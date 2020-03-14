Спасибо, что родился! • 200 • Аналитика

Я, по счастью, принадлежу к тому поколению, которое появилось на свет в 50-х годах прошлого века. И не только по счастью, но и, называйте это как угодно: по случайному стечению обстоятельств, благодаря воле судьбы или даже по недоразумению…



Отцами таких, как я, стали те, кто прошёл Великую Отечественную войну, дрался в тяжёлом 41-м, оборонял Ленинград и Сталинград, освобождал Европу, воевал с империалистической Японией, восстанавливал разрушенную страну. Наши отцы доучивались в вечерних школах после войны, заканчивали институты и университеты, становились выдающимися учёными, конструкторами, преподавателями, врачами и рабочими.







Да-да, именно рабочими, потому что без их умелых уникальных рук, которые умели делать буквально всё, невозможны были бы те успехи, которых добился Советский Союз.



Это было особое, выдающееся поколение. Это были гиганты дела, мысли и слова. Это были люди, которые искренне работали, искренне любили и искренне рожали детей, которые росли в обстановке любви, радости и уважения. Спасибо им за это!



Мой отец до войны вместе с родителями и младшим братом жил в городе Харькове (теперь независимом украинском) на улице Рымарской. Совсем недалеко от него, в каких-нибудь трёхстах метрах, на улице Пушкинской, жила моя будущая мама. До войны они не были знакомы друг с другом и учились в разных школах.



Когда началась война, вермахт в конце сентября 1941 года подошёл к Харькову. Семьи моих будущих родителей эвакуировались каким-то чудом, о чём говорили до самого конца жизни.





Но это отнюдь не последняя случайность, благодаря которой я появился на свет.



В конце 1942 года отец (1925 года рождения) пошёл добровольцем. Шесть месяцев обучался в пехотном училище. За трое суток до выпуска на срочно объявленном построении им довели, что Красной Армии срочно нужны десантники. И все из выпуска стали не младшими лейтенантами-взводными, а парашютистами.



Вот это ещё одна случайность, благодаря которой я родился.



Батя попал в 11-ю воздушно-десантную бригаду. Кто занимался историей ВДВ в годы войны, тот хорошо знает, что многие такие соединения не один раз претерпевали новые формирования. Это означало, что прежний состав почти полностью выбыл из строя, проще говоря, погиб, но сохранил Боевое знамя.



Это потом, в 1985 году, когда отец и мать ехали на поезде Москва — Пекин ко мне в далёкий гарнизон Степь (кто там служил, тот знает!), он встретился с таким же фронтовым десантником, только служившем в 12-воздушно-десантной бригаде, который, узнав, где служил батя, с удивлением воскликнул: «Как ты жив-то остался? Ваша же бригада целиком полегла…» И это было истинной правдой: из 11-й бригады во время тяжёлых оборонительных боёв где-то в Белоруссии в живых осталось несколько человек, что были ранены и контужены в самом начале боёв и кого успели вывезти в тыл. Среди них был и мой отец. Вот ещё одна случайность.



Из-за тяжёлой контузии батю перевели из воздушно-десантных войск в 333-й Полоцко-Новобугский тяжёлый гвардейский самоходный артиллерийский орденов Боевого Красного Знамени, Александра Невского и Михаила Кутузова полк на ИСУ-152, в котором он стал командиром отделения автоматчиков. Освобождал Полоцк и другие города. Затем была война с Японией.



Отец вспоминал, что во время наступления 1-го Дальневосточного фронта автоматчикам полка практически не удавалось хоть немного поспать… Самураи весьма эффективно ночами нападали на наши вставшие на отдых подразделения и части, были нередки случаи, когда так в начале этой войны вырезали десятки наших солдат и офицеров. В то время как экипажи самоходок спали, автоматчики несли караульную службу. И гибли: несколько часовых из-за своей нерадивости и разгильдяйства были зарезаны японцами…







А днём, во время маршей надо было сидеть на броне и высматривать японских смертников, которых прикапывали вместе с противотанковыми минами прямо на дорогах. Батя вспоминал, как бойцы его отделения вовремя уничтожили двух таких «камикадзе», когда они внезапно появились всего в нескольких метрах.



