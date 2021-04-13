СП сочла устаревшим законодательство по учету и регистрации недвижимости

Нормативно-правовая база и стратегические документы в сфере учета и регистрации недвижимости нуждаются в актуализации. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) по итогам проверки результативности расходования бюджетных средств, направленных Федеральной службе регистрации, кадастра и картографии в 2018–2019 годах и неполном 2020 году.

На сегодняшний день сфера регулируется 20 федеральными законами, пятью постановлениями правительства и более чем 50 ведомственными актами. При этом отсутствует возможность решать споры, связанные с приостановкой в регистрации, в досудебном порядке, рассказали в СП.

«На обращения граждан по принятым решениям о приостановлении в регистрации прав зачастую даются формальные ответы со ссылкой на необходимость судебного обжалования. В проверяемый период из всех вступивших в законную силу судебных решений в среднем в 28% случаев решения государственных регистраторов (по регистрации прав) признавались судами незаконными», — сказал аудитор Андрей Батуркин.

Счетная палата предлагает правительству установить возможность досудебного обжалования решений государственных регистраторов, добавил он.

Также, по мнению контрольного ведомства, необходимо разработать новый состав целевых показателей документов стратегического планирования в этой сфере, поскольку применяемые показатели не в полной мере характеризуют достижение поставленных целей, постоянно меняются и зачастую неинформативны.

«ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» предусматривала в качестве цели к 2020 году вхождение России в пятерку лучших стран по показателю «Регистрация собственности» в рейтинге Doing Business Мирового банка. При этом подпрограмма третьей госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» по этому же показателю предусматривала к 2020 году 12-ю позицию в рейтинге, что соответствовало фактическому результату, уже достигнутому на май 2019 года», — отметил аудитор.

Работа, которую проводит Росреестр по улучшению качества сведений ЕГРН, должна сопровождаться разработкой новой системы показателей стратегических документов, и, как следствие, изменится система оценки в целом.

Отдельное внимание в ходе проверки Счетная палата уделила работе Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости. К ее созданию Росреестр приступил еще в 2014 году и должен был ввести в эксплуатацию к 1 января 2017 года. Однако в установленный срок система была запущена формально. Фактически внедрение системы во всех регионах страны было завершено только в октябре 2020 года.

«Создано семь подсистем ФГИС ЕГРН силами шести разных разработчиков без единой комплексной архитектуры и с перерывами в процессе создания, — подчеркнул Андрей Батуркин. — Для промышленной эксплуатации ФГИС ЕГРН потребовались дополнительные мероприятия и ресурсы в целях доработки и развития».

Всего с 2014 по 2020 год Росреестр израсходовал по контрактам на разработку и модернизацию программного обеспечения ЕГРН 1,6 млрд рублей. Кроме того, дополнительные средства направлены на аренду вычислительных мощностей «Ростелекома». При этом больше половины функциональных подсистем ФГИС ЕГРН требуют существенной модернизации.

В итоге недоработки при создании системы привели к сбоям и авариям в ее работе. Крупнейшая авария произошла в августе-сентябре 2018 года, когда две недели было невозможно провести регистрацию недвижимости и получить выписку из ЕГРН. Избежать этого позволил бы работающий резервный Центр обработки данных (ЦОД), но он был введен в эксплуатацию спустя девять месяцев после аварии.

«Собственно, после указанной аварии правительством и было принято решение об аренде у телекоммуникационной компании дополнительного активного ЦОДа. На практике, когда запускаются такие сложные большие системы, сразу вводится и основной ЦОД, и резервный, который позволяет в случае отказа устойчивости первого переводить на себя все остальные информационные потоки», — пояснил аудитор.

Существуют проблемы в учете федерального имущества. При сопоставлении данных ЕГРН и реестра федерального имущества Росреестром не обеспечивалась регулярность предоставления и надлежащее заверение передаваемых данных.

Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский согласился с выводами Счетной палаты и рассказал о том, что Росреестр делает для устранения отмеченных замечаний.

«Указанные вопросы, в том числе в части качества информационных систем, требуют не «ямочного» ремонта, а комплексной работы и серьезной модернизации. Все указанные Счетной палатой замечания учтены. Отмечу, что за 2020 год в единую информационную систему перенесено более 70% всего объема информации в ЕГРН. Мы работаем над повышением отказоустойчивости и катастрофоустойчивости ЦОДов. В 2020 году в интересах граждан и для повышения эффективности учетно-регистрационных действий приняты восемь федеральных законов, полностью реализовали проект по «регуляторной гильотине», готовим целый ряд важных законодательных инициатив. Разработали стратегию развития ведомства. Сейчас Росреестр проводит реинжиниринг бизнес-процессов, направленный на решение конкретных жизненных ситуаций наших потребителей», — сказал Олег Скуфинский.

9 марта сообщалось, что Центр обработки данных появится в Тамбовской области.