Спас от COVID? Подчинённая Тони Роббинса решила разоблачить его

Сотрудница компании бизнес-коуча Тони Роббинса Деспина Коста хочет засудить своего начальника, обвинив его пиаре на её заражении коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Издание приводит отрывки из искового заявления, в котором сказано, что Роббинс пытался сократить срок лечения Косты, чтобы использовать это в своих интересах.

Так, женщина утверждает, что коуч постоянно звонил ей, когда она лежала подключённая к препарату ИВЛ, узнавал подробности её состояния, а затем предавал их огласке, пытаясь убедить своих клиентов и последователей в том, что якобы он спас Косту от COVID благодаря "потусторонним знаниям и способностям".

"Якобы он знал, что делать лучше, чем врачи", - указано в исковом заявлении Косты.

При этом пресс-секретарь коуча Дженнифер Коннелли заявила изданию, что Коста пытается "использовать СМИ как инструмент в попытке выдвинуть свои нелепые и необоснованные обвинения".