Потом были бои за китайский город Муданьцзян, где автоматчикам полка пришлось штурмовать японские доты и дзоты, много раз сталкиваться с японцами в беспощадных рукопашных схватках, освобождение Северной Кореи. Уволился отец только в 1950 году командиром орудия ИСУ-152, прослужив так почти восемь лет срочной службы.





А его младший брат Валентин погиб в 1944 году, не дожив всего трёх дней до своего восемнадцатого дня рождения. Он был связистом в войсках НКВД. Его убили бандеровцы возле города Владимира-Волынского. Мой дядя тянул линию связи по столбам и был расстрелян на столбе, когда отстреливался от нескольких десятков «лесных братьев». Так написал командир части в письме, которое потом пришло вместе с похоронкой. А ведь он тоже мог бы стать чьим-то отцом… Батя не знал о смерти брата до 1947 года, мои дедушка и бабушка не хотели его расстраивать.



После демобилизации отец закончил 10-й класс вечерней школы, в Харьков к тому времени его родители уже вернулись, закончил Харьковский политехнический институт и стал работать на харьковском заводе «Свет шахтёра».



А моя мама вместе с родителями эвакуировалась в Красноярск, где служила телефонисткой в воинской части. Она вспоминала, что бабушка до последнего момента не хотела эвакуироваться из Харькова, боясь потерять связь с маминым старшим братом, командиром батареи, воевавшим под Ленинградом. Они эвакуировались из Харькова 21 октября 1941 года. Немцы вошли в город 24 октября. Ещё одна вот такая случайность.



Потом семья мамы перебралась в Куйбышев, где мама закончила педагогический институт. Мой дед, её отец, 1893 года рождения, закончил всего 4 класса школы ещё при царе. В конце 20-х годов он стал изобретателем и автором первой в СССР электрической духовки, несколько раз представлял её на ВДНХ. А после Победы ему предложили выбор, куда ехать: в Харьков или Ленинград. Мама в последние годы жизни очень переживала, глядя на происходящее на Украине (а умерла она в 2018 году в возрасте 92 лет), и очень жалела, что настояла тогда на переезде в Харьков… И снова случайность, благодаря которой мои родители познакомились и родился я…



Я специально подробно рассказал об истории своей семьи. Уверен, что подавляющее большинство людей моего поколения смогли бы рассказать и более драматичные семейные повести. У нас дома хранятся как самая большая ценность боевые награды и отцовские письма с фронта. Мы помним их рассказы о том, как они воевали. И помним, как работали. Помним, как они рассказывали о том воодушевлении, с которым они восстанавливали всё, что разрушили фашисты.





Это было поколение героев, поколение титанов, поколение полубогов, которые могли совершать и совершали невозможное.



Поэтому не надо обманывать нас, наших детей и внуков, говоря с голубого экрана на голубом же глазу, что наши отцы шли в бой, убоявшись СМЕРШа и заградотрядов, а наши деды строили советскую экономику либо в ГУЛАГе, либо убоявшись его. Этого не было. Это подлая ложь. Непопулярная Зимняя война стала предтечей Великой Победы



Не надо нас обманывать. Нам смешно и горько, когда мы опять и опять узнаём, что под руководством умелых «менеджеров» опять не полетел столь необходимый транспортник Ил-112В, упала ракета, а Минпромторг долгие-долгие годы никак не может создать замену «кукурузнику» Ан-2.



И в то же время с регулярностью, сравнимой разве что с восходом и заходом Солнца, появляются сообщения о возбуждении уголовных дел, связанных с многомиллиардными хищениями, что, разумеется, не может не вызывать одобрения. Всё было бы именно так, если бы не одно «но»: это свидетельствует, что государственное управление просто неэффективно. А как ещё это назвать, если напрочь отсутствует система подготовки кадров и их ответственности за конечные результаты работы?



