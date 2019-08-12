Спасатели заявили о снижении активности пожара на танкерах в Керченском проливе

Интенсивность пожара на принадлежащих турецкой стороне танкерах "Маэстро" и "Канди" в акватории Черного моря снизилась. Об этом сообщили представители Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы.

По расчетам спасателей, пожар прекратится максимум через двое суток. Танкеры перевозили около 4,5 тысячи тонн сжиженного природного газа, а также нефтепродукты, что осложняло работу пожарных.

В районе бедствия действуют суда "Меркурий" и "Демидов", которые днем продолжат тушить пожар.

"Активность пожара значительно уменьшилась: видимо, сгорело все, что должно было сгореть, горит в районах танков", - отметили в ведомстве*.

Напомним, пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди" в Керченском проливе начался 21 января. Согласно предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива. В результате распространения огня уже погибли 14 человек.

* ТАСС