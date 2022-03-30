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Спасение полковника из-под огня украинского снайпера: Спецоперацию провернул раненый журналист
30 марта 2022, 08:15 • 187 • Политика
Военный корреспондент, спасая раненого полковника из-под обстрела украинских боевиков, был сам ранен шквальным огнём снайпера. Несмотря на это, журналист всё же провернул спецоперацию по спасению и был спасён сам.
Украинский снайпер открыл прицельный огонь по корреспонденту газеты "Известия" Родиону Северьянову, который спасал раненого бойца из-под обстрела нацистов в Мариуполе.
"Полковник "Гроза" был ранен - два ранения в ногу - я стал пытаться его вытащить оттуда", - рассказал журналист, отметив, что после этого по нему самому был открыт стрелковый огонь.
Северьянов не растерялся и, несколько раз перекувыркнувшись, ушёл ближе к подъезду, после чего "Гроза" меня уже туда затащил". При этом, по словам самого журналиста, не заметить надпись "Пресса" на его одежде украинские боевики не могли.
Комментируя происшествие, бойцы, с которыми корреспондент был во время съёмки, отметили его мужество и профессионализм. Она рассказали, что даже лёжа уже в своей крови, военкор продолжал вести съёмку и "держался воином".
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