Создавая хайп для СКР. Собчак помогла Моргенштерну обесценить Победу

Заявление по факту высказывания Моргенштерна "Ветераны России" готовы написать и СКР, и в прокуратуру. Причиной стало минутная реплика о Победе в Великой Отечественной войне – Алишеру кажется, что гордиться тут нечем.

Обесценивание Победы в Великой Отечественной войне - внесезонное развлечение разного рода иностранных экспертов и, всё чаще, майский флешмоб подыгрывающих ребятам российских медиаперсон. Однако в октябре этого года случилась накладка. Телеведущая Ксения Собчак через длинный пролог о правильном и неправильном патриотизме вывела на нужную цитату рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева):

Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю, - сообщил Моргенштерн, будто по написанному (полная версия интервью доступна на канале в YouTube "Осторожно: Собчак").

А что для тебя Победа в Великой Отечественной войне, продолжила эту часть беседы Собчак:

"Ну, круто, молодцы. Но двигайтесь дальше. Делайте ещё побед. Побед в информационных технологиях, космических технологиях. Празднуйте их. Но нет, празднуем только то, что случилось 76 лет назад", - ответил Моргенштерн, добавив, что и в патриотическом клипе он сниматься бы не стал, поскольку это "предание себя" или "предавание, как это правильно сказать, с русским не очень хорошо".

Генеральный план Ост? Нет, не слышали...

В трёхчасовом интервью команда Ксения Собчак решила оставить место этим репликам, понимая, как на них откликнется абсолютное большинство в России. Обесценивание Победы - это красный флажок, на который всегда реагируют. Реакция и началась. Но говорить эксперты "Первого русского" старались так, чтобы вообще не касаться имён Собчак и Валеева. Потому что... неприятно.

Так, народный артист России Михаил Пореченков честно признался в беседе с нами, что не хочет комментировать сам диалог этих людей. А вот о Победе скажет:

День Победы - главный праздник нашей страны. Потому что благодаря этому празднику, этой Победе мы живём с вами. Это Победа, одержанная великим народом, великой страной! Поэтому нельзя забывать.

Кроме того, Михаил Пореченков напомнил, что согласно Генеральному плану Ост каждый год фашистская Германия, победи она в этой страшной войне, должна была утилизировать 5 миллионов славян.

Мы понимаем, какая участь нам была уготована. Поэтому читайте военные документы, читайте Нюрнбергский процесс, в бумагах всё зафиксировано, - подчеркнул Пореченков, дав ещё один аргумент тому, почему мы должны помнить о Победе.

Ксения Собчак погружаться в эти детали не стала. Поболтав об обесценивании Победы, она переключилась на пиар-роман Моргенштерна с Даней Милохиным - "а смог бы?" Кстати, нет не смог. Зато многое другое запросто - лишь бы "получился прикол". Точно также, прикола ради певица Ольга Бузова облизывала тарелку, заявляя - "я блокадница". А теперь она же поёт "Катюшу" в странной аранжировке на открытии чемпионата мира по боксу, а затем советует "кайфовать, потому что жизнь одна". И у Ольги, и у Моргенштерна огромные аудитории ребят, пока ещё не разбирающихся в плохом и хорошем. Но им упорно забивают голову худшими примерами поведения. Так называемые звёзды несут что ни попадя ради самопиара. На это обратил внимание ещё один наш собеседник - председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Создавая хайп - по пути к следователю

Антон Цветков считает, что Алишер специально провоцирует общество, создавая хайп, формируя скандал:

Он же прославился на скандалах. Он специально всё это делает. В этом и состоит проблема всего поколения 90-х, оставшегося без школьного воспитания - сама функция воспитания исчезла из образования, и мы получили этих ребят. Их плохо воспитали дома, плохо воспитали в школе. Такие вещи может говорить только недалёкий человек, к сожалению. Я считаю, что здесь надо опять чётко понимать, что такими вещами шутить нельзя. Либо он полный идиот, что таких вещей не понимает, либо заигрался в скандал, - отметил эксперт, подчеркнув, что Моргенштерн, помимо всего прочего, понимает, что век его звёздности недолг, и сейчас нужно выжимать максимум из ситуации.

Председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в своём комментарии "Подъёму" о сказанном Алишером Валеевым был жёстче. Он подчеркнул, что заявление рэпера - это повод для проверки:

Молодой человек не дружит со своей головой, не помнит, благодаря кому и чему он живёт на этой земле. Мы обязательно напишем обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет, здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия. Как говорят казаки, его нужно пороть, потому что привлечь его к ответственности будет очень сложно: он скажет, что это его субъективное мнение.

Родители против, банк - за

Остаётся лишь напомнить, что рэпер, действительно, теряет свою аудиторию, оставаясь без концертных площадок. Ранее родительские организации добились отмены концертов Моргенштерна в городах России.

Родители мотивировали требования отменить "культурные мероприятия" тем, что в своих песнях рэпер использует мат, а также открыто пропагандирует запрещённые вещества и аморальный образ жизни.

О беде феномена "Моргенштерн" ранее говорил и режиссёр Никита Михалков. По его словам, популярный среди детей и подростков рэпер - это продуманный проект, который несёт в себе деструктивное начало. Более того, как стало известно пару дней назад, у этого проекта есть конкретные спонсоры.

В эфире "Бесогона" Никита Михалков показал фрагмент эфира с участием Моргенштерна, в котором рэпер признаётся, что является дьяволом, который послан в человеческий мир, чтобы "дебилизировать общество и прекратить его популяцию". Михалков подчеркнул, что с такими "кумирами" ни о каком сохранении ценностей говорить не приходится.

Между тем многие организации пытаются заигрывать с популярными у молодёжи артистами, чтобы расширить свою клиентскую базу. Так, например, Альфа-Банк в своё время назначил Моргенштерна на пост директора по работе с молодёжью. Проработал рэпер недолго. Финансовая организация решила расторгнуть с ним контракт после того как против исполнителя было возбуждено административное дело по статье "Пропаганда наркотиков". К слову, это была победа и Общества "Царьград". Учредитель "Первого русского", председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев призывал каждого отказаться от услуг Альфа-Банка после того как Моргенштерна взяли на работу:

"Крамп-что-то там": Лавров исковеркал имя главы Минобороны ФРГ в едком ответе Германии Вместо того чтобы в ответ на растущую волну общественного возмущения разорвать контракт с Моргенштерном и извиниться перед согражданами, Альфа-Банк, напротив, взял его на работу, чем полностью ассоциировал себя с фрик-рэпером и исповедываемыми им "ценностями", а также продемонстрировал своё отношение к консервативной части нашего общества и традиционным ценностям - Богу, христианской этике, семье, детям, - подчёркивал Малофеев. - В этих условиях я, как лидер Общества "Царьград", как православный христианин, а также отец троих детей настоятельно рекомендую всем членам и единомышленникам Царьграда разорвать свои отношения с Альфа-Банком, отказавшись от услуг банкиров, насаждающих в нашей стране безнравственность, а также наносящих вред нашим детям и внукам.

Общественного давления хватило, чтобы банк провёл работу над ошибками.