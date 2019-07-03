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Спасения от С-500 нет. Запад заранее испугался, только описывая русский "Прометей"

03 июля 2019, 17:39  •  83 • Политика
Системы С-500 еще не поступили на вооружение - их лишь анонсировали, а Запад заранее испугался, только описывая русский "Прометей". Прочитав анализ, просто понимаешь: спасения для НАТО от С-500 нет.
"Значительная угроза для НАТО" - именно так системы С-500 называют эксперты Military Watch Magazine. Причем еще до того, как С-500 развернуты. Несколько дней назад сообщалось, что зенитные ракетные системы С-500 "Прометей" начинают производить и запускать в эксплутацию, а у издания уже готов обзор...
Американские аналитики полагают, что С-500 - это реальная угроза для свободного перемещения авиации НАТО в Европе. Дело в том, что основные задачи системы - это уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения. Это значит, что цель С-500 видит на огромном расстоянии. Если быть совсем точными, это до 800 километров. А ракеты добираются до цели в радиусе 600 километров.
При этом у НАТО есть целая серия самолетов и инструментария, которые поддерживают войска в операциях с неба. Это, например, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, такие как E-3 Sentry, E-2 Hawkeye и E-7A Wedgetail. Они координируют действия истребителей и бомбардировщиков стран Североатлантического альянса. Так вот С-500 способны свести на нет усилия воздушных командных пунктов, а также разведчиков и средств радиоэлектронной борьбы.
Читая анализ американского издания, понимаешь: такой детальный обзор означает лишь, что в США решили заранее испугаться русских систем.

Досье

В зону покрытия развернутых в Калининграде, Крыму и у западных границ России С-500 войдет значительная часть Европы, в том числе все Балтийское море. Например, самолет E-3 Sentry будут находиться в пределах досягаемости российских ЗРС даже в небе над Берлином или Чехией. В зону ответственности новых зенитных ракетных систем войдут вся Польша, а также все восточное побережье Черного моря.

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