Спасение Скрипалей (английская народная сказка) • 29 • Аналитика



Из всех рассказов вырисовывается следующая картина произошедшего.









* * *



Доктор Хаос, попыхивая сигарой, стремительно бежал по коридору окружной больницы в Солсбери. Белоснежные полы халата развевались за его спиной, как крылья, придавая ему схожесть с небритым ангелом. Дежурная медсестра едва поспевала за ним, на бегу она вводила доктора в курс дела:



— Мужчина лет 60-65 и молодая женщина лет 30-35. Документов нет. Оба без сознания. Дыхания нет, пульса нет, кровообращения нет, давления нет. Но мужчина ещё тёплый, женщина шевелит пальцами ног.



— Кто их доставил?



— Полицейский патруль нашёл их на лавке возле ресторана «Zizzi».



— Сегодня же переговорю с мэром, — доктор Хаос на ходу выплюнул сигару, — уже четвёртый случай за неделю. Пусть направит проверку в этот шалман. Старый Боб клиентов палёным виски травит, а мы их потом откачивай!



— Мистер Хаос, запахов алкоголя нет.



— Значит, передоз. Подымайте мою личную реанимационную бригаду: терапевта, хирурга, лора, окулиста, венеролога, проктолога – всех сюда. Чувствую, нам придётся сегодня попотеть.



Шли уже вторые сутки борьбы за жизнь пациентов. Врачи реанимационной бригады от усталости буквально валились с ног. Доктор Хаос ходил между валявшихся на полу телами и нервно кричал в телефонную трубку:



— Профессор Хайли Лайкли? Это доктор Хаос. Мне нужна ваша срочная консультация. У меня на столе умирают два пациента. Передозировка, но обычный реанимационный комплекс эффекта не даёт! Вы – моя последняя надежда.



— Ммм, — раздалось из трубки, — промывание желудка делали?



— С этого и начали.



— Клизму делали?



— Само собой!



— Пятки им щекотали?



— Да. Пациенты не реагируют.



— Ну, тогда я не знаю. — Связь оборвалась.



Доктор Хаос с болью посмотрел на лежащих на столе больных – мужчина был его юбилейным пациентом: сотый больной, умерший у него на руках, а он даже не знает его имени. «Скверно, — подумал Хаос, — даже не знаешь, за упокой души кого пить».



— Доктор Хаос! Доктор Хаос! – в реанимационную ворвался дежурный фельдшер. – Этот человек говорит, что может нам помочь!



Следом за фельдшером в палату вошёл высокий худощавый светловолосый мужчина.



— Я ведущий специалист военно-химической лаборатории в Портон-Дауне. Самый главный даун. Я случайно шёл мимо и подумал, а не зайти ли мне в окружную больницу?



— О! – вскрикнул доктор Хаос. – Вас послало само провидение! У меня как раз тяжёлый случай, связанный с отравлением, прошу вас. — И Хаос подвёл гостя к столу.



Сотрудник-даун взглянул на лежащих на столе мужчину и женщину и всплеснул руками:



— Боже мой!



— Вы их знаете? – Хаос схватил сотрудника-дауна за рукав.



— Да. Перед прогулкой я совершенно случайно пересматривал картотеку, и мне совершенно случайно попалась в руки одна папка. Этот мужчина – российский шпион Сергей Скрипаль, а женщина – его дочь Юлия.



— Но тогда, — Хаос схватился за голову, — здесь наверняка замешаны российские спецслужбы! Это не обычная передозировка наркотиками, они отравлены каким-то секретным отравляющим веществом! Но каким?



Сотрудник-даун наклонился над лежащим Скрипалём и с шумом втянул носом воздух.



— Записывайте: боевое отравляющее вещество «Новичок», он же А-234, он же диэтилфторфосфонилацетаминил, разработан в СССР в 1970–1980-х годах. Химическая формула… Был произведён в России в секретной лаборатории на Колыме, все сотрудники которой в целях сохранения секретности были расстреляны КГБ.







Сотрудник-даун положил доктору Хаосу руку на плечо.



— К счастью, перед выходом на прогулку я совершенно случайно положил в карман антидот от «Новичка».



С этими словами он вынул из кармана склянку с этикеткой «Антидот против «Новичка». Для Скрипалей».



Доктор Хаос с радостным воплем схватил пузырёк и тут же начал наполнять им шприц.



Через несколько минут щёки обоих Скрипалей порозовели, и они начали слабо дышать. Вот так, благодаря лишь случайному стечению обстоятельств, британские медики сорвали планы коварных российских спецслужб.



