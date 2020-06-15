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Спасать американцев начали "Партизаны". Русские и не только

15 июня 2020, 16:00  •  209 • В мире
Спасать американцев начали "Партизаны". Русские и не только. Речь о группе добровольцев в Бруклине, которые патрулируют нью-йоркские улицы, препятствуя действиям мародёров и преступников, активизировавшихся в связи с беспорядками. Отряд самообороны объединил почти сотню человек.
Организаторы отряда самообороны Бруклина рассказали корреспонденту KP.RU о своей борьбе с мародёрством и другими преступлениями на фоне беспорядков в Нью-Йорке.
Борис Сион поделился, что с началом погромов в городе он начал обзванивать своих друзей, призывая присоединиться к нему, чтобы совместными усилиями противостоять беспределу.
В Бруклине проживает крупнейшая в Нью-Йорке русскоязычная община. Всего в добровольческий отряд вошло почти сто человек. Помимо русских, в нём состоят казахи, евреи, азербайджанцы и представители ряда других национальностей.
Мы создали группу в соцсетях - "Партизаны". Так мы координируем свои действия, - пояснил Сион.
Каждому отведена своя точка для патрулирования. На смартфонах участников группы установлено специальное приложение для связи с экипажами. С помощью него также можно отследить положение всех патрулей на карте.
Кроме того, Борис рассказал о наличии у группы программы по типу полицейского радара. Благодаря этому все добровольцы могут оперативно узнавать о происшествиях в Бруклине. Причём нередко раньше, чем даже сами правоохранители.

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