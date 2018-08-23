Создатели «Теории большого взрыва» скрасили печаль фанатов обещанием «эпической концовки»

Создатели телешоу заявили, что популярный ситком будет закрыт после 12-го сезона.

«Теория большого взрыва», которая на протяжении многих лет, оставалась популярнейшим телешоу в США и ряде стран, будет закрыта после 12-го сезона. Об этом рассказали создатели сериала.

В совместном заявлении компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions говорится, что шоу продлится 12 сезонов. О продолжении комедийного сериала не говорится.

При этом создатели телевизионного продукта уже анонсировали, что концовка сериала будет «эпической».

«Мы наряду с актерами, сценаристами и всей командой очень ценим успех сериала и стремимся сделать финальный сезон и финальную серию максимально эпическими», - говорится в заявлении.

При этом ранее в СМИ проходила информация, что CBS Entertainment и WBTV намеревались продлить телешоу после 12-го сезона.

Отметим, что новости о возможном закрытии сериала появлялись еще в прошлом году Тогда говорилось, что проект, завершившийся 10-м сезоном оказался на грани закрытия из-за того, что актеры отказывались продлевать контракты.

Актеры, задействованные в телешоу, являются одними из самых дорогих в истории телевидения. Так, исполнитель роли Шелдона Купера Джим Парсонс в ноябре 2016-го стал самым дорогим актером телевидения по версии Forbes, а следующие три строчки этого рейтинга заняли его коллеги - Джонни Галэки (Леонард), Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найар (Раджеш).