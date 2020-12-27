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Спас от COVID? Подчинённая Тони Роббинса решила разоблачить его

27 декабря 2020, 17:25  •  118 • В мире
Подчинённая бизнес-коуча Тони Роббинса Деспина Коста решила разоблачить своего босса, подав против него, его супруги и компании иск. Коста утверждает, что Роббинс пытался убедить своих клиентов, что спас её от COVID. На самом же деле, по словам женщины, всё было иначе.
Сотрудница компании бизнес-коуча Тони Роббинса Деспина Коста хочет засудить своего начальника, обвинив его пиаре на её заражении коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Издание приводит отрывки из искового заявления, в котором сказано, что Роббинс пытался сократить срок лечения Косты, чтобы использовать это в своих интересах.
Так, женщина утверждает, что коуч постоянно звонил ей, когда она лежала подключённая к препарату ИВЛ, узнавал подробности её состояния, а затем предавал их огласке, пытаясь убедить своих клиентов и последователей в том, что якобы он спас Косту от COVID благодаря "потусторонним знаниям и способностям".
"Якобы он знал, что делать лучше, чем врачи", - указано в исковом заявлении Косты.
При этом пресс-секретарь коуча Дженнифер Коннелли заявила изданию, что Коста пытается "использовать СМИ как инструмент в попытке выдвинуть свои нелепые и необоснованные обвинения".

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