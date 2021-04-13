Спасение депутата-должника Колесникова может сыграть злую шутку с Вячеславом Володиным и Алексеем Текслером

Фамилия челябинского бизнесмена Олега Колесникова регулярно звучит в СМИ в контексте громких уголовных дел. Но это не мешает ему готовиться к выборам в новый созыв Госдумы. В случае успеха владелец ТРК «Тарелка» станет депутатом в четвёртый раз подряд. Логика самого Колесникова понятна: трудно жить без «корочек», когда земля горит под ногами. Но нужен ли такой соратник руководству «Единой России» и главе региона?

Предыдущие выборы Олег Колесников выиграл не без труда. Кандидат от партии власти получил в Златоустовском округе 32,29% голосов, его соперник из ЛДПР Сергей Вайнштейн – 25,16%. Но это – не единственная причина, по которой в новой избирательной кампании он едва не остался без поддержки единороссов.

«У области не нашлось аргументов»

Осенью прошлого года федеральное руководство «Единой России» сообщило, что проведёт нечто вроде кастинга в новый созыв Госдумы – не все депутаты смогут сохранить свои кресла. Примерно в то же время издание Ura.Ru опубликовало список челябинских политиков, по всей видимости, ставших токсичными с точки зрения партии. Колесников оказался на первом месте. Источники наших коллег пояснили: кредиторы настаивают на возбуждении против него уголовного дела, а на фоне выборов такой скандал никому не нужен.

Тогда же появилась информация, что единороссы могут выдвинуть в Златоустовском округе другого кандидата – вице-спикера заксобрания Владимира Павлова. Окончательное решение должен был принять губернатор, ведь именно Алексей Текслер возглавляет челябинское региональное отделение «Единой России». В феврале этого года, вопреки прогнозам, глава региона утвердил Олега Колесникова в качестве кандидата в Златоусте. А далее в уральской прессе появилась серия статей, которые слишком похожи на попытку оправдать позицию Текслера.

Вот, например, политолог Александр Мельников назвал решение губернатора «абсолютно прагматичным», поскольку возможность получить мандат дана Олегу Колесникову «в обмен на серьёзные ресурсные вложения в региональные проекты». Звучит красиво, но тот вовсе не обещает строить новые заводы, дороги и мосты. «Серьёзные ресурсные вложения» – это намерения Колесникова реализовать коммерческий проект - построить аквапарк в Челябинске и благоустроить территорию вокруг своего торгового центра в Златоусте. Пустяк на фоне возможностей, которые даёт статус депутата Госдумы.

К слову, ещё в 2019 году администрация Челябинска после судебного разбирательства была вынуждена выдать разрешение на строительство торгового комплекса с аквапарком на участке, арендованном у муниципалитета 79-летней Софьей Каримовой – тёщей Олега Колесникова. О том, почему вопреки планам властей там так и не появились школа и детский сад, крайне необходимые в густонаселённом районе, мы расскажем далее. Что же касается благоустройства территории вокруг ТРК «Тарелка» в Златоусте, то вообще странно, почему оно до сих пор не проведено.

Как бы то ни было, решение Алексея Текслера по поводу кандидата в Златоустовском округе оставалось интригой до самого последнего момента. Издание Znak.com пишет, что регион действительно искал на округ других кандидатов, но, как говорят, федеральный центр продавил кандидатуру Олега Колесникова, а у области не нашлось аргументов, чтобы настоять на своём. Вот только кому и зачем это нужно в Москве?

Кандидат с уголовным шлейфом

По словам самого Олега Колесникова, строительство аквапарка в Челябинске начнётся уже этой весной. В течение трёх с половиной лет на северо-западе города планируется возвести целый комплекс объектов. Сумма инвестиций – около 4 млрд рублей, из которых примерно половина – стоимость аквапарка. Не трудно представить, чем это всё может обернуться на деле. Если проанализировать деятельность Колесникова, что можно сделать вывод, что его предыдущие затеи часто заканчивались гигантскими долгами, конфликтами с налоговой или банкротствами и уголовными делами.

В частности, в начале года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ подтвердила многомиллионные претензии ФНС к ЗАО «Уралбройлер». Предприятие входит в группу компаний «Здоровая ферма», бенефициаром которой ранее являлся депутат Госдумы Олег Колесников. Фискалы считают, что «Уралбройлер» незаконно возместил из бюджета НДС, более чем на 114 млн рублей. Кроме того, по итогам всё той же проверки компании были доначислены налоги на 97 млн рублей.

Ранее в прессе появилась информация об уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения бюджетных средств через незаконное возмещение НДС в «Уралбройлере» и ООО «Уральская мясная компания» (также входит в ГК «Здоровая ферма»). Как пишет издание «ПравдаУРФО», из-за этих претензий депутат Госдумы пошел на публичный конфликт с ФНС России. Олег Колесников открыто заявил, будто налоговые проверки якобы должны были скомпроментировать его как политика.

Кроме того, в Челябинской области продолжается расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества, связанного с сетью аптек «Классика». Этот бизнес одно время также курировала семья Колесниковых. Дело было возбуждено в 2017 году по заявлению одного из контрагентов «Классики», перед которым та не выполнила свои обязательства. К тому моменту аптечная сеть уже была признана банкротом. Насколько можно судить, последнее дело расследуется в отношении «неустановленного круга лиц». Однако, если верить источникам Ura.Ru, именно Олег Колесников мог инициировать в связи с этими делами московскую проверку в прокуратуре Челябинской области. В Госдуме он входит в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции, что, по всей видимости, обеспечивает ему доступ к руководству силовых структур на федеральном уровне.

