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Спасение - православная русская Империя: Гурнов о корнях, способных примирить Армению и Азербайджан
06 октября 2020, 14:20 • 91 • Политика
Александр Гурнов в эфире Царьграда говорил о корнях России - статус православной державы, Империи, способной примирить Армению и Азербайджан. Сегодня важно вспомнить о собственной истории и сделать выбор, уверен эксперт.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе вернуло нас и к вопросу статуса России. Будет ли наша страна отстаивать свой имперский статус, участвуя в урегулировании конфликта? И вообще стоит ли игра свеч? Каким образом мы должны участвовать в разрешении спора Армении и Азербайджана.
Несколько дней назад режиссёр Карен Шахназаров выразил уверенность, что Россия должна выбрать, кем быть - Империей или торговым предприятием. Если империей, то наше неучастие в разрешении конфликта будет выглядеть как минимум странно. Если мы лишь торговое предприятие, то и не надо брать на себя лишнее. Вопрос в том, что пора сделать выбор, подчеркнул Карен Шахназаров, дав понять, что ему ближе статус России как Империи. В эфире "Первого русского" дискуссию продолжил политический обозреватель Александр Гурнов.
Гурнов подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе и его разрешение принципиальны. Он сравнил происходящее с блокадой Ленинграда, когда люди не стояли перед выбором: идти дальше или сдаться? Но есть и более широкое понимание происходящих процессов. Нашим геополитическим соперникам Северный Кавказ как партнёр не нужен - ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан. Цель - использовать Кавказ в качестве инструмента давления на Россию.
Александр Гурнов добавил, что в последнее время слово "Империя" в отношении России стало, скорее, модным - оно постоянно звучит в политических ток-шоу, статус пытаются использовать для поддержания личной риторики. Но в этой связи следует знать - "если уж вспоминать корни", что мы - православная христианская держава:
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