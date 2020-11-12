Спасать Хакасию едут военные медики: Путин ответил на просьбы жителей

Министерство обороны РФ развернёт мобильный госпиталь на 100 коек в Хакасии, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Ранее решение о развёртывании госпиталя принял президент России Владимир Путин.

Дополнительными койками людей обеспечат после обращения жителей республики.

Кроме того, уточняется, что в Хакасию работать отправятся 200 военных медиков. Это врачи Центрального военного округа, в том числе младшие медицинские специалисты. Госпиталь оснастят всем необходимым для лечения больных, откроют отделения анестезиологии, реанимации, приёмную для вновь прибывших больных, а также лаборатории для диагностики и другие структурные подразделения.

С оборудованием проблем тоже возникнуть не должно, добавили в министерстве.