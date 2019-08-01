«Создаётся авиационная группировка»: к тушению лесных пожаров в Сибири подключились военнослужащие Минобороны

Президент России Владимир Путин распорядился подключить к тушению лесных пожаров в Сибири военнослужащих Министерства обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В оборонном ведомстве отметили, что уже создаётся авиационная группировка из десяти самолётов Ил-76, а также десяти вертолётов, оборудованных системами для тушения пожаров. Огонь охватил почти три миллиона га леса, однако пока стихия не угрожает населённым пунктам, подчеркнули в «Авиалесохране».

В борьбе с лесными пожарами в Сибири задействуют военнослужащих Министерства обороны России. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин. В ближайшее время в Красноярский край прибудет авиатехника ведомства.

«Военнослужащие Министерства обороны подключатся к тушению пожаров в Сибири — такое решение Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Вместе с тем глава государства распорядился сохранить группировку ВС в Тулуне, сформированную для ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

«В настоящее время лесные пожары отмечены на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии», — добавили в Кремле.

В свою очередь, в пресс-службе Минобороны указали, что после поручения президента создаётся авиационная группировка из десяти самолётов Ил-76 и десяти вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

«Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России», — пояснили в оборонном ведомстве.

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Кроме того, по указанию министра обороны Сергея Шойгу, в Национальном центре управления обороной РФ создан оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

«Непосредственно в Красноярск вылетает оперативная группа Минобороны России под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова», — говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в распоряжение RT.

Горят почти 3 млн гектаров леса

Как следует из данных Федерального агентства лесного хозяйства, по состоянию на 00:00 мск 31 июля на территории России — в труднодоступных и удалённых районах — зафиксирован 321 лесной пожар, который охватил 2 882 527 гектаров лесного фонда. В наибольшей степени от природного катаклизма пострадали территории Республики Саха (свыше 1,1 млн га), Красноярского края (более 1 млн га) и Иркутской области (628 тыс. га).

«По данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён», — говорится в сообщении ФБУ «Авиалесохрана».

При этом, помимо введённого в четырёх субъектах РФ режима ЧС, в 41 субъекте действует особый противопожарный режим.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС рассказали, что на территории Красноярского края для борьбы с лесными пожарами работает 381 патрульная группа, в состав которых входят 771 человек и 381 единица техники. К тому же к тушению очагов возгорания привлекается самолёт-амфибия Бе-200, вертолёт Ми-8 и аэромобильная группировка МЧС.

«Ещё раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске по вопросам борьбы с лесными пожарами в регионах Сибири.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания в Красноярске по вопросам борьбы с лесными пожарами

© Екатерина Штукина

Он также указал на необходимость принятия системных мер, в том числе по подготовке к таким ситуациям, поскольку лесные пожары — нередкое явление для России. В связи с этим заместителю председателя правительства Константину Чуйченко поручено обобщить предложения по итогам совещания и представить на подпись премьеру в четверг, 1 августа.

«Самая главная задача — ещё раз её повторяю — не допустить распространения огня на населённые пункты», — пояснил глава кабмина.

Ещё одно аналогичное совещание пройдёт в понедельник, 5 августа, в Госдуме. В нём примут участие руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, главы думских комитетов, представители Минприроды РФ, Рослесхоза, МЧС, Генпрокуратуры и других профильных ведомств.

Планируется обсудить причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, профилактические меры, а также необходимость совершенствования законодательства в этой сфере.