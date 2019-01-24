Сожгли КПП и перекрыли дороги: В Сирии мирные жители протестуют против "Сирийских демократических сил"

В провинции Ракка накалилась обстановка. Мирные жители взбунтовались против произвола "Сирийских демократических сил". Убийство молодого юноши стало причиной перекрытия дорог и поджогов КПП.

В сирийской провинции Ракка вспыхнули протесты против "Сирийских демократических сил" (СДС), ранее обширно поддерживаемых США.

Местные жители вышли из домов на массовые демонстрации после убийства молодого человека в городе Мансура.

Парень пытался сбежать от бойцов СДС, которые его насильно взять для воинской службы. В итоге, молодой мужчина был застрелен, сообщает канал Directorate 4, специализирующийся на новостях из горячих точек.

Жители города вышли на улицы и сожгли несколько контрольно-пропускных пунктов СДС, после — перекрыли дороги.

При этом бойцы СДС открыли огонь по манифестантам. На данный момент известно об одном погибшем мирном жители. Информации о раненых нет.