|
Сожгли КПП и перекрыли дороги: В Сирии мирные жители протестуют против "Сирийских демократических сил"
24 января 2019, 06:09 • 67 • В мире
В провинции Ракка накалилась обстановка. Мирные жители взбунтовались против произвола "Сирийских демократических сил". Убийство молодого юноши стало причиной перекрытия дорог и поджогов КПП.
В сирийской провинции Ракка вспыхнули протесты против "Сирийских демократических сил" (СДС), ранее обширно поддерживаемых США.
Местные жители вышли из домов на массовые демонстрации после убийства молодого человека в городе Мансура.
Парень пытался сбежать от бойцов СДС, которые его насильно взять для воинской службы. В итоге, молодой мужчина был застрелен, сообщает канал Directorate 4, специализирующийся на новостях из горячих точек.
Жители города вышли на улицы и сожгли несколько контрольно-пропускных пунктов СДС, после — перекрыли дороги.
При этом бойцы СДС открыли огонь по манифестантам. На данный момент известно об одном погибшем мирном жители. Информации о раненых нет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 января 2019, 11:54
|
19 января 2019, 00:09
|
17 января 2019, 15:09
|
19 января 2019, 01:56
|
19 января 2019, 19:39
|
21 января 2019, 19:39
|
17 января 2019, 12:54