Не обошлось без трупа

Одним из фигурантов уголовного дела о манипуляциях с налогами в ГК «Здоровая ферма» был Сергей Цеплухов – помощник депутата Колесникова и соучредитель нескольких фирм группы (ООО ТК «Промсоюз», ООО «Радиотелефон», ООО «Энергопромспецсервис»). В 2015 году Цеплухова арестовали вместе с ещё несколькими топ-менеджерами «Здоровой фермы». Позднее его перевели из СИЗО под домашний арест. Znak.com пишет, что это произошло после того, как помощник депутата дал показания на своего шефа.

А вскоре Сергея Цеплухова нашли мёртвым в собственном доме – то ли повесился, то ли отравился. По неофициальным данным, перед смертью он был сильно избит, а также позвонил жене в США и рассказал, что «оговорил человека» и потому намерен отказаться от показаний. Кому могла быть выгодна гибель Цеплухова при таком раскладе? Если допустить, что его разговор с женой был записан оперативниками, которые продолжали наблюдать за фигурантами уголовного дела, то вполне вероятно, что записи хватило бы, чтобы дезавуировать его показания уже после смерти.

Мутная история с гибелью Сергея Цеплухова вполне рифмуется с бурной молодостью господина Колесникова. По данным источников, которые используют базы данных МВД, в 90-е годы будущий депутат и член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции (!) якобы проходил по трем статьям УК: в 1995г. человек с такой фамилией был арестован и несколько месяцев провел в СИЗО по статье 224 ч.2 УК РСФСР (сбыт и распространение наркотиков), в 1996 г. осужден по ст 162 ч.2 УК РСФСР (занятие запрещенными видами индивидуальной деятельности), в 1999 году – по ст. 171 ч.2 п.А УК РФ (незаконное предпринимательство). В своих депутатских анкетах он никогда ни о чём подобном не упоминает. Интересно, знают ли об этих фактах секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак и председатель Госдумы Вячеслав Володин?

Вместо социальной инфраструктуры

Вернёмся к аквапарку, который стал краеугольным камнем предвыборной кампании в Челябинске. Как мы уже сказали, правами на участок площадью 35 тыс. кв.м. под строительство аквапарка владеет тёща депутата Софья Каримова. И здесь тоже не обошлось без скандала. Если верить опубликованному в сети градостроительному проекту 2014 года, мэрия Челябинска планировала, что на этом участке будет построена школа на 1200 мест с бассейном и детский сад на 240 мест. Однако в 2018 году оба объекта, так необходимых в новом многоэтажном микрорайоне, были вырезаны из генплана – вместо них запланировали построить торгово-развлекательный центр.

В конце октября 2018 года проект ТРЦ был вынесен на общественные слушания, и большинство жителей 29-го микрорайона Челябинска вполне ожидаемо высказались против изменений в генплане. Мэрии пришлось отказать Софье Каримовой в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка. Однако уже в следующем году тёща депутата, вернее её представители, успешно оспорили отказ мэрии в Советском районном суде Челябинска.

На фоне остальных скандалов с участием Олега Колесникова и не чуждых ему компаний, история с непостроенной школой - лишь мелкий эпизод.

По состоянию на октябрь 2020 года депутат задолжал своим партнёрам более 1,3 млрд рублей. Претензии к нему предъявили 77 предпринимателей из 20 регионов России. При всём при этом, никаких официальных доходов, кроме зарплаты в Госдуме, у него, по всей видимости, нет.

Согласно декларации за 2019 год (данные за 2020-й ещё не опубликованы), Олег Колесников заработал 4,4 млн рублей, его супруга – депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова – получила за год порядка 5,5 млн рублей. Понятно, что депутаты не должны заниматься бизнесом, и потому в их декларациях вряд ли должны присутствовать упоминания коммерческих фирм. Но в Челябинске все и так всё знают. Корреспонденты газеты «Коммерсант – Челябинск» в статье о проекте аквапарка назвали Колесникова владельцем группы компаний «Весна», которая, собственно, и планирует возводить этот объект.

Выбор между кумовством и здравым смыслом

Несмотря на свое скандальное и имеющее признаки криминала прошлое Олег Колесников вновь зарегистрирован в качестве кандидата на праймериз «Единой России». Внутрипартийное голосование за кандидатов в Госдуму пройдёт с 24 по 30 мая. И это значит, что на примере Челябинской области мы сможем увидеть насколько

соответствуют реальности слова руководства единороссов о грядущем обновлении партии и чистке криминала. Вряд ли праймериз обойдутся без пристального внимания к темным пятнам в биографиях кандидатов в депутаты.

Стоит вспомнить, что неприкосновенность не даёт депутатам 100%-ного иммунитета перед уголовным преследованием. При наличии оснований Генпрокуратура легко добивается отмены неприкосновенности – свежие примеры у всех перед глазами. Вопрос, как потом такая история скажется на рейтинге челябинского отделения «Единой России» и карьерной траектории губернатора Алексея Текслера, можно считать риторическим.