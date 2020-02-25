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«Спасение в военных контрактах»: Boeing наращивает производство военных вертолётов

25 февраля 2020, 14:09  •  29 • Аналитика

Авиастроительная корпорация Boeing, дела у которой идут в последнее время далеко не лучшим образом из-за запрета на эксплуатацию авиалайнеров 737МАХ, последовавшего после двух катастроф самолетов этой модели в 2018 и 2019 году, активно старается поправить положение, сотрудничая со своим традиционным партнером — Пентагоном. Надо отметить, на этом направлении компании удается достичь гораздо больших успехов, чем в вопросе возвращения на линии своих знаменитых аэробусов.


Так, на днях стало известно об успешном завершении первого комбинированного испытательного полета нового вертолета MH-139A Grey Wolf, предназначенного для ВВС США. Осуществлялся он еще под командованием пилота Boeing, однако за штурвал машины впервые сел военный — майор Зак Ройкрофт, ведущий летчик-испытатель 413-й летной испытательной эскадрильи программы. Он назвал полет



Критически важным шагом для программы MH-139A, которое позволит создать основу для государственных испытаний.

Энтузиазм представителей корпорации связан с их горячим желанием не ударить в грязь лицом перед крайне жестко контролирующими сейчас любую новинку Boeing представителями Федеральной авиационной администрации США.

После крайне неприятной истории с лайнерами 737МАХ, бросившей тень не только на сам авиастроительный гигант, но и на обязанные осуществлять надзор за ним государственные органы, инспекторы FAA осуществляют проверки не то что с утроенным, а с удесятеренным пристрастием. В Boeing очень стараются безукоризненно выполнить все их требования еще до того момента, когда за испытания машины возьмутся смешанные экипажи из представителей корпорации и пилотов ВВС. В свою очередь, начальные военные наземные испытания в рамках программы MH-139A должны быть завершены в конце этого месяца.

Напомним, новый вертолет должен заменить собой находящуюся сейчас на вооружении давно морально устаревшую модель UH-1N «Huey», которую он, согласно заявленным ТТХ, серьезно превосходит как в скорости, живучести и дальности полета, так и по ряду других важных параметров.

Впрочем, продвигая новые разработки, в Boeing не забывают и о старой доброй классике — не так давно представители концерна отрапортовали о поставке армии США 500-го вертолета CH-47F Chinook. Эта транспортная машина, эксплуатирующаяся армией США и вооруженными силами союзных им стран с 1962 года, прошла войны во Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Ираке и продолжает оставаться в строю по сей день. Впрочем, в Boeing заявляют о том, что сегодня отправляют в войска уже улучшенную и серьезно модифицированную модель вертолета: с еще большей грузоподъемностью, модернизированным фюзеляжем, новой авионикой и прочими усовершенствованиями, включающими в себя также цифровую приборную панель, известную как Common Avionics Architecture System.

Неплохой новостью для корпорации должны стать и итоги поездки президента США Дональда Трампа в Индию. Как известно, в процессе этого визита заключен контракт на поставку ВВС этой страны шести ударных вертолетов AH-64E Apache, одним из производителей которых является как раз Boeing. Более того, глава Белого дома намерен вести переговоры о закупках ими также американских истребителей, причем в качестве возможных вариантов рассматривается и продукция авиагиганта. Что ж, пока 737МАХ остаются прикованными к земле, военные контракты остаются для Boeing настоящим спасением.
Александр Харалужный

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