«Спасатели извлекли одного погибшего»: что известно о сходе лавины в Карачаево-Черкесии

При сходе лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии погиб как минимум один человек. По данным спасателей, под снегом могли оказаться до 12 человек. Поисково-спасательные работы остановлены до утра из-за плохой погоды. Прокуратура намерена проверить действия всех уполномоченных лиц. В МЧС напомнили, что ведомство накануне опубликовало предупреждение об опасности схода лавины в ближайшие дни.

Как минимум один человек погиб в результате схода лавины в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает МЧС РФ.

«К сожалению, в ходе поисково-спасательных работ спасатели извлекли одного погибшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее об одном погибшем в инциденте сообщили в ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба», однако МЧС на тот момент не подтверждало эту информацию.

Как сообщает ТАСС, при сходе лавины погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

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Сход лавины произошёл 18 января. По данным МЧС, под снегом могли находиться от четырёх до 12 человек. При этом в ведомстве рассказали, что шесть человек смогли выбраться из-под снега.

Снег сошёл на два вагончика с прокатом оборудования, также повреждения затронули кафе. В спасательной операции на месте происшествия участвовали более 200 человек.

Позднее в МЧС заявили, что поисково-спасательные работы завершены из-за наступления темноты и неблагоприятных погодных условий. Работы возобновят утром.

Прокуратура республики намерена дать оценку действиям уполномоченных органов.

«Прокуратурой города Карачаевска организовано проведение проверки в связи со сходом лавины 18 января 2021 года около 13:30 на четвёртой линии канатной дороги в посёлке Домбай», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при выявлении нарушений закона «будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

При этом в МЧС ранее публиковали предупреждения об опасности схода лавины в ближайшие дни. Об этом напомнил врио первого заместителя начальника ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике Дмитрий Помогайбо.

«Накануне главным управлением распространялась информация о том, что с 17 по 19 января в горных районах Карачаево-Черкесской Республики сохраняется лавинная опасность», — цитирует его РИА Новости.

Расследование обстоятельства схода лавины в Норильске

В начале января в Норильске в результате схода лавины погибли три человека. Сотрудники МЧС вели поиски людей в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в условиях 23-градусного мороза и метели.

Вскоре после инцидента Следственный комитет завёл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако позднее дело переквалифицировали на более тяжкую статью, учитывающую факт смерти нескольких человек. 10 января в городе объявили траур по погибшим.

Впоследствии председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела по факту гибели семьи под лавиной. Кроме того, в СК рассказали о планах дать оценку работе должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение схода лавин в регионе, где произошло ЧП.

Прокуратура, в свою очередь, установила, что разрешительные органы не выдавали документов на строительство домиков и выделение земли под них в районе базы, где сошла лавина.

В СК позднее рассказали, что строения, засыпанные снежной лавиной, не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», а построены гражданами, вступившими в Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта, на земле, выделенной им в аренду администрацией города Норильска.

В ведомстве подчеркнули, что дом, в котором находилась семья, погибшая в результате схода лавины, построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов.

Позднее в рамках расследования уголовного дела был задержан начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска.

По данным следствия, подозреваемый не осуществлял должного контроля за деятельностью подчинённых и не проверял полноту включаемых в сводку оперативными дежурными ЕДДС Норильска сведений от МЧС о погодных условиях.

В СК придерживаются мнения, что из-за халатности подозреваемого глава администрации Норильска и другие органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и не провели необходимые превентивные мероприятия.

Кроме того, в рамках одного из уголовных дел по расследованию схода лавины суд в Норильске поместил под домашний арест оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Игоря Вакуленко. По версии следствия, прогноз возможных ЧС был направлен МЧС в ЕДДС Норильска 30 декабря 2020 года, однако оперативный дежурный службы не включил сведения о лавиноопасности в оперативную сводку.