Создатели "Спутника V" потребовали ответа за "русскую рулетку": Глава ЕМА должна публично извиниться

Создатели русской вакцины "Спутник V" потребовали ответа за "русскую рулетку" - именно такое сравнение привела председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе, говоря о перспективе экстренного одобрения препарата в Австрии. Теперь глава ЕМА должна публично извиниться.

Отметим, что глава ЕМА также является представителем Австрийского агентства по вопросам здоровья.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за её негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V", - говорится в сообщении на официальной странице российской вакцины в Twitter.

Создатели "Спутника V" отметили, что комментарии Виртумер-Хохе вызывают серьёзные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА. Там также обратили внимание, что ни о какой другой вакцине в организации не позволили себе таких высказываний.

"Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к ЕМА и процессу его экспертизы, - сказано в сообщении, - вакцины и ЕМА должны быть вне политики".