Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
В Госдуме оценили слова генерала Украины о «срыве» вступления страны в НАТО
Американские выборы - оглушительная победа хаоса. Константин Черемных
Сторонников традиционных ценностей в Европе приравняют к террористам?
Главная / Украина

«Создаётся образ жертвы»: в России прокомментировали заявления о «срыве» вступления Украины в НАТО

11 ноября 2018, 21:54  •  28 • Украина
Киев не может рассчитывать на членство в НАТО, поскольку в стране остаётся масса нерешённых территориальных вопросов. Об этом заявили в Госдуме, комментируя слова бывшего замначальника Генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко, который обвинил российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель в срыве плана по вступлению Украины в альянс. По его мнению, страна могла получить членство в Североатлантическом блоке ещё в 2008 году. Однако эксперты полагают, что десять лет назад Украина также не соответствовала требованиям НАТО, а теперь политики пытаются создать образ жертвы «агрессивного режима».
 
Reuters
 

У Украины есть множество территориальных вопросов, не решённых на международном уровне. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий,  комментируя заявления бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что ответственность за невступление Украины в альянс несут канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

«Есть устав НАТО, есть договор стран-участников НАТО… К Украине масса территориальных вопросов, которые не определены на международном уровне. И в 2008 году, и в последующие годы никто Украину в НАТО не ждёт, потому что проблемы этому блоку не нужны», — считает депутат.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко возложил ответственность на президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что Украина не получила план действий по вступлению в Североатлантический союз в 2008 году.

«У нас был большой шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», — сказал он в эфире телеканала ZIK, отметив, что перспектива вступления Украины в НАТО может появиться через 10 лет.

Такие заявления на Украине делаются не впервые. На прошлой неделе депутат Верховной рады Юрий Чижмарь обвинил канцлера Германии в том, что Украина не получила членство в НАТО. По его словам, если бы Ангела Меркель не выступила против предоставления Украине плана действий по включению в альянс, то конфликта в Донбассе и потери Крымского полуострова можно было бы избежать.

«Если бы мы тогда его (План действий по членству в НАТО. — RT) имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», — заявил парламентарий.

«Мы постоянно от руководства Украины слышим заявления, которые являются небылицами и выдуманными историческим фактами. То, что она могла быть в НАТО — очередной показатель того, что Киев пытается представить себя как страну, вокруг которой строится всё мировое сообщество», — подчеркнул Водолацкий.

И целого мира мало

Киевские политики пытаются создать Украине образ жертвы «агрессивного российского режима», отметил профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

«В Киеве занимаются мечтаниями, что есть великая, мощная Украина, имеющая наибольшее значение для Европы, и что она защищает западную цивилизацию от «агрессивной» России. И эту Украину европейцы должны немедленно принять в своим структуры», — рассказал политолог.

Он отметил, что в 2008 году Украина не соответствовала требованиям альянса, предъявляемым к подготовке военнослужащих, техническим параметрам техники и организации обороны и медицины.

«Каждый год принимается план по подготовке страны к вступлению в НАТО, к обеспечению всех условий, которые требует альянс. И план этот затрагивает всех от детских яслей до генштаба Украины. Но на самом деле за этим снова стоят очень большие деньги… Украина уже полностью является серьёзным и преданным союзником  Запада, и поощрять её вступлением в ЕС и НАТО, видимо, никто уже и не собирается», — считает Почта.

На Украине обвинили Меркель и Путина в срыве плана по вступлению в НАТО

По мнению директора Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, вопрос о вступлении в НАТО был вброшен в информационное пространство.

Эксперт напомнил, что Россия на переговорах на высшем уровне с ЕС и США неоднократно указывала, что использовать Украину в милитаристских и экспансионных целях неприемлемо. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ негативно относится к вступлению Украины и Грузии в состав НАТО, поскольку такая ситуация несёт прямую угрозу национальной безопасности страны. Кроме того, Североатлантический альянс, по мнению российского лидера, может работать с этими странами без расширения за их счёт.

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — сказал Путин во время встречи с постоянными представителями России в июле.

Он отметил, что основа безопасности в Европе связана с развитием сотрудничества и доверия.

«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развёртывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит», — добавил он.

Кроме того, против вступления Украины в НАТО выступает Венгрия. Будапешт недоволен действиями Киева в отношении венгерских меньшинств. Как отметили в МИД Венгрии, генеральный секретарь Йенс Столтенберг на встрече с главой венгерского МИД Петером Сийярто задался вопросом о том, стоит ли принимать намерение Украины вступить в НАТО всерьёз, если Киев в течение года не может добиться соответствия «простым условиям».

Жилин считает, что причиной отказа Украине в членстве в НАТО стала не позиция России в этом вопросе, а «бардак, который до сих пор творится в этой стране».

«Никто из здравомыслящих стран не хочет иметь в партнёрах территорию, которая инфицирована бешенством человеконенавистничества. Потому что у НАТО есть законы, определяющие коллективную военную ответственность. Приняв такого невменяемого партнёра в свои ряды, НАТО обрушит всю свою национальную безопасность», — заключил Жилин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
28
Источник
Похожие новости
10 ноября 2018, 19:54
Климкин пригрозил России усилением санкций из-за выборов в Донбассе
11 ноября 2018, 12:09
На Украине обвинили Меркель и Путина в срыве плана по вступлению в НАТО
11 ноября 2018, 21:54
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном введение миротворцев в Донбасс

11 ноября 2018, 21:54
«Создаётся образ жертвы»: в России прокомментировали заявления о «срыве» вступления Украины в НАТО
11 ноября 2018, 15:24
Политолог прокомментировал сравнение Крыма с жемчужиной
10 ноября 2018, 23:09
Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
08 ноября 2018, 20:54
Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном
11 ноября 2018, 02:39
В Донбассе уничтожены два диверсанта ВСУ
07 ноября 2018, 07:39
Из рядов ВСУ дезертировали 33,7 тысячи военнослужащих, половина с оружием - прокурор Украины
05 ноября 2018, 13:24
Чиновница заявила детям, что государство им ничего не должно. «Должны ваши родители»
05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
08 ноября 2018, 19:09
«Охрана уже не поможет»: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии
08 ноября 2018, 03:09
«Есть эта тонкая грань»: Ефремова хотят лишить «заслуженного артиста» за оскорбление России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.