Спасать американцев начали "Партизаны". Русские и не только

Организаторы отряда самообороны Бруклина рассказали корреспонденту KP.RU о своей борьбе с мародёрством и другими преступлениями на фоне беспорядков в Нью-Йорке.

Борис Сион поделился, что с началом погромов в городе он начал обзванивать своих друзей, призывая присоединиться к нему, чтобы совместными усилиями противостоять беспределу.

В Бруклине проживает крупнейшая в Нью-Йорке русскоязычная община. Всего в добровольческий отряд вошло почти сто человек. Помимо русских, в нём состоят казахи, евреи, азербайджанцы и представители ряда других национальностей.

Мы создали группу в соцсетях - "Партизаны". Так мы координируем свои действия, - пояснил Сион.

Каждому отведена своя точка для патрулирования. На смартфонах участников группы установлено специальное приложение для связи с экипажами. С помощью него также можно отследить положение всех патрулей на карте.

Кроме того, Борис рассказал о наличии у группы программы по типу полицейского радара. Благодаря этому все добровольцы могут оперативно узнавать о происшествиях в Бруклине. Причём нередко раньше, чем даже сами правоохранители.