С этой точки зрения, какие законы ни принимай, эффект можно ожидать близкий к абсолютному нулю…



Нет никаких сомнений в том, что в современной России успешно реализуются многие эпохальные проекты. Например, Крымский мост, проект развития Дальнего Востока. Строятся новые производства. Но каков, если можно так выразиться, КПД, коэффициент полезного действия этого процесса? Что могли бы сделать — и что сделали?



Мой покойный комбат (на фото он слева) в военном училище, оценивая то или иное действие какого-то подразделения или отдельно взятого курсанта, когда был очень недоволен, отрывисто говорил: «Оценка – двойка!»





Боюсь, что слишком часто мы вот так же говорим об оценке действий российского правительства, например, в отношении реформ в образовании или здравоохранении. Но почему-то никто не попал на гауптвахту…



К чему это всё я? К тому, что связь поколений в России всегда была, есть и будет самой прочной нитью, что цементирует народ и обеспечивает его существование. Те многомиллионные случайности, благодаря которым родились поколения в 40-х и 50-х годах прошлого века, остаются пока в памяти. А дети 40-х и 50-х — уже пенсионеры. И если они говорят своим внукам одно, а пропаганда, в том числе, что очень удивительно, государственная, вещает совсем другое, то это и есть самая большая угроза национальной безопасности.



Если тем самым власть стремится примирить ничтожную по своей численности и авторитету прозападную часть российского общества, иначе называемую «либеральной», это ещё полбеды. Но если эти «прозападники» на самом деле и есть часть власти, это уже большая беда. Что и доказал развал СССР, произведённый элитой сверху.



Потому что в таком случае те случайности, благодаря которым миллионы таких, как я, появились на свет, оказываются просто случайностями, повлекшими за собой рождения всего лишь отдельно взятых индивидуумов, но никак не сохранение и успешное развитие страны.



