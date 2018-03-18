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Спасибо Британии: Пресс-секретарь штаба Путина раскрыл секрет высокой явки на выборах

18 марта 2018, 23:09  •  114 • Политика
Андрей Кондрашов рассказал, что явка оказалась на 8-9% выше ожидаемой.
После закрытия избирательных участков пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина прокомментировал высокую явку граждан России на выборах. По словам Андрея Кондрашова, она оказалась даже выше, чем все изначально рассчитывали, и за это надо поблагодарить Великобританию.
Пресс-секретарь отмечает, что изначально предполагалась, что явка составит где-то на уровне 50%. Однако последние данные говорят о том, что она выше примерно на 8% или 9%.
"За это надо сказать спасибо Великобритании. Потому что в очередной раз они не просчитали российский менталитет", - прокомментировал ситуацию Кондрашов.
Он пояснил, что всякий раз, когда Россию бездоказательно обвиняют в каких-либо грехах, российский народ только сильнее сплачивается вокруг сильного лидера.
"Когда Россию огульно, бездоказательно в чём-либо обвиняют, когда нам начинают угрожать санкциями, всё, что делает русский народ, - это объединяется вокруг центра силы", - цитирует RT слова Кондрашова.

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