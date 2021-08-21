|
Спасать украинцев из Афганистана вызвалась Россия
21 августа 2021, 23:10 • 146 • Политика
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил о том, что в нашу дипмиссию в Кабуле обращаются за помощью с эвакуацией и украинцы. Дипломат пообещал, что им постараются помочь, как и имеющим гражданство России афганцам.
В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов подтвердил в беседе с ведущим Владимиром Соловьёвым, что в нашу дипмиссию в Кабуле обращаются не только афганцы с паспортами нашей страны, но и украинцы. Все они порсят помочь им эвакуироваться из захваченной талибами* страны.
- подтвердил Жирнов.
По его словам, в приоритете всё же остаются те афганцы, у которых есть гражданство России. И таких, как отметил дипломат, здесь много.
Напомним, ранее участники движения "Талибан" захватили власть практически по всему Афганистану. 15 августа они без боя вошли. Президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия и исчез из страны.
Ранее по соцсетям распространилось видео на котором якобы украинцы рассказывают, что их бросили в Афганистане и они обманули талибов, назвав себя русскими. А теперь хотят обратиться в посольство России, чтобы наши дипломаты помогли им эвакуироваться. Однако позже выяснилось, что видеозапись фейковая.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
146
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2021, 09:55
|
19 августа 2021, 02:15
|
18 августа 2021, 06:05
|
17 августа 2021, 20:00
|
20 августа 2021, 03:00
|
15 августа 2021, 02:00
|
17 августа 2021, 07:10