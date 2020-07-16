Ее жестоко пытали, а затем казнили. Обвинения были серьезными – убийство ближайших родственников. 16 июля 1676 года был вынесен суровый приговор маркизе де Бренвилье. Так началось нашумевшее "Дело о ядах".

Спала, любила, погубила: ядовитые отношения французской маркизы 03:00

Конец 17 века. Эпоха святой инквизиции во Франции закончится еще через целое столетие. Борьба с отступниками продолжает собирать кровавую жатву. А на престоле восседает Людовик XIV – Король-Солнце. Это ему приписывают якобы произнесенную в парламенте и ставшую крылатой фразу "Государство – это я". Впрочем, солнечного в его правлении было не так много. А вот мрачного с избытком. Самой черной страницей того периода стало прогремевшее на всю Европу "Дело об отравлениях". Тогда пострадали сотни человек: виновных и невиновных. А началось оно с расследования преступлений одной из самых красивых женщин королевства – маркизы де Бренвилье.

© Шарль Лебрен Шарль Лебрен. Портрет Людовика XIV ("Короля-солнца"). 1661 год

Ее называли ангелом во плоти. Но под прекрасной оболочкой таились демоны. Полиция вышла на нее благодаря чистой случайности. В бумагах умершего при странных обстоятельствах офицера кавалерии нашли информацию, компрометирующую его любовницу-маркизу. Стражи порядка пришли в ужас. Из прочитанного следовало, что она отравила двух братьев, сестру и отца. И все ради наследства. Но в этой истории много темных пятен. Сам офицер увлекался алхимией и изобретением ядов. Возможно, он и помог маркизе сделать ее черное дело.

Кстати, в своих воспоминаниях она с упоением рассказывала, что еще с подросткового возраста сожительствовала с братьями. О времена, о нравы. Впрочем, к делу об отравлении этот факт отношения не имел. Но политика в нем вполне могла присутствовать. По одной из версий, госпожа де Бренвилье пала жертвой интриг двора. Одной из противоборствующих группировок нужно было очернить представителей другой. И она добилась цели: часть аристократии после раскручивания дела маркизы была в смятении и совершила кучу непростительных ошибок.

© Фото : предоставлено компанией "Парадиз"

А саму маркизу де Бренвилье ждала жуткая судьба: ее побег из страны не увенчался успехом. Знатную даму поймали, вернули на родину и приговорили к "пытке питьем". Сказать, что это наказание было суровым – значит не сказать ничего. Растянутому на веревках человеку затыкали нос, насильно держали челюсти открытыми и через воронку в течение короткого времени заливали очень много жидкости. Это приводило к растяжению желудка, отравлению, а порой и смерти. Однако погибла маркиза не от воды. Ее, попутно обвинив еще в нескольких отравлениях, на глазах огромной толпы обезглавили на одной из площадей в Париже, тело сожгли, а прах развеяли над Сеной. Маховик охоты на ведьм и любителей ядов был раскручен: благо, в Европе того времени алхимия и отравления были делом обыденным. Очень скоро казни, изгнание и тюремные сроки для знатных дам и господ, обвиняемых в изготовлении и использовании ядов и любовных зелий, а также колдовстве и знахарстве, были поставлены на конвейер. А сама маркиза де Бренвилье стала зловещей легендой. Ее образ еще долго всплывал в произведениях выдающихся писателей: Александра Дюма, Агаты Кристи, Гофмана и Михаила Булгакова.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik