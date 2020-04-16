«Спасибо команде»: главврач больницы в Коммунарке подвёл итоги работы за 45 дней

Главврач московской ГКБ №40 Денис Проценко подвёл итоги 45 дней работы инфекционной больницы в Коммунарке, которая стала одним из центров борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. По словам медика, с начала марта в больницу поступили свыше 1,6 тыс. пациентов, почти 69% к настоящему времени выписаны. Главврач также привёл последние данные, согласно которым в больнице на лечении находятся почти 500 человек, у большей части из которых диагностирован COVID-19. Сам Проценко накануне сообщил, что выздоровел от коронавируса и вышел из изоляции.

Главный врач московской ГКБ №40 Денис Проценко подвёл промежуточные итоги работы инфекционной больницы в Коммунарке, которая стала одним из основных центров по лечению заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, за полтора месяца в больницу поступили более 1,6 тыс. пациентов, почти 69% из которых уже выписаны. «45 дней работы в Коммунарке. 1659 пациентов. 1140 выписанных... За этими цифрами, конечно, много... Спасибо команде», — написал Проценко.

Он также поблагодарил персонал других отделений больницы, не задействованных в борьбе с распространением COVID-19: «Спасибо тем, кто ежедневно оперирует и лечит онкобольных на Касаткина и на Медиков, принимает роды на Таймырской и ведёт женщин в ЖК».

Проценко также рассказал, что в настоящий момент на лечении в Коммунарке находятся более 490 пациентов. У двух третей из них подтверждено заражение коронавирусом.

«На лечении 493 пациента. Из них: с диагнозом пневмония — 480, COVID положительные — 328», — сообщил Проценко, уточнив, что 44 пациента находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 21 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За сутки в больницу в Коммунарке поступили 52 человека, 46 были выписаны.

Накануне сам Проценко рассказал, что вылечился от коронавирусной инфекции. О его заболевании COVID-19 стало известно 31 марта, болезнь протекала не в тяжёлой форме. 15 апреля врач написал у себя в Facebook, что вышел из изоляции после получения двух отрицательных тестов.

Главврач больницы в Коммунарке стал героем нескольких фильмов журналиста Антона Красовского об эпидемии COVID-19 и коллективе врачей, борющихся с инфекцией.

Первое большое интервью с Проценко под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы» RT опубликовал 20 марта. В нём врач, в частности, рассказал о первом случае смерти пациента с коронавирусом нового типа в России, готовности больниц к резкому скачку числа инфицированных и многом другом.

Позднее, 4 апреля, вышел фильм о Проценко и его команде медиков в Коммунарке, демонстрирующий сложности повседневной работы медиков.

На минувшей неделе ролик с интервью Проценко RT, набравший более 3 млн просмотров, был удалён с сервиса YouTube. Модераторы пояснили, что запись была отмечена как «недопустимая». Вскоре фильм был восстановлен на официальном канале RT без объяснения причин.

Обстановка в Москве

По последним данным, в Москве насчитывается более 16,1 тыс. заболевших коронавирусом. С начала эпидемии в столице выздоровели 1394 человек (189 за последние сутки), сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 113 инфицированных скончались от осложнений, возникших в связи с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Больше половины из 1370 новых случаев заболевания в Москве зафиксированы среди горожан младше 45 лет (5,5% — дети и 45% — в возрасте от 18 до 45 лет). Ещё 35% инфицированных — в диапазоне от 46 до 65 лет, 10,5% — от 66 до 80 лет и 4% — старше 80 лет.

Ранее сообщалось, что более 7 тыс. человек лечатся от коронавируса дома. Такая возможность появилась у горожан 23 марта со вступлением специального регламента. Решение о допустимости домашнего лечения принимают врачи скорой помощи после осмотра больного. Пациент и его родные подписывают документ, который обязывает их оставаться дома на протяжении всего курса лечения.

Ракова отметила, что в случае ухудшения состояния пациентов, их обязательно госпитализируют. Вместе с тем вице-мэр указала, что количество таких случаев не превышает 4%.

Вместе с тем вечером 15 апреля в департаменте здравоохранения Москвы сообщили о ещё семи пациентах, скончавшихся из-за осложнений на фоне заболевания коронавирусом. Большая часть умерших имела сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.

«Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжёлой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением лёгких», — говорится в сообщении.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико выразил мнение, что снижение количества инфицированных в Москве за сутки следует ожидать к концу весны. При этом, по его словам, такое развитие событий возможно при соблюдении всех мер профилактики и безопасности.

«Я думаю, что конец апреля — начало мая будет переломным... И мы должны ступить в Москве на некое плато, стабилизацию, и последующее снижение в июне и июле», — сказал он в эфире канала «Доктор».

Широкомасштабное тестирование в России

Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала эпидемии достигло почти 28 тыс. Инфицированные выявлены в 84 регионах страны, единственным субъектом Федерации, где заболевших пока нет, остаётся Республика Алтай.

Накануне стало известно, что Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведённых тестов на COVID-19. Только за минувшие сутки было проведено 95,4 тыс. лабораторных исследований (всего — более 1,61 млн). Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили количество лабораторий, в которых можно сдать тест на коронавирус. Всего по стране насчитывается 376 таких учреждений.

Отмечается, что сейчас любая лаборатория, включая частные негосударственные учреждения, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа. Для этого требуется подать уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственным требованием в этом случае является передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.