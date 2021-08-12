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Спасены восемь человек: что известно о крушении вертолёта с туристами на Камчатке

12 августа 2021, 12:30  •  20 • В России
На юге Камчатки потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 13 пассажиров и три члена экипажа. По неизвестным пока причинам воздушное судно упало в Курильское озеро при заходе на посадку и затонуло. По данным МЧС, оно находится на глубине 137 метров примерно в 700 метрах от берега. Сотрудникам Кроноцкого заповедника удалось оперативно добраться до места крушения и вытащить из воды восемь человек, судьба оставшихся пока остаётся неизвестной. В Минздраве региона сообщили, что пострадавшим ничего не угрожает, четверо из них отказались от госпитализации. По словам замдиректора «Витязь-Аэро» Дмитрия Черных, упавший в озеро вертолёт проходил капитальный ремонт в 2020 году, а командир экипажа был опытным лётчиком. Прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет выясняют причины инцидента, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
 
© RT / Instagram
 

В четверг, 12 августа, на Камчатке произошло крушение вертолёта Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 16 человек: 13 пассажиров, в том числе один ребёнок, и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту посёлок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка, однако по неизвестным пока причинам упало в озеро и затонуло. Сотрудникам ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» удалось вытащить из воды восемь человек, поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Камчатскому краю, утром (по местному времени) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что совершавший коммерческий рейс вертолёт Ми-8 в указанное время не вышел на плановый сеанс связи.

«В районе десяти часов утра, по данным сотрудников службы охраны Кроноцкого заповедника, в районе кордона «Озёрный» в Южно-Камчатском заказнике в Курильское озеро при заходе на посадку упал вертолёт с туристами», — заявила заместитель директора Кроноцкого заповедника Татьяна Гульбина.

В пресс-службе краевого правительства уточнили, что сотрудники заповедника услышали хлопок о воду, после чего оперативно направились к месту крушения. Источники агентства «Камчатка-информ» в оперативных службах региона сообщили, что ЧП произошло с бортом RA 24744 авиакомпании «Витязь-Аэро».

По словам участкового государственного инспектора Кроноцкого заповедника Евгения Денгеса, вертолёт упал недалеко от острова Сердце Алаида, расположенного в Курильском озере. В момент инцидента из-за установившегося тумана видимость не превышала 100 метров.

«Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок — вертолёт ударился о воду. Мы тут же спустили на воду два катера и за три-четыре минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьёзные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их», — цитирует его портал «АиФ-Камчатка».

  • Видео с Курильского озера, где спасатели ведут поиск обломков вертолёта Ми-8

В результате поисково-спасательной операции к настоящему времени спасено восемь человек, подтвердил заместитель председателя правительства — министр специальных программ региона Александр Заболиченко. По его словам, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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«Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы», — добавил он.

Представитель Минздрава Камчатского края сообщил ТАСС, что четверо из спасённых отказались от госпитализации.

«У нас четыре человека пока доставлены в краевую больницу, угрозы для их жизни нет. Ещё четверым медицинская помощь не потребовалась, только психологическая. Они пока остались на озере — от госпитализации в Озерновскую районную больницу отказались», — сказал представитель министерства.

  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

Согласно данным источника агентства «Камчатка-информ», в результате авиакатастрофы выжили гид авиакомпании «Витязь-Аэро» Анастасия Пономарёва, штурман Яков Медведев, механик Марат Мадиев, туристы Виктор Стрелкин, Михаил Маляков, Георгий Кованцев, Елена Антипина и Николай Корженевский — журналист канала «Россия 24».

Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, обломки вертолёта находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров (позднее в МЧС уточнили, что затонувший Ми-8 находится на глубине 137 метров примерно в 700 метрах от берега). По словам главы региона, водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. В связи с этим власти обратились за содействием к Минобороны.

«Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы. Поисковые работы продолжаются. На месте остались 15 спасателей МЧС, включая шестерых водолазов, развёрнут полевой лагерь. Следственные органы в настоящее время устанавливают возможные версии и обстоятельства произошедшего», — заявил Солодов.

В эфире телеканала «Россия 24» он добавил, что упавший в озеро вертолёт начал эксплуатироваться в 1984 году, но регулярно проходил техническое освидетельствование. Следующая проверка Ми-8 должна была состояться в 2022 году

«Относительно техники, все правила Росавиации безусловно жестко соблюдаются, и вертолеты регулярно проходят техническое освидетельствование... Борт был исправен и допущен к полётам», — уточнил Солодов.

Как сообщил RT заместитель директора авиакомпании «Витязь Аэро» Дмитрий Черных, упавший вертолёт прошёл капитальный ремонт в 2020 году.

«Прогнозы были лётные. Командир с большим налётом, военный лётчик. В его компетенции пока не сомневаемся», — сказал он.

Источник агентства ТАСС в оперативных службах региона заявил, что непосредственно перед вылетом воздушное судно также проходило осмотр, в ходе которого не было выявлено технических неисправностей.

«По предварительной информации, сам полёт проходил штатно. Ни о каких проблемах технического характера экипаж не докладывал», — добавил он.

Как рассказал один из выживших в авиакатастрофе Виктор Стрелкин, во время полёта была плохая видимость, а после удара о воду вертолёт начал быстро наполняться водой.

«Я просто спал, потому что видимость была никакая, и я понял, что что-то произошло, когда мне вода потоком ударила в лицо... Я отстегнул ремень, и меня подняло сразу наверх. Там был небольшой объём воздуха, я успел вдохнуть, и это сразу заполнилось водой... Я сидел на первом ряду, и дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, там был свет... Я сделал два гребка. Фонарь — стекло — было разбито, и стал подниматься. По моим ощущениям, глубина была около 8—9 метров», — рассказал Стрелкин.

«Вода холодная, сверху видимость метров 20, очень низкий туман. Всплывшие кричат о помощи... Если бы не люди, которые стояли на берегу. Фактически через пять минут подошли две лодки. Мы уже думали, что ещё бы пять минут, и люди начали бы тонуть — не удержаться было на воде... Слава богу, очень быстро среагировали», — добавил он.

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По факту крушения вертолёта органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Сотрудники Камчатской транспортной прокуратуры также проводят проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов: «В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц». Прокуратура Камчатского края организовала проверку исполнения законодательства об оказании туристских услуг.

К расследованию падения вертолёта Ми-8 в районе кордона «Озёрный» Курильского озера приступила и комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

По информации агентства «Камчатка-информ», авиакомпания «Витязь-Аэро», чей вертолёт упал в Курильское озеро, работает в регионе с 2009 года. Владельцами организации являются член Совета Федерации Валерий Пономарёв и депутаты законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок и Игорь Редькин, который несколько дней назад признался в убийстве местного жителя по неосторожности. Его поместили под домашний арест на два месяца на время проведения расследования по этому делу.

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