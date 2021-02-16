«Создаёт угрозу жизни и здоровью»: Госдума запретила высаживать детей без билета из общественного транспорта

Госдума приняла законопроект, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта пассажиров в возрасте до 16 лет, не оплативших проезд. Соответствующие поправки вносятся в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимыми ситуации, когда детей без билета оставляют на дороге, подчеркнув, что это создаёт угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Соответствующие поправки вносятся в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и регулируют перевозки пассажиров автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми и грузовыми автомобилями.

«Сегодня мы приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета», — подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы считаем, что оставлять ребёнка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создаёт угрозу его жизни и здоровью», — подчеркнул Володин.

Документом устанавливается запрет на принудительную высадку безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего. При этом нововведения не распространяются на случаи совместного проезда взрослых с детьми — при отказе оплатить проезд они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Кроме того, согласно законопроекту, в том случае, если не имеющий билета пассажир пожелал покинуть транспорт, оплата будет начислена за проезд до ближайшей остановки от точки его отправления. Если определить место посадки гражданина невозможно, в расчёт берётся начальный пункт маршрута. Законопроектом также вводится новая норма, согласно которой перевозчик обязан выдать пассажиру, предъявившему подтверждение приобретения утерянного или испорченного билета, дубликат такого проездного.

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Документ, отмечается в пояснительной записке, также направлен на восполнение существующих пробелов в правовом регулировании при установлении ответственности за безбилетный проезд. В частности, законопроектом определены лица, уполномоченные на контроль за наличием билета: это представители перевозчика, а также должностные лица органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений.

Помимо этого, документ наделяет субъекты РФ правом самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Так, при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении в границах одного региона порядок подтверждения оплаты проезда или права на льготный проезд регулируется нормативным правовым актом субъекта.

О том, что кабмин одобрил законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд, в марте 2020 года сообщил занимавший тогда должность главы Минтранса Евгений Дитрих.

«Рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте. Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем <...>, когда кто-то, например контролёры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда», — пояснял Дитрих.

Он напомнил, что в 2019 году в стране было зафиксировано несколько случаев, когда «ночью, где-то за городом, в темноте, в грязь высаживается ребёнок из-за того, что он не оплатил проезд». Законопроект напрямую запрещает подобные действия, отметил он, подчеркнув, что «таких случаев быть не должно».

Экс-глава ведомства также уточнял, что региональные власти по своему усмотрению смогут предоставить контролёрам право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

«Сегодня это тоже большая проблема — привлечь безбилетника к ответственности за проезд, поскольку правом требовать такие документы до сего времени наделены только правоохранительные органы», — рассказывал он.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT тогда поддержала законопроект, отметив высокие нагрузки у детей и обратив внимание, что ребёнок может по невнимательности забыть деньги и обнаружить это уже в транспорте.