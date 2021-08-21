Спасать украинцев из Афганистана вызвалась Россия

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил о том, что в нашу дипмиссию в Кабуле обращаются за помощью с эвакуацией и украинцы. Дипломат пообещал, что им постараются помочь, как и имеющим гражданство России афганцам.

В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов подтвердил в беседе с ведущим Владимиром Соловьёвым, что в нашу дипмиссию в Кабуле обращаются не только афганцы с паспортами нашей страны, но и украинцы. Все они порсят помочь им эвакуироваться из захваченной талибами* страны.

"Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам",

- подтвердил Жирнов.

По его словам, в приоритете всё же остаются те афганцы, у которых есть гражданство России. И таких, как отметил дипломат, здесь много.

Напомним, ранее участники движения "Талибан" захватили власть практически по всему Афганистану. 15 августа они без боя вошли. Президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия и исчез из страны.

Ранее по соцсетям распространилось видео на котором якобы украинцы рассказывают, что их бросили в Афганистане и они обманули талибов, назвав себя русскими. А теперь хотят обратиться в посольство России, чтобы наши дипломаты помогли им эвакуироваться. Однако позже выяснилось, что видеозапись фейковая.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.