Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
Что выберут белорусы? Россию или Европу? (Крахмал)
"Тоталитарная" борьба с эпидемией, или Китай не может быть прав
Хотите увеличить пенсию - не выходите на неё 10 лет: Эксперт об интересных норма...
Главная / Политика

Сознался во всём: ФСБ показала допрос украинского браконьера

16 февраля 2020, 11:54  •  62 • Политика
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна. Он сознался в незаконном вылове рыбы при помощи запрещённых сетей.
ФСБ обнародовала видео с допросом капитана украинского судна, которое задержали в Азовском море за браконьерство. Капитан признался, что команда его судна занималась незаконным выловом камбалы при помощи сетей.
Речь идёт о судне с четырьмя украинцами на борту, которое было задержано российскими пограничниками в Азовском море. Причиной задержания стал отказ капитана судна остановиться. Вместо этого судно попыталось уйти от пограничников, в результате было насильно остановлено и досмотрено.
На борту обнаружено свыше 290 экземпляров камбалы-калкана, а также сеть для вылова этой рыбы. При этом судовых и регистрационных документов ни у кого на корабле не нашлось.
На допросе капитан заявил, что по документам судно принадлежит его знакомому, однако, по сути, собственником корабля является он. Он признался, что не имеет документов и разрешений на рыболовецкую деятельность в Азовском море. Также он сознался, что занимался незаконным выловом рыбы при помощи запрещённых методов.
В настоящий момент судно и задержанные граждане Украины находятся в Керчи, где проходит разбирательство по их делу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
16 февраля 2020, 08:39
"Зеленский верит только в право сильного": Соловьёв о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции
15 февраля 2020, 19:39
"Это враг. Враг открытый": Сатановский предупредил Россию о польском "шабаше"
15 февраля 2020, 13:09
Павленский отомстил Франции за арест, похоронив карьеру "любимчика" Макрона
15 февраля 2020, 19:39
Слабое звено - Великобритания: Источники в госструктурах РФ назвали условие для саммита пятёрки СБ ООН
15 февраля 2020, 16:24
Киеву не понравился "мирный план" по Донбассу. МИД Украины отверг предложения экспертов
16 февраля 2020, 02:09
Хотите увеличить пенсию - не выходите на неё 10 лет: Эксперт об интересных нормах закона "О страховых пенсиях"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2020, 09:39
«Русские тут отдыхают и расслабляются»: пассажир Diamond Princess рассказал об обстановке на лайнере во время карантина
15 февраля 2020, 06:39
"Кто их покусал с Украиной?": В Сети удивились "ультиматумам" от Лукашенко
13 февраля 2020, 12:24
Спецоперация против Путина продолжается, а людишек с их пенсиями не жалко - Хазин
11 февраля 2020, 05:09
Почему Лукашенко проиграл Путину. "Звериное чутьё" и ставка на США не помогли
10 февраля 2020, 19:24
"Прости, Господи, идиотов": Политолог Сатановский прокомментировал падение акций польской газовой компании
10 февраля 2020, 16:09
Вместо денег - расстрел, "пусть знают хохлы". Русский стрелок о роли украинских наёмников во второй чеченской войне
15 февраля 2020, 03:24
Зеленский хочет затмить речь Путина в Мюнхене - источники
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.