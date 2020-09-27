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Создателя "Новичка" ахеджакнуло: Перед кем русским ещё покаяться после Навального?

27 сентября 2020, 14:00  •  181 • Политика
Создателя "Новичка" Вила Мирзаянова ахеджакнуло? Блогер Жора Жиров подсказал, перед кем русским ещё можно покаяться после Навального.
Ранее химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей отравляющего вещества "Новичок", принёс извинения перед Навальным, выступая в эфире телеканала "Дождь". Другой разработчик "Новичка" - Леонид Ринк призвал коллегу покаяться за то, что он издал книгу, позволяющую любой химической лаборатории изготавливать боевой яд.
Жиров в своей юмористической передаче "Жора Жиров против режима" предложил пойти ещё дальше и извиниться за более старые русские грехи.
Во-первых, потомки Дмитрия Менделеева, который, согласно распространённому мифу, изобрёл водку, должны извиниться перед первым президентом России Борисом Ельциным, страдавшим при жизни от алкоголизма.
Во-вторых, за крушение самолёта польского президента Леха Качиньского извинения должны принести не только русские диспетчеры, но и сами изобретатели самолёта братья Райт - "эти потомки одесских ростовщиков". Правда, вспомнив, что братья Райт были американцами, Жора сразу же отозвал свои претензии - "Ну, это другое дело тогда".
В-третьих, концерн "Калашников" обязан извиниться перед лидером "Нирваны" Куртом Кобейном. Правда, концерн производит автоматы, а не ружья, "но какая разница!"
Более того, продолжая дело Лии Ахеджаковой по всестороннему раскаянию перед всеми, предлагаю по аналогии с хедж-фондами создать Ахедж-фонды для выплаты репараций всем обиженным, - заключил блогер.

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