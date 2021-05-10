Спасение омского министра превратили в дурной детектив: "Душили, разумеется, Боширов и Петров"

История со спасением омского министра, три дня плутавшего в лесу, стала не только счастливым финалом майских каникул, но и поводом для вбросов. Маргарита Симоньян, собирая подобные вбросы воедино, довела их до абсурда, отметив, что "душили главврача, разумеется, Боширов и Петров".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила авторам вбросов об исчезновении министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, а также тем, кто радовался пропаже человека, "новую песню - взамен сломанной". Симоньян с иронией отреагировала на появление целого ряда конспирологических версий в связи с поисками министра. Ведь ранее именно Мураховский спасал Алексея Навального в омской больнице - тогда ещё в должности главного врача.

Итак, Симоньян пишет такой шуточный сценарий:

"Спецслужбы действительно хотели ликвидировать омского главврача, потому что слишком много знал. С этой целью подкараулили его на квадроцикле в лесу. Но в АП разволновались, что ликвидация может вызвать волну народного гнева, и попросили конторских попридержать коней, пока на Старухе проверят, выйдет ли новость в топ "Яндекса" и вякнет ли что-нибудь Яшин".

В продолжение Симоньян отмечает, что новость и в топ "Яндекса" вышла, и политик Илья Яшин действительно поспешил навести тень на плетень. Он привёл сообщение некоего Олега Сальманова, который предполагал, что омский главврач через пару месяцев условно "выпадет из окна", поскольку "свидетелей не оставляют". Яшин в свежем посте многозначительно отметил: "Олег в прошлом августе как в воду глядел".

"Поскольку новость в топ "Яндекса" вышла и Яшин вякнул (а это и есть индикаторы волны народного гнева), то решили главврача только слегка придушить, вызвав у него точечную амнезию, чтобы забыл, как обнаружил в крови Навального следы "Новичка", и выпустить к людям - типа просто квадроцикл забуксовал", - резюмировала Маргарита Симоньян, добавив, что дарит этот сценарий "без копирайта", то есть не претендуя на авторские права.

"Душили главврача, разумеется, Боширов и Петров", - добавила позже главред.

Шутки шутками, но действительно в социальных сетях множатся сообщения о том, что Александр Мураховский не нашёлся, выйля из леса после трёх суток плутаний, а был отпущен. В частности, такой твит приводит журналистка Юлия Витязева.