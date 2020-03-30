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Спасать живых от коронавируса в США пошли даже патологоанатомы. С медперсоналом, как с мусором - медик из Нью-Йорка

30 марта 2020, 00:35  •  62 • В мире
Врач из Нью-Йорка Александр Роджерс рассказал в своём блоге, как обстоят дела с распространением коронавируса в городе. По его словам, СМИ не преувеличивают, в "Большом яблоке" действительно дефицит медучреждений и врачей - принимать и лечить больных ставят даже патологоанатомов, а вузы спешно стараются выпустить последний курс студентов, чтобы отправить их на работу в больницы. При этом, по словам Роджерса, с медперсоналом особо не церемонятся - не хватает масок и средств индивидуальной защиты, как результат, среди врачей зафиксированы первые смерти.
Работающий в Нью-Йорке врач Александр Роджерс решил рассказать в своём блоге, как складывается ситуация с распространением коронавируса на самом деле. По его словам, СМИ не преувеличивают, когда пишут, что тут кризис медучреждений. Роджерс утверждает, что городские больницы перешли на аварийный режим - введена строгая пропускная система, на подходе к зданиям устанавливаются палаточные сортировочные центры, где у всех посетителей измеряют температуру, и лишь в том случае, если нет никаких симптомов, разрешают допуск в помещение.
"Для людей с симптомами или подозрением на COVID-19 есть отдельные центры тестирования. Практически все операции и амбулаторные приёмы в больших госпиталях отменены, проводятся только экстренные операции. Амбулаторные отделения в режиме бекицер переделывают в стационары и отделения интенсивной терапии", - пишет Роджерс.
Он добавляет, что медработников действительно не хватает, поэтому на борьбу с коронавирусом мобилизовали врачей всех специальностей, даже патологоанатомов.
"Представили картину, да? Патологоанатом придёт осматривать пока ещё живого! Но куда деваться? Идёт массовый призыв врачей и прочего медперсонала на пенсии. Некоторые отели даже готовы их разместить! Медицинские университеты экстерном выпускают последний курс, чтобы новоиспечённые врачи сразу вступили в строй и примкнули к коллегам на передовых!" - рассказывает медик.
Он отмечает, что непосильный удар пришёлся на медсестёр и медбратьев, которым необходимо поставить памятник после этой эпидемии. Есть уже первые жертвы - Роджерсу известно о смерти как минимум двух медиков. В больнице, где он работает, коронавирусом заразилось несколько беременных медсестёр.
"И медперсонал будет продолжать гибнуть! А самый ахтунг в том, что мы оказались абсолютно не готовы к такому масштабу эпидемии!" - возмущён врач. По его словам, в Белом доме из рук вон плохо подготовились к пандемии, в результате наблюдается колоссальный дефицит средств индивидуальной защиты и аппаратов вентиляции лёгких, а маски №95 теперь выдают только по одной на неделю.
"Одна маска в неделю - это эквивалентно тому, что вам выдадут три куска туалетной бумаги и каким-то образом вам этого должно хватить на неделю! Во многих больницах не хватает одноразовых халатов и перчаток! С медперсоналом обращаются как с мусором и правительство, и даже пациенты. С каждым днём количество заболевших растёт - медперсонал на пределе", - констатировал врач.
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