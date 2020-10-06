Спасение - православная русская Империя: Гурнов о корнях, способных примирить Армению и Азербайджан

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе вернуло нас и к вопросу статуса России. Будет ли наша страна отстаивать свой имперский статус, участвуя в урегулировании конфликта? И вообще стоит ли игра свеч? Каким образом мы должны участвовать в разрешении спора Армении и Азербайджана.

Несколько дней назад режиссёр Карен Шахназаров выразил уверенность, что Россия должна выбрать, кем быть - Империей или торговым предприятием. Если империей, то наше неучастие в разрешении конфликта будет выглядеть как минимум странно. Если мы лишь торговое предприятие, то и не надо брать на себя лишнее. Вопрос в том, что пора сделать выбор, подчеркнул Карен Шахназаров, дав понять, что ему ближе статус России как Империи. В эфире "Первого русского" дискуссию продолжил политический обозреватель Александр Гурнов.

Гурнов подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе и его разрешение принципиальны. Он сравнил происходящее с блокадой Ленинграда, когда люди не стояли перед выбором: идти дальше или сдаться? Но есть и более широкое понимание происходящих процессов. Нашим геополитическим соперникам Северный Кавказ как партнёр не нужен - ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан. Цель - использовать Кавказ в качестве инструмента давления на Россию.

Северный Кавказ используется как средство для подзуживания - это можно продать. Но уж сейчас они вынуждены идти в обход. Если раньше Северный Кавказ был в центре всего, то сегодня он уже сдвигается на периферию международных отношений, мировой политики, мировой экономики. Поэтому последнее, что они могут продать, это антироссийскую риторику, как это замечательно сделали Прибалтика, Украина или Грузия. И главное, что они могут купить, если у них хватит ума, это союзничество с Россией.

Александр Гурнов добавил, что в последнее время слово "Империя" в отношении России стало, скорее, модным - оно постоянно звучит в политических ток-шоу, статус пытаются использовать для поддержания личной риторики. Но в этой связи следует знать - "если уж вспоминать корни", что мы - православная христианская держава: