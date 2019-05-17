Спасибо философам: Немецкий журналист о тяге Германии к непредсказуемым русским

Среди жителей Германии сильно распространены пророссийские настроения, тогда как отношение президента США Дональда Трампа к Европе вызывает беспокойство. Об этом пишет немецкий журналист Рихард Херцингер.

Он отметил, что многие немецкие политики защищали и продолжают защищать Москву. В качестве примера журналист привёл слова советника экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорста Тельчика, который указывал на стремление Запада обвинять во смех смертных грехах именно российскую сторону. Другие же жаловались на демонизацию России.

По мнению Херцингера, русофильство немцев связано с образом России, который в XIX веке сформировали видные немецкие философы. Последних пугала непредсказуемость русских, но восхищала их духовно-нравственная чистота.

Сейчас же Берлин боится сближения Москвы и Вашингтона.

"Экономические, политические и социальные связи с Соединёнными Штатами пока что слишком сильны, чтобы позволить Германии отдалиться. Но этого нельзя исключать", - пишет он в статье для журнала American Interest.