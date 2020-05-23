Спад российской экономики неминуем. В Минэкономразвития спрогнозировали глубину и продолжительность • 68 • Аналитика

Безусловно, каждого из нас волнует то, насколько сильный удар пандемия коронавируса нанесет по отечественной экономике и как скажутся сопутствующие кризисные моменты, к примеру, падение мировых цен на энергоносители. Определенные негативные последствия многим видны уже сейчас. Но что ожидает страну в дальнейшем? Некоторые предварительные прогнозы озвучены. Поводов для оптимизма нет, однако нет и причин для паники.





Накануне с официальным прогнозом касательно предполагаемого социально-экономического развития России на период 2020-2023 годов выступил глава отечественного Министерства экономического развития Максим Решетников. Озвученные им ожидания, пожалуй, наиболее точно было бы охарактеризовать так: смесь сдержанного пессимизма с крайне осторожным оптимизмом. Впрочем, начни руководитель этого ведомства рисовать радужные картины грядущего процветания, ему бы точно никто не поверил…



Наиболее сложным периодом для страны станет принявший на себя основной удар ограничительных мер, направленных на недопущение распространения эпидемии, второй квартал нынешнего года. Он несет нам экономический спад в 9,5% (в годовом исчислении). Всего же по итогам выдавшегося крайне неудачным 2020 года отечественная экономика просядет на 5%. В сравнении с намечавшимся по расчетам того же Минэкономразвития росте в 1,9% эта картина, безусловно, печальна. Глубина велика. С другой стороны, неизвестно, к чему бы привело непринятие жестких карантинных мер и широкое распространение в России COVID-19. Потери в конечном итоге наверняка были бы еще выше. Но с чем сравнивать тоже есть. Посмотрим по итогам года на Швецию и Белоруссию, где никаких жёстких карантинных мер не принималось.



Впрочем, по словам Решетникова, уже в четвертом квартале процесс примет обратную направленность, экономика начнет восстанавливаться после понесенного урона. Пусть ненамного, всего на несколько процентов, но ее спад сперва замедлится, а затем процесс перейдет от падения к росту: на 2,8% и 3% в 2021 и 2022 годах соответственно. Тем не менее, достичь докоронавирусного уровня ВВП России сумеет не ранее I–II квартала 2022 года.



Говоря о предполагаемых перспективах, глава Минэкономразвития неоднократно подчеркнул, что считать их неким точным предсказанием нельзя ни в коем случае. Слишком уж много в данном случае задействовано факторов, лежащих вне пределов компетенции экономистов и относящихся скорее к области, в которой что-то прогнозировать могут разве что врачи-эпидемиологи. Более того, никто сегодня не может четко и однозначно оценить уровень спада экономики мировой, частью которой является и наша. Одни эксперты говорят о ее снижении на 2%, другие – на все 5%. Отсутствует и единое мнение относительно темпов и объемов восстановления мирового ВВП. А ведь от возвращения всех прочих стран к нормальным объемам хозяйственной деятельности, восстановления устойчивого спроса на те же энергоносители напрямую зависят и отечественные макроэкономические показатели.



Кроме того, до «запуска» многих отраслей, которое ожидается лишь после снятия ограничений, невозможно точно определить размеры понесенных ими убытков и объем сумм, необходимых для скорейшего восстановления тех из них, которые пострадали в самой большей мере. Правительство намерено работать в этом направлении – три пакета помощи уже приняты и реализуются, еще один должен быть представлен на рассмотрение президента не позднее 1 июня. Тем не менее, Решетников предупредил представителей бизнеса о том, что работа «с серьезными ограничениями» ожидает их на протяжении еще достаточно длительного периода – до конца лета как минимум. По его словам, о полном снятии запретов речь может идти не ранее получения действенной вакцины от COVID-19. В противном случае экономическая активность может обойтись слишком дорого.



Неутешительны и прогнозы Минэкономразвития относительно социальной сферы. Увы, россиян ожидает максимальный уровень безработицы с 2011 года. Она в нынешнем году вполне может достичь 5,7%, однако снижение ее начнется уже буквально со следующего года. Вполне закономерно на этом фоне выглядят и подсчеты снижения реальных доходов населения, которые в 2020 году упадут на 3,8%. Впрочем, есть надежда на то, что расти они начнут буквально на следующий год. Независимые экономисты считают эти цифры далёкими от реальности. Многие представители малого бизнеса во время так называемых "оплачиваемых нерабочих дней" уже были вынуждены попрощаться с основной частью трудового коллектива, а у оставшейся его части урезать зарплату на 25-50%.



Курс рубля и баррель нефти

Особого обвала курса рубля, вопреки множеству звучавших «апокалиптических» предсказаний о «долларе по 100», не предвидится. 75-76 рублей к концу года – это скорее всего. Правда, при том условии, что нефтяной баррель не опустится в цене ниже 31 доллара, на что есть основания надеяться. В ближайшие два года курс будет колебаться, но не слишком ощутимо. Ожидание экономистов - выход к 2021 в интервал 40-45 долларов за баррель.



