по условиям вступления Сербии в ЕС не смягчится.
"Главное препятствие — это Косово. Брюссель настаивает на признании Белградом суверенитета этой территории, но Вучич согласен лишь на признание районов с албанским большинством", — рассуждает он.
Против даже частичного суверенитета Косово выступает и Россия. Гайич напоминает, что на всех заседаниях Совбеза ООН Москва призывает Белград и Приштину выполнять резолюцию 1244, где Косово рассматривается как неотъемлемая часть Сербии.
"Неожиданно бурная дружба с Китаем и слезы Вучича в знак благодарности — это еще и намек России: дескать, у Сербии есть альтернативы. Президент надеется, что в Москве изменят точку зрения по Косово. Но собственное население не поддерживает сербского лидера в этом вопросе", — заключает эксперт.
© Sputnik
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76МД с гуманитарной помощью прибыл в Сербию

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