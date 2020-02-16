Сознался во всём: ФСБ показала допрос украинского браконьера

ФСБ обнародовала видео с допросом капитана украинского судна, которое задержали в Азовском море за браконьерство. Капитан признался, что команда его судна занималась незаконным выловом камбалы при помощи сетей.

Речь идёт о судне с четырьмя украинцами на борту, которое было задержано российскими пограничниками в Азовском море. Причиной задержания стал отказ капитана судна остановиться. Вместо этого судно попыталось уйти от пограничников, в результате было насильно остановлено и досмотрено.

На борту обнаружено свыше 290 экземпляров камбалы-калкана, а также сеть для вылова этой рыбы. При этом судовых и регистрационных документов ни у кого на корабле не нашлось.

На допросе капитан заявил, что по документам судно принадлежит его знакомому, однако, по сути, собственником корабля является он. Он признался, что не имеет документов и разрешений на рыболовецкую деятельность в Азовском море. Также он сознался, что занимался незаконным выловом рыбы при помощи запрещённых методов.

В настоящий момент судно и задержанные граждане Украины находятся в Керчи, где проходит разбирательство по их делу.