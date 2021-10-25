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Создавая хайп для СКР. Собчак помогла Моргенштерну обесценить Победу
25 октября 2021, 22:20 • 153 • Политика
Заявление по факту высказывания Моргенштерна "Ветераны России" готовы написать и СКР, и в прокуратуру. Причиной стало минутная реплика о Победе в Великой Отечественной войне – Алишеру кажется, что гордиться тут нечем.
Обесценивание Победы в Великой Отечественной войне - внесезонное развлечение разного рода иностранных экспертов и, всё чаще, майский флешмоб подыгрывающих ребятам российских медиаперсон. Однако в октябре этого года случилась накладка. Телеведущая Ксения Собчак через длинный пролог о правильном и неправильном патриотизме вывела на нужную цитату рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева):
А что для тебя Победа в Великой Отечественной войне, продолжила эту часть беседы Собчак:
"Ну, круто, молодцы. Но двигайтесь дальше. Делайте ещё побед. Побед в информационных технологиях, космических технологиях. Празднуйте их. Но нет, празднуем только то, что случилось 76 лет назад", - ответил Моргенштерн, добавив, что и в патриотическом клипе он сниматься бы не стал, поскольку это "предание себя" или "предавание, как это правильно сказать, с русским не очень хорошо".
Генеральный план Ост? Нет, не слышали...
В трёхчасовом интервью команда Ксения Собчак решила оставить место этим репликам, понимая, как на них откликнется абсолютное большинство в России. Обесценивание Победы - это красный флажок, на который всегда реагируют. Реакция и началась. Но говорить эксперты "Первого русского" старались так, чтобы вообще не касаться имён Собчак и Валеева. Потому что... неприятно.
Так, народный артист России Михаил Пореченков честно признался в беседе с нами, что не хочет комментировать сам диалог этих людей. А вот о Победе скажет:
Кроме того, Михаил Пореченков напомнил, что согласно Генеральному плану Ост каждый год фашистская Германия, победи она в этой страшной войне, должна была утилизировать 5 миллионов славян.
Ксения Собчак погружаться в эти детали не стала. Поболтав об обесценивании Победы, она переключилась на пиар-роман Моргенштерна с Даней Милохиным - "а смог бы?" Кстати, нет не смог. Зато многое другое запросто - лишь бы "получился прикол". Точно также, прикола ради певица Ольга Бузова облизывала тарелку, заявляя - "я блокадница". А теперь она же поёт "Катюшу" в странной аранжировке на открытии чемпионата мира по боксу, а затем советует "кайфовать, потому что жизнь одна". И у Ольги, и у Моргенштерна огромные аудитории ребят, пока ещё не разбирающихся в плохом и хорошем. Но им упорно забивают голову худшими примерами поведения. Так называемые звёзды несут что ни попадя ради самопиара. На это обратил внимание ещё один наш собеседник - председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Создавая хайп - по пути к следователю
Антон Цветков считает, что Алишер специально провоцирует общество, создавая хайп, формируя скандал:
Председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в своём комментарии "Подъёму" о сказанном Алишером Валеевым был жёстче. Он подчеркнул, что заявление рэпера - это повод для проверки:
Родители против, банк - за
Остаётся лишь напомнить, что рэпер, действительно, теряет свою аудиторию, оставаясь без концертных площадок. Ранее родительские организации добились отмены концертов Моргенштерна в городах России.
Родители мотивировали требования отменить "культурные мероприятия" тем, что в своих песнях рэпер использует мат, а также открыто пропагандирует запрещённые вещества и аморальный образ жизни.
О беде феномена "Моргенштерн" ранее говорил и режиссёр Никита Михалков. По его словам, популярный среди детей и подростков рэпер - это продуманный проект, который несёт в себе деструктивное начало. Более того, как стало известно пару дней назад, у этого проекта есть конкретные спонсоры.
В эфире "Бесогона" Никита Михалков показал фрагмент эфира с участием Моргенштерна, в котором рэпер признаётся, что является дьяволом, который послан в человеческий мир, чтобы "дебилизировать общество и прекратить его популяцию". Михалков подчеркнул, что с такими "кумирами" ни о каком сохранении ценностей говорить не приходится.
Между тем многие организации пытаются заигрывать с популярными у молодёжи артистами, чтобы расширить свою клиентскую базу. Так, например, Альфа-Банк в своё время назначил Моргенштерна на пост директора по работе с молодёжью. Проработал рэпер недолго. Финансовая организация решила расторгнуть с ним контракт после того как против исполнителя было возбуждено административное дело по статье "Пропаганда наркотиков". К слову, это была победа и Общества "Царьград". Учредитель "Первого русского", председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев призывал каждого отказаться от услуг Альфа-Банка после того как Моргенштерна взяли на работу:
Общественного давления хватило, чтобы банк провёл работу над ошибками.
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