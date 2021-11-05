Спал на камеру, портил воздух, фамильярничал с папой. Байдена понесло в Европе

Шутил над понтификом, пугал Рим, шокировал Глазго – похождения президента США Байдена в Европе на саммите G20, в Ватикане и на климатической конференции ООН это снова песня. Какая страна, таков и президент. Лидеры России и Китая правильно сделали, что туда не поехали.

Зарубежные поездки президента США Джо Байдена – это всегда весело. За границей "Сонного Джо" не спрячешь, как в США – с брифингами с участием "своих" журналистов в фальшивом кабинете бутафорского Белого дома.

За пределами США 78-летний президент со старческой деменцией ещё как на виду. А, значит, может потеряться на сцене, забыть, кто он, где находится, не так понять указание таинственного куратора из где-то замаскированного у него микрофончика, спутать мужчину с женщиной, забыть, как зовут близкого человека, с которым общается. Речи свои президент-демократ читает с помощью телесуфлёра и не любит пресс-конференций, если вопросы там заранее не согласованы и не распределены.

Когда Байден знает, о чём его спросят, и может прочитать с экрана ответ, он иногда выглядит вменяемо. Но и с таких конференций может сбежать, если чувствует, что теряет контроль над собой. Нахамить журналистам – это тоже у него запросто и случается постоянно. Если бы так вёл себя его предшественник в Белом доме Дональд Трамп , то точно бы угодил под импичмент. Но в США – демократия, то есть власть демократов, так что Байдену это не грозит.

Ему угрожает другое: страшное и невероятно эффективное пророчество индейского вождя Текумсе – уйти из жизни в ходе своего президентства. Но нынешний хозяин Белого дома, похоже, предпочитает об этом не думать. Наверное, отчасти потому, что его деспотичной жене Джилл нравится быть "первой леди".

Снова спал и ругал Путина

Самый лучший способ сохранить дефицитные силы – это, конечно, поспать. Несколько дней назад президент США уснул прямо на пресс-конференции с посещавшим Америку премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом . Это снова случилось с ним на климатической конференции ООН в Глазго, на которой планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения "углеродной нейтральности". Там царит такая скука, что постоянно зевают и пытаются не заснуть и более крепкие, чем Байден, люди.

Увы, поспать перед телекамерами всласть американскому президенту не дали – его помощник несколько раз будил Байдена под каким-то надуманным предлогом. Был прецедент, когда в ходе одного телеинтервью "Сонный Джо" так крепко заснул, что его долго не могли разбудить, и именно такого случая в Глазго, похоже, удалось избежать.

Экс-президент Дональд Трамп на этот счёт пошутил, что Байден " не мог выдержать того, чтобы выслушивать столько раз про фальшивое глобальное потепление". Он усомнился и в искренности Байдена, поскольку "никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в эту тему, никогда не заснет!" при её обсуждении "на глазах всего мира". И Байден ещё упрекал в Глазго президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина , что они на этот балаган не приехали . "У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьёзные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", – заявил, имея в виду Путина, президент США, в которых горят не труднодоступные районы, а густонаселённая Калифорния.

Засорял атмосферу – и в Глазго, и в Риме

Истинные цели конференции в Глазго на самом деле очень серьёзные – сохранить господство Запада в мировой экономике через удушение развивающихся стран чрезмерными экологическими критериями. К климату это не имеет никакого отношения.

Своим шотландским кортежем из десятков автомобилей Байден вполне ясно продемонстрировал своё реальное отношение к климатическим проблемам. Местные экологи подняли скандал: в заботе о сохранении атмосферы высокие гости выбросили свыше 13 тысяч тонн двуокиси углерода, на который послушные глобалистам учёные возлагают главную ответственность за "глобальное потепление".

В Риме, где Байден участвовал в тоже посвящённом "зелёной повестке" саммите G 20, он отметился сразу двумя скандалами. Во-первых, кортежем из… 85 автомобилей, тоже оставившем колоссальный углеродный след, особенно если учесть, что часть машин доставили из США на самолёте. Один лишь президентский Cadillac , оснащённый пуленепробиваемыми стёклами, подачей кислорода на случай химической атаки и запасами крови для экстренного переливания, производит в 10 раз больше СО 2 , чем обычная автомашина. На нешироких улицах Рима, по которым снуют в основном малолитражки, американские "членовозы" выглядели особенно вызывающе. В социальных сетях это вызвало взрыв возмущения. Вот комментарии некоторых пользователей:

Все те, кто поддерживают Байдена, вы что, не видите этого лицемерия? Он притащил караван автомобилей на саммит, посвящённый глобальному потеплению!

Или:

Джо Байден приехал на саммит по климату в сопровождении 85 автомобилей, чтобы призвать тебя отказаться от машины и пересесть на велосипед.

Фамильярничал с папой

В Риме случился и ещё один скандал. В нём оказались замешаны и Вашингтон, и Ватикан. Под откровенно неубедительным предлогом "пандемии коронавируса" в последний момент была отменена прямая трансляция официальной части встречи п апы Франциска с президентом Байденом (оба – привиты и общались без маски). В течение многих лет ничего подобного не происходило.

Это вызвало жалобы и возмущение журналистов, которым пришлось довольствоваться в конечном счёте коротким отредактированным видеороликом. Аудиенция четы Байденов у папы Франциска продолжалась, включая обмен подарками, полтора часа и была закрыта для прессы. На фотографии видно, как Байден взирает на Франциска непонимающими, выпученными глазами, а тот смотрит на собеседника, как на больного человека.

А после встречи с понтификом Байден рассказал, что речь в ходе аудиенции шла о… выпивке. Наряду, конечно, с изменением климата, ковидом, беженцами, борьбой с бедностью и голодом в мире, "защитой прав человека, включая свободу религии и совести".

Байден подарил папе памятную монету, после чего фривольно добавил: "По традиции – но это я шучу ! – если при следующей нашей встрече у вас не окажется этой монеты, вы угощаете". Непонятно, к чему была эта шутка, если остроумный американец тут же предположил , что Франциск, "наверное, впервые видит ирландца, который вообще не пьёт".

Что с того?

Очередной европейский вояж американского президента-глобалиста стал провальным не только с русской точки зрения. "Полнейшей катастрофой" назвал его телеведущий американского телеканала Fox News Шон Хэннити .

Это грустно, позорно, оскорбительно,