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Спасать Хакасию едут военные медики: Путин ответил на просьбы жителей

12 ноября 2020, 15:45  •  83 • Политика
Минобороны организует полевой госпиталь и отправляет в Хакасию 200 военных медиков для решения проблемы распространения коронавируса. Таким образом Владимир Путин ответил на просьбы жителей.
Министерство обороны РФ развернёт мобильный госпиталь на 100 коек в Хакасии, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Ранее решение о развёртывании госпиталя принял президент России Владимир Путин.
Дополнительными койками людей обеспечат после обращения жителей республики.
Кроме того, уточняется, что в Хакасию работать отправятся 200 военных медиков. Это врачи Центрального военного округа, в том числе младшие медицинские специалисты. Госпиталь оснастят всем необходимым для лечения больных, откроют отделения анестезиологии, реанимации, приёмную для вновь прибывших больных, а также лаборатории для диагностики и другие структурные подразделения.
С оборудованием проблем тоже возникнуть не должно, добавили в министерстве.

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