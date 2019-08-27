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Сожгла "георгиевское" платье - получила награду: Зеленский вручил орден евродепутату от Латвии
27 августа 2019, 10:39 • 164 • В мире
Незадолго до Дня независимости Украины президент Зеленский "раздавал" государственные награды представителям иностранных государств. Среди награжденных оказалась и евродепутат от Латвии Сандра Калниете, ставшая популярной, хоть и ненадолго, после антироссийской акции с сожжением платья цветов георгиевской ленты, которую известная русофобка устроила на День Победы, 9 Мая.
Всего в списке награжденных 24 фамилии. Большая часть из них – представители украинской диаспоры за рубежом. Ордена Ярослава Мудрого и княгини Ольги были даны за "весомый вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную деятельность".
В ответ Калниете поблагодарила Зеленского за "оказанное доверие" и пообещала и дальше "укреплять Украину и ее международные связи". "Я восхищаюсь Украиной за ее приверженность защищать свою независимость и право выбирать европейский путь своей страны. Украинцы показали всему миру, насколько они сильные люди, готовые пожертвовать самым драгоценным - жизнью своих сыновей и дочерей, чтобы сохранить право на выбор будущего страны", - написала она в Facebook.
Какой именно вклад внесла Калниете, получившая орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени, неизвестно. Однако хочется надеяться, что дама, хорошо известная в Латвии своей антироссийской деятельностью, удостоена награды не за скандальную фотосессию для глянца Privātā Dzīve, ради которой Сандра и ее единомышленник Карлис Шадурскис порезали на лоскуты платье, в котором использованы цвета георгиевской ленты, а затем подожгли его, предварительно облив спиртом. Как утверждает Калниете, эта жидкость досталась ей в наследство от свекра, который служил в легионе СС медиком.
Кроме евродепутата, в списке награжденных также значатся экс-руководитель дипломатической миссии Украины при Ватикане, бывшие президенты Всемирного конгресса украинцев и другие иностранцы.
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