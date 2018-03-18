Спасибо Британии: Пресс-секретарь штаба Путина раскрыл секрет высокой явки на выборах

• 114 • Политика

Андрей Кондрашов рассказал, что явка оказалась на 8-9% выше ожидаемой.

После закрытия избирательных участков пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина прокомментировал высокую явку граждан России на выборах. По словам Андрея Кондрашова, она оказалась даже выше, чем все изначально рассчитывали, и за это надо поблагодарить Великобританию.

Пресс-секретарь отмечает, что изначально предполагалась, что явка составит где-то на уровне 50%. Однако последние данные говорят о том, что она выше примерно на 8% или 9%.

"За это надо сказать спасибо Великобритании. Потому что в очередной раз они не просчитали российский менталитет", - прокомментировал ситуацию Кондрашов.

Он пояснил, что всякий раз, когда Россию бездоказательно обвиняют в каких-либо грехах, российский народ только сильнее сплачивается вокруг сильного лидера.

"Когда Россию огульно, бездоказательно в чём-либо обвиняют, когда нам начинают угрожать санкциями, всё, что делает русский народ, - это объединяется вокруг центра силы", - цитирует RT слова Кондрашова.