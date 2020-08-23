Спасавший Навального реаниматолог разругался с Владимиром Соловьёвым. Ответ последовал в эфире

Телеведущий Владимир Соловьёв попросил комментария у врача-реаниматолога, спасшего Алексея Навального, когда тому стало плохо. В ответ журналист нарвался на откровенную грубость, далее перепалка проходила уже в прямом интернет-эфире.

Всё началось с того, что помощница Соловьёва связалась с врачом и в вежливой форме пригласила его на эфир. В ответ реаниматолог заявил, что если появится в одном эфире с Соловьёвым, то покажет ему нехороший жест. Поскольку на эфирах журналиста отдельные спикеры показывали вещи и похуже, принципиальных возражений это не вызвало.

Однако врач заявил, что всё равно отказывается из-за личной неприязни к телеведущему. После этого к дискуссии подключился уже сам Соловьёв. Он спросил реаниматолога, будет ли тот его спасать, если вдруг случится то же, что и с Навальным. Реаниматолог издевательски отметил, что стабилизирует телеведущего, "чтобы не сбивать руку".

Такая позиция врача глубоко оскорбила Соловьёва. Тот он отметил, что реаниматолог недавно получил награды и почести за борьбу с коронавирусом, а также является членом "Единой России". Кроме того, он давал советскую клятву спасать людей независимо от их политических взглядов и убеждений.

В этой связи Соловьёв заподозрил, что единственной причиной, почему врач отказывается с ним беседовать, является его национальность. Телеведущий выразил мнение, что реаниматолог испытывает неприязнь к евреям. В этой связи Соловьёв поставил под сомнение слова врача о том, что он спасает людей, не обращая внимания на то, кем они являются.