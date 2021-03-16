|
Создатели "Спутника V" осадили "воинственные" США: "Неэтично и будет стоить жизней"
16 марта 2021, 07:45 • 112 • Политика
Создатели российской вакцины "Спутник V" обратились к США, которые буквально объявили войну русской вакцине, внедряясь в другие страны с "важными" советами. Создатели отечественной вакцины "Спутник V" осадили Вашингтон после вскрытия факта грязной конкуренции: "Неэтично и будет стоить жизней".
В частности, создатели "Спутника V" обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб, в котором прямо говорится о том, что США уговаривали Бразилию отказаться от российской вакцины. В документе американского ведомства указано, что США использовали дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки для противодействия таким странам, как Россия, Куба и Венесуэла, которые якобы намереваются усилить своё влияние в ущерб нацбезопасности США.
Создатели "Спутника V" подчеркнули, что США, в частности, оказывали давление на Бразилию, уговаривая отказаться от русской вакцины. Российские специалисты в свою очередь обратились к Вашингтону с призывом к здравому сотрудничеству.
"Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни, - говорится на странице создателей "Спутника". - Усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 марта 2021, 07:20
|
13 марта 2021, 16:30
|
14 марта 2021, 02:35
|
15 марта 2021, 00:35
|
12 марта 2021, 04:45
|
14 марта 2021, 11:45
|
13 марта 2021, 16:30