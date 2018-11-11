«Создаётся образ жертвы»: в России прокомментировали заявления о «срыве» вступления Украины в НАТО

Киев не может рассчитывать на членство в НАТО, поскольку в стране остаётся масса нерешённых территориальных вопросов. Об этом заявили в Госдуме, комментируя слова бывшего замначальника Генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко, который обвинил российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель в срыве плана по вступлению Украины в альянс. По его мнению, страна могла получить членство в Североатлантическом блоке ещё в 2008 году. Однако эксперты полагают, что десять лет назад Украина также не соответствовала требованиям НАТО, а теперь политики пытаются создать образ жертвы «агрессивного режима».

У Украины есть множество территориальных вопросов, не решённых на международном уровне. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя заявления бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что ответственность за невступление Украины в альянс несут канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

«Есть устав НАТО, есть договор стран-участников НАТО… К Украине масса территориальных вопросов, которые не определены на международном уровне. И в 2008 году, и в последующие годы никто Украину в НАТО не ждёт, потому что проблемы этому блоку не нужны», — считает депутат.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко возложил ответственность на президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что Украина не получила план действий по вступлению в Североатлантический союз в 2008 году.

«У нас был большой шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», — сказал он в эфире телеканала ZIK, отметив, что перспектива вступления Украины в НАТО может появиться через 10 лет.

Такие заявления на Украине делаются не впервые. На прошлой неделе депутат Верховной рады Юрий Чижмарь обвинил канцлера Германии в том, что Украина не получила членство в НАТО. По его словам, если бы Ангела Меркель не выступила против предоставления Украине плана действий по включению в альянс, то конфликта в Донбассе и потери Крымского полуострова можно было бы избежать.

«Если бы мы тогда его (План действий по членству в НАТО. — RT) имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», — заявил парламентарий.

«Мы постоянно от руководства Украины слышим заявления, которые являются небылицами и выдуманными историческим фактами. То, что она могла быть в НАТО — очередной показатель того, что Киев пытается представить себя как страну, вокруг которой строится всё мировое сообщество», — подчеркнул Водолацкий.

И целого мира мало

Киевские политики пытаются создать Украине образ жертвы «агрессивного российского режима», отметил профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

«В Киеве занимаются мечтаниями, что есть великая, мощная Украина, имеющая наибольшее значение для Европы, и что она защищает западную цивилизацию от «агрессивной» России. И эту Украину европейцы должны немедленно принять в своим структуры», — рассказал политолог.

Он отметил, что в 2008 году Украина не соответствовала требованиям альянса, предъявляемым к подготовке военнослужащих, техническим параметрам техники и организации обороны и медицины.

«Каждый год принимается план по подготовке страны к вступлению в НАТО, к обеспечению всех условий, которые требует альянс. И план этот затрагивает всех от детских яслей до генштаба Украины. Но на самом деле за этим снова стоят очень большие деньги… Украина уже полностью является серьёзным и преданным союзником Запада, и поощрять её вступлением в ЕС и НАТО, видимо, никто уже и не собирается», — считает Почта.

По мнению директора Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, вопрос о вступлении в НАТО был вброшен в информационное пространство.

Эксперт напомнил, что Россия на переговорах на высшем уровне с ЕС и США неоднократно указывала, что использовать Украину в милитаристских и экспансионных целях неприемлемо. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ негативно относится к вступлению Украины и Грузии в состав НАТО, поскольку такая ситуация несёт прямую угрозу национальной безопасности страны. Кроме того, Североатлантический альянс, по мнению российского лидера, может работать с этими странами без расширения за их счёт.

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — сказал Путин во время встречи с постоянными представителями России в июле.

Он отметил, что основа безопасности в Европе связана с развитием сотрудничества и доверия.

«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развёртывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит», — добавил он.

Кроме того, против вступления Украины в НАТО выступает Венгрия. Будапешт недоволен действиями Киева в отношении венгерских меньшинств. Как отметили в МИД Венгрии, генеральный секретарь Йенс Столтенберг на встрече с главой венгерского МИД Петером Сийярто задался вопросом о том, стоит ли принимать намерение Украины вступить в НАТО всерьёз, если Киев в течение года не может добиться соответствия «простым условиям».

Жилин считает, что причиной отказа Украине в членстве в НАТО стала не позиция России в этом вопросе, а «бардак, который до сих пор творится в этой стране».

«Никто из здравомыслящих стран не хочет иметь в партнёрах территорию, которая инфицирована бешенством человеконенавистничества. Потому что у НАТО есть законы, определяющие коллективную военную ответственность. Приняв такого невменяемого партнёра в свои ряды, НАТО обрушит всю свою национальную безопасность», — заключил Жилин.