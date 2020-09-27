Создателя "Новичка" ахеджакнуло: Перед кем русским ещё покаяться после Навального?

Ранее химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей отравляющего вещества "Новичок", принёс извинения перед Навальным, выступая в эфире телеканала "Дождь". Другой разработчик "Новичка" - Леонид Ринк призвал коллегу покаяться за то, что он издал книгу, позволяющую любой химической лаборатории изготавливать боевой яд.

Жиров в своей юмористической передаче "Жора Жиров против режима" предложил пойти ещё дальше и извиниться за более старые русские грехи.

Во-первых, потомки Дмитрия Менделеева, который, согласно распространённому мифу, изобрёл водку, должны извиниться перед первым президентом России Борисом Ельциным, страдавшим при жизни от алкоголизма.

Во-вторых, за крушение самолёта польского президента Леха Качиньского извинения должны принести не только русские диспетчеры, но и сами изобретатели самолёта братья Райт - "эти потомки одесских ростовщиков". Правда, вспомнив, что братья Райт были американцами, Жора сразу же отозвал свои претензии - "Ну, это другое дело тогда".

В-третьих, концерн "Калашников" обязан извиниться перед лидером "Нирваны" Куртом Кобейном. Правда, концерн производит автоматы, а не ружья, "но какая разница!"