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Спасатели заявили о снижении активности пожара на танкерах в Керченском проливе

12 августа 2019, 22:54  •  61 • В мире
Как считают спасатели, активность пожара на танкерах "Маэстро" и "Канди" в Керченском проливе снижается, однако полностью огонь удастся потушить через двое суток.
Интенсивность пожара на принадлежащих турецкой стороне танкерах "Маэстро" и "Канди" в акватории Черного моря снизилась. Об этом сообщили представители Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы.
По расчетам спасателей, пожар прекратится максимум через двое суток. Танкеры перевозили около 4,5 тысячи тонн сжиженного природного газа, а также нефтепродукты, что осложняло работу пожарных.
В районе бедствия действуют суда "Меркурий" и "Демидов", которые днем продолжат тушить пожар.
"Активность пожара значительно уменьшилась: видимо, сгорело все, что должно было сгореть, горит в районах танков", - отметили в ведомстве*.
Напомним, пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди" в Керченском проливе начался 21 января. Согласно предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива. В результате распространения огня уже погибли 14 человек.
* ТАСС

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