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«Создают угрозу»: Шойгу заявил об отработке применения бомбардировщиками США ядерного оружия против России

23 ноября 2021, 22:55  •  146 • В России
Десять американских стратегических бомбардировщиков в ходе прошедших в ноябре учений сил США Global Thunder отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу, отметив, что российские военнослужащие фиксируют существенный рост активности авиации ВВС США в непосредственной близости от государственной границы.
 
globallookpress.com © Christopher Ruano / ZUMA Press
 

В ходе прошедших в ноябре учений сил США Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу во время видеоконференции с главой военного ведомства КНР Вэем Фэнхэ.

«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», — сказал министр.

Шойгу уточнил, что российские военнослужащие фиксируют существенный рост активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости от государственной границы РФ.

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки выполнила 22 полёта, в то время как в 2019 году их было всего три», — рассказал Шойгу.

  • Министр обороны России Сергей Шойгу
  • РИА Новости
  • © Вадим Савицкий

Министр отметил, что подобные действия создают угрозу для России и Китая, и добавил, что развитие взаимодействия между Москвой и Пекином особенно актуально в условиях «усиливающейся геополитической турбулентности».

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT высказал мнение, что США увеличили интенсивность тренировочных полётов в качестве элемента давления.

«Интенсивность полётов, причём в таких районах внутренних, которые раньше американские стратегические бомбардировщики использовали крайне редко, — это Балтика и Чёрное море. Вот в этом, конечно, элемент давления на Россию — он, безусловно, присутствует. Это демонстративные полёты стратегических самолётов, которые вооружены стратегическим серьёзным оружием», — обратил внимание эксперт.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк также отметил, что США проводят «информационную кампанию по раскручиванию маховика непредсказуемости и агрессивности России».

«Для того чтобы её сдерживать, конечно, США, якобы как гарант безопасности, отрабатывают применение ядерного оружия в отношении нашей страны», — пояснил он RT.

Эксперт высказал мнение, что в действиях американской стороны нет ничего нового и Россия абсолютно готова к подобным вызовам.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что, помимо желания Вашингтона показать, «кто в доме хозяин», американская сторона, проводя подобные учения у российских границ, отыгрываются за провал военной операции в Афганистане.

«Весь мир видел, чего стоит хвалёная американская военная мощь. И вот они теперь стараются вернуть, поэтому они ходят со своими кораблями к нам в Чёрное море, самолёты-разведчики летают вдоль наших границ, сымитировали атаку ядерными ракетами», — заметил он.

Эксперт подчеркнул, что российская сторона делает всё необходимое для защиты своих границ.

Напомним, в конце октября Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны. Позже министр отмечал, что заходящие в Чёрное море корабли иностранных государств с высокоточным оружием большой дальности на борту своими действиями пытаются проверить обороноспособность России в районе Черноморского побережья.

1 ноября в ходе совещания с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса президент Владимир Путин также обратил внимание на попытки ряда западных стран «сломать» существующий стратегический паритет, «в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от российских границ».

18 ноября Путин заявил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.

Он напомнил, что российская сторона постоянно высказывает свою озабоченность по этому поводу и говорит о красных линиях, но при этом Москва понимает, что партнёры — «очень своеобразные» и «поверхностно относятся» к предостережениям.

В России за последние годы неоднократно фиксировали случаи нарушения либо попытки нарушения российских госграниц военными самолётами и кораблями стран — членов НАТО. В Москве призывали альянс прекратить провокации и действовать в рамках международного права.

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