Наши родители воевали и работали ради этого. А мы — результаты их жизни и любви. И наша страна тоже. Я, по счастью, принадлежу к тому поколению, которое появилось на свет в 50-х годах прошлого века. И не только по счастью, но и, называйте это как угодно: по случайному стечению обстоятельств, благодаря воле судьбы или даже по недоразумению…Отцами таких, как я, стали те, кто прошёл Великую Отечественную войну, дрался в тяжёлом 41-м, оборонял Ленинград и Сталинград, освобождал Европу, воевал с империалистической Японией, восстанавливал разрушенную страну. Наши отцы доучивались в вечерних школах после войны, заканчивали институты и университеты, становились выдающимися учёными, конструкторами, преподавателями, врачами и рабочими.Да-да, именно рабочими, потому что без их умелых уникальных рук, которые умели делать буквально всё, невозможны были бы те успехи, которых добился Советский Союз.Это было особое, выдающееся поколение. Это были гиганты дела, мысли и слова. Это были люди, которые искренне работали, искренне любили и искренне рожали детей, которые росли в обстановке любви, радости и уважения. Спасибо им за это!Мой отец до войны вместе с родителями и младшим братом жил в городе Харькове (теперь независимом украинском) на улице Рымарской. Совсем недалеко от него, в каких-нибудь трёхстах метрах, на улице Пушкинской, жила моя будущая мама. До войны они не были знакомы друг с другом и учились в разных школах.Когда началась война, вермахт в конце сентября 1941 года подошёл к Харькову. Семьи моих будущих родителей эвакуировались каким-то чудом, о чём говорили до самого конца жизни.Но это отнюдь не последняя случайность, благодаря которой я появился на свет.В конце 1942 года отец (1925 года рождения) пошёл добровольцем. Шесть месяцев обучался в пехотном училище. За трое суток до выпуска на срочно объявленном построении им довели, что Красной Армии срочно нужны десантники. И все из выпуска стали не младшими лейтенантами-взводными, а парашютистами.Вот это ещё одна случайность, благодаря которой я родился.Батя попал в 11-ю воздушно-десантную бригаду. Кто занимался историей ВДВ в годы войны, тот хорошо знает, что многие такие соединения не один раз претерпевали новые формирования. Это означало, что прежний состав почти полностью выбыл из строя, проще говоря, погиб, но сохранил Боевое знамя.Это потом, в 1985 году, когда отец и мать ехали на поезде Москва — Пекин ко мне в далёкий гарнизон Степь (кто там служил, тот знает!), он встретился с таким же фронтовым десантником, только служившем в 12-воздушно-десантной бригаде, который, узнав, где служил батя, с удивлением воскликнул: «Как ты жив-то остался? Ваша же бригада целиком полегла…» И это было истинной правдой: из 11-й бригады во время тяжёлых оборонительных боёв где-то в Белоруссии в живых осталось несколько человек, что были ранены и контужены в самом начале боёв и кого успели вывезти в тыл. Среди них был и мой отец. Вот ещё одна случайность.Из-за тяжёлой контузии батю перевели из воздушно-десантных войск в 333-й Полоцко-Новобугский тяжёлый гвардейский самоходный артиллерийский орденов Боевого Красного Знамени, Александра Невского и Михаила Кутузова полк на ИСУ-152, в котором он стал командиром отделения автоматчиков. Освобождал Полоцк и другие города. Затем была война с Японией.Отец вспоминал, что во время наступления 1-го Дальневосточного фронта автоматчикам полка практически не удавалось хоть немного поспать… Самураи весьма эффективно ночами нападали на наши вставшие на отдых подразделения и части, были нередки случаи, когда так в начале этой войны вырезали десятки наших солдат и офицеров. В то время как экипажи самоходок спали, автоматчики несли караульную службу. И гибли: несколько часовых из-за своей нерадивости и разгильдяйства были зарезаны японцами…А днём, во время маршей надо было сидеть на броне и высматривать японских смертников, которых прикапывали вместе с противотанковыми минами прямо на дорогах. Батя вспоминал, как бойцы его отделения вовремя уничтожили двух таких «камикадзе», когда они внезапно появились всего в нескольких метрах.Потом были бои за китайский город Муданьцзян, где автоматчикам полка пришлось штурмовать японские доты и дзоты, много раз сталкиваться с японцами в беспощадных рукопашных схватках, освобождение Северной Кореи. Уволился отец только в 1950 году командиром орудия ИСУ-152, прослужив так почти восемь лет срочной службы.А его младший брат Валентин погиб в 1944 году, не дожив всего трёх дней до своего восемнадцатого дня рождения. Он был связистом в войсках НКВД. Его убили бандеровцы возле города Владимира-Волынского. Мой дядя тянул линию связи по столбам и был расстрелян на столбе, когда отстреливался от нескольких десятков «лесных братьев». Так написал командир части в письме, которое потом пришло вместе с похоронкой. А ведь он тоже мог бы стать чьим-то отцом… Батя не знал о смерти брата до 1947 года, мои дедушка и бабушка не хотели его расстраивать.