Спасибо, капитан! Моряки авианосца "Теодор Рузвельт" провожали капитана-"ябеду" овациями

Моряки американского авианосца "Теодор Рузвельт", где произошла вспышка коронавируса, провожали капитана Бретта Крозье овациями. Ранее он рассказал журналистам о ситуации с коронавирусом на судне.

Однако начальство не оценило честную инициативу капитана, сочтя, что он слишком "перегружен" и отставка сейчас - лучший выход из ситуации.

Как объявили в Пентагоне, "для нас было большим сюрпризом прочитать письмо капитана в газете… Оно не должно было утечь (в СМИ) - это была его ответственность".

В результате капитана-"ябеду", каковым его сочли в американском МО, сместили с поста.

Моряки авианосца морально поддержали своего капитана. Провожая его, они вышли на палубу и выразили благодарность овациями.

Капитан Бретт Крозье покидает атомный авианосец USS Theodore Roosevelt, пришвартованный на Гуаме. Команда корабля провожает своего командира аплодисментами, выражая несогласие с решением Пентагона снять Крозье с должности за письмо отчаяния. pic.twitter.com/iiS8XMvQGn — Артем (@A_Yuzhakov) April 3, 2020

Ранее стало известно о том, что и. о. министра ВМС США Томас Модли сообщил о снятии с атомного авианосца Theodore Roosevelt 2700 человек. На борту корабля к этому моменту более 90 человек с подтверждённым коронавирусом. Результаты тестов свыше 1200 человек ещё пока не готовы.