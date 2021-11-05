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Спал на камеру, портил воздух, фамильярничал с папой. Байдена понесло в Европе
05 ноября 2021, 12:45 • 120 • Политика
Шутил над понтификом, пугал Рим, шокировал Глазго – похождения президента США Байдена в Европе на саммите G20, в Ватикане и на климатической конференции ООН это снова песня. Какая страна, таков и президент. Лидеры России и Китая правильно сделали, что туда не поехали.
Зарубежные поездки президента США Джо Байдена – это всегда весело. За границей "Сонного Джо" не спрячешь, как в США – с брифингами с участием "своих" журналистов в фальшивом кабинете бутафорского Белого дома.
За пределами США 78-летний президент со старческой деменцией ещё как на виду. А, значит, может потеряться на сцене, забыть, кто он, где находится, не так понять указание таинственного куратора из где-то замаскированного у него микрофончика, спутать мужчину с женщиной, забыть, как зовут близкого человека, с которым общается. Речи свои президент-демократ читает с помощью телесуфлёра и не любит пресс-конференций, если вопросы там заранее не согласованы и не распределены.
Когда Байден знает, о чём его спросят, и может прочитать с экрана ответ, он иногда выглядит вменяемо. Но и с таких конференций может сбежать, если чувствует, что теряет контроль над собой. Нахамить журналистам – это тоже у него запросто и случается постоянно. Если бы так вёл себя его предшественник в Белом доме Дональд Трамп, то точно бы угодил под импичмент. Но в США – демократия, то есть власть демократов, так что Байдену это не грозит.
Ему угрожает другое: страшное и невероятно эффективное пророчество индейского вождя Текумсе – уйти из жизни в ходе своего президентства. Но нынешний хозяин Белого дома, похоже, предпочитает об этом не думать. Наверное, отчасти потому, что его деспотичной жене Джилл нравится быть "первой леди".
Снова спал и ругал Путина
Самый лучший способ сохранить дефицитные силы – это, конечно, поспать. Несколько дней назад президент США уснул прямо на пресс-конференции с посещавшим Америку премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Это снова случилось с ним на климатической конференции ООН в Глазго, на которой планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения "углеродной нейтральности". Там царит такая скука, что постоянно зевают и пытаются не заснуть и более крепкие, чем Байден, люди.
Увы, поспать перед телекамерами всласть американскому президенту не дали – его помощник несколько раз будил Байдена под каким-то надуманным предлогом. Был прецедент, когда в ходе одного телеинтервью "Сонный Джо" так крепко заснул, что его долго не могли разбудить, и именно такого случая в Глазго, похоже, удалось избежать.
Президент США спит во время пресс-конференции. Скриншот кадра видео / vk.com
Экс-президент Дональд Трамп на этот счёт пошутил, что Байден "не мог выдержать того, чтобы выслушивать столько раз про фальшивое глобальное потепление". Он усомнился и в искренности Байдена, поскольку "никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в эту тему, никогда не заснет!" при её обсуждении "на глазах всего мира". И Байден ещё упрекал в Глазго президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, что они на этот балаган не приехали. "У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьёзные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", – заявил, имея в виду Путина, президент США, в которых горят не труднодоступные районы, а густонаселённая Калифорния.
Засорял атмосферу – и в Глазго, и в Риме
Истинные цели конференции в Глазго на самом деле очень серьёзные – сохранить господство Запада в мировой экономике через удушение развивающихся стран чрезмерными экологическими критериями. К климату это не имеет никакого отношения.
Своим шотландским кортежем из десятков автомобилей Байден вполне ясно продемонстрировал своё реальное отношение к климатическим проблемам. Местные экологи подняли скандал: в заботе о сохранении атмосферы высокие гости выбросили свыше 13 тысяч тонн двуокиси углерода, на который послушные глобалистам учёные возлагают главную ответственность за "глобальное потепление".
В Риме, где Байден участвовал в тоже посвящённом "зелёной повестке" саммите G20, он отметился сразу двумя скандалами. Во-первых, кортежем из… 85 автомобилей, тоже оставившем колоссальный углеродный след, особенно если учесть, что часть машин доставили из США на самолёте. Один лишь президентский Cadillac, оснащённый пуленепробиваемыми стёклами, подачей кислорода на случай химической атаки и запасами крови для экстренного переливания, производит в 10 раз больше СО2, чем обычная автомашина. На нешироких улицах Рима, по которым снуют в основном малолитражки, американские "членовозы" выглядели особенно вызывающе. В социальных сетях это вызвало взрыв возмущения. Вот комментарии некоторых пользователей:
Или:
Фамильярничал с папой
В Риме случился и ещё один скандал. В нём оказались замешаны и Вашингтон, и Ватикан. Под откровенно неубедительным предлогом "пандемии коронавируса" в последний момент была отменена прямая трансляция официальной части встречи папы Франциска с президентом Байденом (оба – привиты и общались без маски). В течение многих лет ничего подобного не происходило.
Это вызвало жалобы и возмущение журналистов, которым пришлось довольствоваться в конечном счёте коротким отредактированным видеороликом. Аудиенция четы Байденов у папы Франциска продолжалась, включая обмен подарками, полтора часа и была закрыта для прессы. На фотографии видно, как Байден взирает на Франциска непонимающими, выпученными глазами, а тот смотрит на собеседника, как на больного человека.
А после встречи с понтификом Байден рассказал, что речь в ходе аудиенции шла о… выпивке. Наряду, конечно, с изменением климата, ковидом, беженцами, борьбой с бедностью и голодом в мире, "защитой прав человека, включая свободу религии и совести".
Встреча Джо Байдена и папы Франциска. Фото: Stefano Spaziani/globallookpress
Байден подарил папе памятную монету, после чего фривольно добавил: "По традиции – но это я шучу! – если при следующей нашей встрече у вас не окажется этой монеты, вы угощаете". Непонятно, к чему была эта шутка, если остроумный американец тут же предположил, что Франциск, "наверное, впервые видит ирландца, который вообще не пьёт".
Что с того?
Очередной европейский вояж американского президента-глобалиста стал провальным не только с русской точки зрения. "Полнейшей катастрофой" назвал его телеведущий американского телеканала Fox News Шон Хэннити.
– констатировал он. К этому нельзя ничего не прибавить и не убавить. Какая страна, такой и президент. Их главная черта – запредельное лицемерие. И они ещё учат нас жить.
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