И весь мир должен этому верить! В начале июня британская ВВС осчастливила мир фильмом, в котором медики из Солсбери чистосердечно покаялись, как они спасали Скрипалей. Как оказалось, первоначально они понятия не имели, кого к ним привезли, и лечили пациента от передозировки наркотиками. И только спустя почти двое суток был установлен точный диагноз, и началась борьба за жизнь Сергея и Юлии, отравленных боевым нервно-паралитическим веществом. В фильме врачи благодарят международных экспертов из военно-химической лаборатории из Портон-Дауна, случайно оказавшихся рядом.Из всех рассказов вырисовывается следующая картина произошедшего.Доктор Хаос, попыхивая сигарой, стремительно бежал по коридору окружной больницы в Солсбери. Белоснежные полы халата развевались за его спиной, как крылья, придавая ему схожесть с небритым ангелом. Дежурная медсестра едва поспевала за ним, на бегу она вводила доктора в курс дела:— Мужчина лет 60-65 и молодая женщина лет 30-35. Документов нет. Оба без сознания. Дыхания нет, пульса нет, кровообращения нет, давления нет. Но мужчина ещё тёплый, женщина шевелит пальцами ног.— Кто их доставил?— Полицейский патруль нашёл их на лавке возле ресторана «Zizzi».— Сегодня же переговорю с мэром, — доктор Хаос на ходу выплюнул сигару, — уже четвёртый случай за неделю. Пусть направит проверку в этот шалман. Старый Боб клиентов палёным виски травит, а мы их потом откачивай!— Мистер Хаос, запахов алкоголя нет.— Значит, передоз. Подымайте мою личную реанимационную бригаду: терапевта, хирурга, лора, окулиста, венеролога, проктолога – всех сюда. Чувствую, нам придётся сегодня попотеть.Шли уже вторые сутки борьбы за жизнь пациентов. Врачи реанимационной бригады от усталости буквально валились с ног. Доктор Хаос ходил между валявшихся на полу телами и нервно кричал в телефонную трубку:— Профессор Хайли Лайкли? Это доктор Хаос. Мне нужна ваша срочная консультация. У меня на столе умирают два пациента. Передозировка, но обычный реанимационный комплекс эффекта не даёт! Вы – моя последняя надежда.— Ммм, — раздалось из трубки, — промывание желудка делали?— С этого и начали.— Клизму делали?— Само собой!— Пятки им щекотали?— Да. Пациенты не реагируют.— Ну, тогда я не знаю. — Связь оборвалась.Доктор Хаос с болью посмотрел на лежащих на столе больных – мужчина был его юбилейным пациентом: сотый больной, умерший у него на руках, а он даже не знает его имени. «Скверно, — подумал Хаос, — даже не знаешь, за упокой души кого пить».— Доктор Хаос! Доктор Хаос! – в реанимационную ворвался дежурный фельдшер. – Этот человек говорит, что может нам помочь!Следом за фельдшером в палату вошёл высокий худощавый светловолосый мужчина.— Я ведущий специалист военно-химической лаборатории в Портон-Дауне. Самый главный даун. Я случайно шёл мимо и подумал, а не зайти ли мне в окружную больницу?— О! – вскрикнул доктор Хаос. – Вас послало само провидение! У меня как раз тяжёлый случай, связанный с отравлением, прошу вас. — И Хаос подвёл гостя к столу.Сотрудник-даун взглянул на лежащих на столе мужчину и женщину и всплеснул руками:— Боже мой!— Вы их знаете? – Хаос схватил сотрудника-дауна за рукав.— Да. Перед прогулкой я совершенно случайно пересматривал картотеку, и мне совершенно случайно попалась в руки одна папка. Этот мужчина – российский шпион Сергей Скрипаль, а женщина – его дочь Юлия.— Но тогда, — Хаос схватился за голову, — здесь наверняка замешаны российские спецслужбы! Это не обычная передозировка наркотиками, они отравлены каким-то секретным отравляющим веществом! Но каким?Сотрудник-даун наклонился над лежащим Скрипалём и с шумом втянул носом воздух.— Записывайте: боевое отравляющее вещество «Новичок», он же А-234, он же диэтилфторфосфонилацетаминил, разработан в СССР в 1970–1980-х годах. Химическая формула… Был произведён в России в секретной лаборатории на Колыме, все сотрудники которой в целях сохранения секретности были расстреляны КГБ.— «Новичок»? О! – застонал доктор Хаос. – Я читал о нём в засекреченном докладе Пентагона. «Новичок» убивает всё вокруг себя на расстоянии сотен километров. Спичечной головки этого препарата достаточно, чтобы уничтожить целый мегаполис. Это просто чудо, что до сих пор никто из сотрудников госпиталя не умер! Но тогда Скрипали обречены. После отравления «Новичком» пострадавший умирает в течение нескольких секунд. Морские свинки во время испытаний «Новичка» падали замертво, лишь увидев склянку с «Новичком». То, что Скрипали до сих пор живы, можно объяснить лишь поразительными свойствами организма русских, которые с самого детства привыкли без последствий для себя жрать всякую дрянь и пить всякую гадость. Их можно было бы спасти, если срочно ввести противоядие, но где его взять?Сотрудник-даун положил доктору Хаосу руку на плечо.— К счастью, перед выходом на прогулку я совершенно случайно положил в карман антидот от «Новичка».С этими словами он вынул из кармана склянку с этикеткой «Антидот против «Новичка». Для Скрипалей».Доктор Хаос с радостным воплем схватил пузырёк и тут же начал наполнять им шприц.Через несколько минут щёки обоих Скрипалей порозовели, и они начали слабо дышать. Вот так, благодаря лишь случайному стечению обстоятельств, британские медики сорвали планы коварных российских спецслужб.И весь мир должен этому верить! Автор: Klim Podkova Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 29 Источник Похожие новости Как улучшить отношения с дикарями: западный подход Москва обозначила свои линии Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным

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