После демобилизации отец закончил 10-й класс вечерней школы, в Харьков к тому времени его родители уже вернулись, закончил Харьковский политехнический институт и стал работать на харьковском заводе «Свет шахтёра».А моя мама вместе с родителями эвакуировалась в Красноярск, где служила телефонисткой в воинской части. Она вспоминала, что бабушка до последнего момента не хотела эвакуироваться из Харькова, боясь потерять связь с маминым старшим братом, командиром батареи, воевавшим под Ленинградом. Они эвакуировались из Харькова 21 октября 1941 года. Немцы вошли в город 24 октября. Ещё одна вот такая случайность.Потом семья мамы перебралась в Куйбышев, где мама закончила педагогический институт. Мой дед, её отец, 1893 года рождения, закончил всего 4 класса школы ещё при царе. В конце 20-х годов он стал изобретателем и автором первой в СССР электрической духовки, несколько раз представлял её на ВДНХ. А после Победы ему предложили выбор, куда ехать: в Харьков или Ленинград. Мама в последние годы жизни очень переживала, глядя на происходящее на Украине (а умерла она в 2018 году в возрасте 92 лет), и очень жалела, что настояла тогда на переезде в Харьков… И снова случайность, благодаря которой мои родители познакомились и родился я…Я специально подробно рассказал об истории своей семьи. Уверен, что подавляющее большинство людей моего поколения смогли бы рассказать и более драматичные семейные повести. У нас дома хранятся как самая большая ценность боевые награды и отцовские письма с фронта. Мы помним их рассказы о том, как они воевали. И помним, как работали. Помним, как они рассказывали о том воодушевлении, с которым они восстанавливали всё, что разрушили фашисты.Поэтому не надо обманывать нас, наших детей и внуков, говоря с голубого экрана на голубом же глазу, что наши отцы шли в бой, убоявшись СМЕРШа и заградотрядов, а наши деды строили советскую экономику либо в ГУЛАГе, либо убоявшись его. Этого не было. Это подлая ложь.Не надо нас обманывать. Нам смешно и горько, когда мы опять и опять узнаём, что под руководством умелых «менеджеров» опять не полетел столь необходимый транспортник Ил-112В, упала ракета, а Минпромторг долгие-долгие годы никак не может создать замену «кукурузнику» Ан-2.И в то же время с регулярностью, сравнимой разве что с восходом и заходом Солнца, появляются сообщения о возбуждении уголовных дел, связанных с многомиллиардными хищениями, что, разумеется, не может не вызывать одобрения. Всё было бы именно так, если бы не одно «но»: это свидетельствует, что государственное управление просто неэффективно. А как ещё это назвать, если напрочь отсутствует система подготовки кадров и их ответственности за конечные результаты работы?С этой точки зрения, какие законы ни принимай, эффект можно ожидать близкий к абсолютному нулю…Нет никаких сомнений в том, что в современной России успешно реализуются многие эпохальные проекты. Например, Крымский мост, проект развития Дальнего Востока. Строятся новые производства. Но каков, если можно так выразиться, КПД, коэффициент полезного действия этого процесса? Что могли бы сделать — и что сделали?Мой покойный комбат (на фото он слева) в военном училище, оценивая то или иное действие какого-то подразделения или отдельно взятого курсанта, когда был очень недоволен, отрывисто говорил: «Оценка – двойка!»Боюсь, что слишком часто мы вот так же говорим об оценке действий российского правительства, например, в отношении реформ в образовании или здравоохранении. Но почему-то никто не попал на гауптвахту…К чему это всё я? К тому, что связь поколений в России всегда была, есть и будет самой прочной нитью, что цементирует народ и обеспечивает его существование. Те многомиллионные случайности, благодаря которым родились поколения в 40-х и 50-х годах прошлого века, остаются пока в памяти. А дети 40-х и 50-х — уже пенсионеры. И если они говорят своим внукам одно, а пропаганда, в том числе, что очень удивительно, государственная, вещает совсем другое, то это и есть самая большая угроза национальной безопасности.Если тем самым власть стремится примирить ничтожную по своей численности и авторитету прозападную часть российского общества, иначе называемую «либеральной», это ещё полбеды. Но если эти «прозападники» на самом деле и есть часть власти, это уже большая беда. Что и доказал развал СССР, произведённый элитой сверху.Потому что в таком случае те случайности, благодаря которым миллионы таких, как я, появились на свет, оказываются просто случайностями, повлекшими за собой рождения всего лишь отдельно взятых индивидуумов, но никак не сохранение и успешное развитие страны. Игорь Матвеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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