Что ж, если расчеты отечественных экономистов верны, то России все-таки удастся избежать худших сценариев. Не будет всеобщего разорения, «коллапса» и «обрушения» экономики. Но сытными и тучными грядущие годы тоже не станут. Что будет? Если верить Максиму Решетникову, «долгий путь вверх». Остается только воодушевиться словами: «Дорогу осилит идущий». Безусловно, каждого из нас волнует то, насколько сильный удар пандемия коронавируса нанесет по отечественной экономике и как скажутся сопутствующие кризисные моменты, к примеру, падение мировых цен на энергоносители. Определенные негативные последствия многим видны уже сейчас. Но что ожидает страну в дальнейшем? Некоторые предварительные прогнозы озвучены. Поводов для оптимизма нет, однако нет и причин для паники.Накануне с официальным прогнозом касательно предполагаемого социально-экономического развития России на период 2020-2023 годов выступил глава отечественного Министерства экономического развития Максим Решетников. Озвученные им ожидания, пожалуй, наиболее точно было бы охарактеризовать так: смесь сдержанного пессимизма с крайне осторожным оптимизмом. Впрочем, начни руководитель этого ведомства рисовать радужные картины грядущего процветания, ему бы точно никто не поверил…Наиболее сложным периодом для страны станет принявший на себя основной удар ограничительных мер, направленных на недопущение распространения эпидемии, второй квартал нынешнего года. Он несет нам экономический спад в 9,5% (в годовом исчислении). Всего же по итогам выдавшегося крайне неудачным 2020 года отечественная экономика просядет на 5%. В сравнении с намечавшимся по расчетам того же Минэкономразвития росте в 1,9% эта картина, безусловно, печальна. Глубина велика. С другой стороны, неизвестно, к чему бы привело непринятие жестких карантинных мер и широкое распространение в России COVID-19. Потери в конечном итоге наверняка были бы еще выше. Но с чем сравнивать тоже есть. Посмотрим по итогам года на Швецию и Белоруссию, где никаких жёстких карантинных мер не принималось.Впрочем, по словам Решетникова, уже в четвертом квартале процесс примет обратную направленность, экономика начнет восстанавливаться после понесенного урона. Пусть ненамного, всего на несколько процентов, но ее спад сперва замедлится, а затем процесс перейдет от падения к росту: на 2,8% и 3% в 2021 и 2022 годах соответственно. Тем не менее, достичь докоронавирусного уровня ВВП России сумеет не ранее I–II квартала 2022 года.Говоря о предполагаемых перспективах, глава Минэкономразвития неоднократно подчеркнул, что считать их неким точным предсказанием нельзя ни в коем случае. Слишком уж много в данном случае задействовано факторов, лежащих вне пределов компетенции экономистов и относящихся скорее к области, в которой что-то прогнозировать могут разве что врачи-эпидемиологи. Более того, никто сегодня не может четко и однозначно оценить уровень спада экономики мировой, частью которой является и наша. Одни эксперты говорят о ее снижении на 2%, другие – на все 5%. Отсутствует и единое мнение относительно темпов и объемов восстановления мирового ВВП. А ведь от возвращения всех прочих стран к нормальным объемам хозяйственной деятельности, восстановления устойчивого спроса на те же энергоносители напрямую зависят и отечественные макроэкономические показатели.Кроме того, до «запуска» многих отраслей, которое ожидается лишь после снятия ограничений, невозможно точно определить размеры понесенных ими убытков и объем сумм, необходимых для скорейшего восстановления тех из них, которые пострадали в самой большей мере. Правительство намерено работать в этом направлении – три пакета помощи уже приняты и реализуются, еще один должен быть представлен на рассмотрение президента не позднее 1 июня. Тем не менее, Решетников предупредил представителей бизнеса о том, что работа «с серьезными ограничениями» ожидает их на протяжении еще достаточно длительного периода – до конца лета как минимум. По его словам, о полном снятии запретов речь может идти не ранее получения действенной вакцины от COVID-19. В противном случае экономическая активность может обойтись слишком дорого.Неутешительны и прогнозы Минэкономразвития относительно социальной сферы. Увы, россиян ожидает максимальный уровень безработицы с 2011 года. Она в нынешнем году вполне может достичь 5,7%, однако снижение ее начнется уже буквально со следующего года. Вполне закономерно на этом фоне выглядят и подсчеты снижения реальных доходов населения, которые в 2020 году упадут на 3,8%. Впрочем, есть надежда на то, что расти они начнут буквально на следующий год. Независимые экономисты считают эти цифры далёкими от реальности. Многие представители малого бизнеса во время так называемых "оплачиваемых нерабочих дней" уже были вынуждены попрощаться с основной частью трудового коллектива, а у оставшейся его части урезать зарплату на 25-50%.Особого обвала курса рубля, вопреки множеству звучавших «апокалиптических» предсказаний о «долларе по 100», не предвидится. 75-76 рублей к концу года – это скорее всего. Правда, при том условии, что нефтяной баррель не опустится в цене ниже 31 доллара, на что есть основания надеяться. В ближайшие два года курс будет колебаться, но не слишком ощутимо. Ожидание экономистов - выход к 2021 в интервал 40-45 долларов за баррель.Что ж, если расчеты отечественных экономистов верны, то России все-таки удастся избежать худших сценариев. Не будет всеобщего разорения, «коллапса» и «обрушения» экономики. Но сытными и тучными грядущие годы тоже не станут. Что будет? Если верить Максиму Решетникову, «долгий путь вверх». Остается только воодушевиться словами: «Дорогу осилит идущий». Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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