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Спасался от государства и от налогов: Житель Милуоки несколько лет прожил в глубоком бункере

26 ноября 2019, 16:39  •  91 • В мире
Полиция Милуоки (штат Висконсин) задержала 41-летнего местного жителя, который несколько лет прожил в шестиметровом бункере, который он сам вырыл на глубине почти три метра. По словам родственников американца, так он решил спрятаться от государства, налогов и прочих обязательств.
Джеффри Графф своё убежище выкапывал на протяжении довольно долгого времени. Когда же бункер был готов, он перенёс туда всё, что считал для себя необходимым: баллоны с пропаном, ножи, огнестрельное оружие, лук со стрелами.
Возможно, Графф так бы и остался жить в отрыве от цивилизации, развлекаясь стрельбой по мишеням в лесу, в котором обустроил своё убежище, если бы не два обстоятельства.
Главное из них – свой бункер мужчина вырыл на частной территории, принадлежащей Технологическому колледжу Милуоки. Кроме того, упражнения в стрельбе, которыми так увлекся Графф в отсутствие телевидения и интернета, не понравились местным жителям, которые и сообщили об этом в полицию.
Правоохранители отшельника задержали, а при проверке его подземного жилища пришли к выводу, что он нарушил право собственности, проникнув на чужую территорию, а также неправильно хранил своё оружие. По словам полицейских, которые занимаются расследованием этого инцидента, сколько именно времени Графф прожил в бункере, точно не известно, но, считают они, "счёт идет на года".
Пока мужчине не предъявлено никаких обвинений. Однако скоро это будет сделано. Власти Милуоки считают, что Графф "безрассудно угрожал" безопасности людей, владел без разрешения короткоствольным дробовиком, тайно носил оружие и нарушил право частной собственности.
Как пишет издание Newsweek.com, в 2008 году Джеффри Графф был арестован за то, что на своем велосипеде гонялся по улицам Милуоки в сопровождении восьми собак, также принадлежавших ему. Эта "прогулка" вызвала беспорядки в городе. Спустя несколько лет мужчине было предъявлено обвинение в сопротивлении при аресте после драки с полицией.

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