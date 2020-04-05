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Спасибо, капитан! Моряки авианосца "Теодор Рузвельт" провожали капитана-"ябеду" овациями
05 апреля 2020, 15:35 • 217 • В мире
В США уволили капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье. Сошедшего с корабля капитана моряки провожали овациями. Сотни человек на борту аплодировали уходящему капитану, который ранее сообщил в СМИ о заражённых на авианосце.
Моряки американского авианосца "Теодор Рузвельт", где произошла вспышка коронавируса, провожали капитана Бретта Крозье овациями. Ранее он рассказал журналистам о ситуации с коронавирусом на судне.
Однако начальство не оценило честную инициативу капитана, сочтя, что он слишком "перегружен" и отставка сейчас - лучший выход из ситуации.
Как объявили в Пентагоне, "для нас было большим сюрпризом прочитать письмо капитана в газете… Оно не должно было утечь (в СМИ) - это была его ответственность".
В результате капитана-"ябеду", каковым его сочли в американском МО, сместили с поста.
Моряки авианосца морально поддержали своего капитана. Провожая его, они вышли на палубу и выразили благодарность овациями.
Ранее стало известно о том, что и. о. министра ВМС США Томас Модли сообщил о снятии с атомного авианосца Theodore Roosevelt 2700 человек. На борту корабля к этому моменту более 90 человек с подтверждённым коронавирусом. Результаты тестов свыше 1200 человек ещё пока не готовы.
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