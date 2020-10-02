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"Спартак" — "Зенит": дуэль лучших, тренеров и не только…

02 октября 2020, 15:00  •  23 • Аналитика
© ФК "Спартак"
Доменико Тедеско второй месяц подряд признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ). Поздравления настигли босса "Спартака" перед матчем с "Зенитом", который тренирует лучший тренер РПЛ двух последних лет. Тедеско ни разу не выигрывал у Сергея Семака. Сможет ли он сделать это сейчас?
Юрген Клопп, Томас Тухель, Юлиан Нагельсман, Ханс-Дитер Флик — чем дальше, тем крепче уверенность, что немецкая тренерская школа в европейском футболе вне конкуренции. В двух последних сезонах ее представители выиграли Лигу чемпионов и национальные первенства Англии и Франции, не говоря уже о самой Германии. Вот и в России этот сезон пока проходит при удивительном лидерстве "Спартака", которым руководит 35-летний Доменико Тедеско. И именно эта игра может открыть "Спартаку" дорогу к чемпионству.
Как правило, сезон в футболе не выигрывается в матче двух претендентов на чемпионство, если только эта игра не стоит последней в календаре. И как бы пафосно ни называли подобные противостояния "матчами за шесть очков", это не так. Чемпионат выигрывают на дистанции, в играх против середняков и аутсайдеров, когда максимальное число побед из тех, что были команде "гарантированы" общим мнением, позволяет в итоге оказаться в таблице выше конкурентов.
У "Спартака" — а о предстоящей встрече лидеров в первую очередь стоит говорить именно от "Спартака" — в этом сезоне пока чемпионский график. Есть осечки, но в целом команда здорово смотрится там, где раньше были проблемы. Более того, матч с "Зенитом" — последний с топ-соперником без статусного легионера на позиции правого защитника. После 6 октября "Спартак" должен усилиться долгожданным новичком. Трансферное окно в Европе закроется везде, кроме Англии и России. "Спартак" сможет выбирать из тех игроков, переходы которых в английскую премьер-лигу сорвались.
"Зенит" понятен и предсказуем, даже в своих проблемах и осечках. "Зенит" играет на своем привычном при Сергее Семаке уровне. А вот "Спартак" смотрится выше ожиданий.
Понять бы почему? Матч против чемпиона, вероятно, позволит это сделать.
Здесь много дуэлей, которые должны стать ключевыми. Тренерская, например.
У Семака и Тедеско много общего, они даже одеваются одинаково, предпочитая белую рубашку с закатанными рукавами и темные брюки. Оба эмоциональны, оба интеллигентны на публике и говорят именно то, что от них хотят услышать. И для обоих есть рубеж, который вроде бы должен им покориться, но вера в это разбивается о слишком сильный скепсис многих. Для Семака это плей-офф Лиги чемпионов, для Тедеско — путевка в Лигу чемпионов.
Есть и иные дуэли. Дзюбы и Соболева, например. Общая фотография в сборной закрыла тему личного конфликта, но обостренная конкуренция осталась прежней.
Есть и дуэль, где один из соперников обезличен — Кокорин против "Зенита".
Но главное противостояние, разумеется, куда большего масштаба.
"Спартак" играет против "Зенита", за спиной которого могущественный "Газпром". Чемпион двух последних лет, казалось, оторвался в Российской премьер-лиге от всех возможных конкурентов на долгие годы. Но "Спартак", где вопрос об отставке Тедеско висел в воздухе еще пару месяцев назад, посягнул на это лидерство.
Сначала забрав себе Кокорина, что смотрелось демонстративным вызовом "Зениту".
Создав иллюзию, в то же время отрицая ее публично, что у "Спартака" в РПЛ появилась коалиция в лице "Уфы" и "Химок".
Затем играя от тура к туру не хуже петербуржцев. По набранным очкам в том числе.
Все это было на фоне гиперэмоций. На грани или за гранью фола от первых лиц клубов. Леонид Федун пустил в массы хэштег #СудитеСпартакКакЗенит на фоне дикого судейского скандала и обещания снять столичный клуб с чемпионата. Александр Медведев сказал, что имитация полового акта в чемпионской раздевалке клуба между Дзюбой и Азмуном была намеком на то, что "Зенит" сделает со "Спартаком" в Кубке.
Тот матч "Зенит" выиграл. Как и выиграл обе игры в прошлом чемпионате.
"Зенит" с Семаком вообще не проигрывал "Спартаку". В то время как для Тедеско петербуржцы — самый неудобный соперник. Победа в субботнем матче разовьет этот комплекс или излечит немца от него. Тедеско ведь признали лучшим тренером премьер-лиги второй месяц подряд. И в этом статусе он встречается с лучшим тренером России двух последних лет.
Интрига — лучше не придумать.
При этом "Спартак" подходит к матчу без кадровых проблем, в то время как у Зенита вряд ли сыграют два основных защитника, Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен, и основной форвард Сердар Азмун. Плюс к этому "красно-белые" играют дома. Когда на стадионе практически не будет болельщиков гостей.
Поэтому полное ощущение, что "Спартак" — фаворит.
Возможно, именно поэтому, понимая, насколько высоки ставки, все главные лица "Спартака" затаились.
Молчит Федун.
Молчит его спутница жизни Зарема Салихова, ставшая, по сути, вторым человеком в клубе.
Молчит Шамиль Газизов, молчит Тедеско — если иметь в виду суть, а не обычные предматчевые слова.
Ставки высоки…
Никто не верил перед началом сезона, что кто-то бросит перчатку "Зениту". И уж тем более что это будет "Спартак".
В субботу вечером узнаем, зря ли не верили.

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