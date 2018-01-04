«Создают компрометирующие ситуации»: СБУ обвинила ФСБ в «антиукраинских провокациях»

СБУ обвинила российские спецслужбы в «антиукраинской провокации», заявив о задержании в Москве сотрудниками ФСБ участника военной операции в Донбассе. Согласно сообщению ведомства, мужчина приехал в Россию, чтобы навестить родственников. Ранее Пётр Порошенко заявил, что будет обменивать содержащихся в украинских тюрьмах россиян только на осуждённых в России граждан Украины. О возможных мотивах заявлений СБУ — в материале RT.

В среду, 3 января, Служба безопасности Украины заявила, что в Москве российскими спецслужбами был якобы задержан украинский гражданин Олег Негода, который участвовал в военной операции в Донбассе. В заявлении СБУ данный шаг расценивается как «антиукраинская провокация».

«Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам», — заявили в ведомстве.

Глава СБУ Василий Грицак призвал граждан Украины, имеющих опыт участия в военной операции в Донбассе, воздержаться от поездок в Россию.

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций»

В СБУ утверждают, что ФСБ «охотится» на украинцев, находящихся на российской территории. Ранее украинские СМИ сообщили, что Негоду, отправившегося к родственникам в Саратов, задержали в Москве в конце декабря.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT пояснил, что Служба безопасности Украины проецирует на российские спецслужбы свои собственные приёмы и методы.

«СБУ занимается стандартными для себя вещами — свои собственные методы и свои собственные действия выдаёт за российские. Это для них нормально, и такое случается с завидной периодичностью», — отметил эксперт.

Асафов напомнил, что именно российских граждан заставляют сдавать биометрические данные для поездок на Украину и подвергают видеоинтервью с сотрудниками СБУ. Он отметил, что даже если подобное задержание и было произведено, то осуществлено оно могло быть только на основе достоверной информации о преступной деятельности задержанного.

«Российские спецслужбы задерживают только тех граждан, не только Украины или других стран, в отношении которых действительно есть информация об участии в преступлениях против мирных жителей или российских граждан в рамках так называемой антитеррористической операции. То, что данный человек был задержан, не означает что «российские спецслужбы ведут охоту». Охоту как раз ведут украинские спецслужбы, которые всеми правдами и неправдами пытаются депортировать на Украину добровольцев, защищавших города Донбасса», — заключил эксперт.

Сотрудники правоохранительных органов Украины

РИА Новости

Асафов отметил, что распространение подобных сообщений является частью постоянно ведущейся кампании о недопущении пересечения границы России гражданами Украины.

Обмен по Минску

Ранее Пётр Порошенко заявил, что россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, не включали в списки обмена пленными для того, чтобы обменять их на задержанных в России граждан Украины.

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», — приводит слова Порошенко портал «СТРАНА.ua».

Напомним, что украинский режиссёр Олег Сенцов и Александр Кольченко в 2015 году были осуждены за терроризм в Крыму на сроки 20 и 10 лет. Роман Сущенко находится под арестом по обвинению в шпионаже и, по сообщению ФСБ, является кадровым сотрудником украинской военной разведки. Станислав Клых и Николай Карпюк были осуждены в 2016 году за убийства российских военнослужащих в составе бандформирований на территории Чечни в 1994 и 1995 годах.

В ответ в Кремле заявили, что осуждённые в России граждане Украины не подлежат обмену в рамках Минских соглашений.

«Что касается ряда лиц, которых вы имеете в виду, которые осуждены здесь, в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне — и всё зависит от тех решений, которые принимает глава государства», — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце декабря 2017 года.

Ситуация в Донбассе перешла в стадию вооружённого конфликта весной 2014 года, когда украинские власти приняли решение о силовой операции в ответ на заявления самопровозглашённых республик о самоопределении.

С 2014-го по ноябрь 2017 года конфликт в регионе унёс жизни почти 10 тыс. человек, ещё более 20 тыс. в результате боевых действий получили ранения. Эти данные были представлены в отчёте управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине. В нём отмечалось, что среди погибших — более двух тысяч гражданских лиц.

Обмен пленными между сторонами конфликта является одним из ключевых аспектов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был подписан Киевом и представителями республик в феврале 2015 года. Однако данная процедура обмена стала первой с сентября 2016 года.