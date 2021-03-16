Создатели "Спутника V" осадили "воинственные" США: "Неэтично и будет стоить жизней"

Создатели российской вакцины "Спутник V" обратились к США, которые буквально объявили войну русской вакцине, внедряясь в другие страны с "важными" советами. Создатели отечественной вакцины "Спутник V" осадили Вашингтон после вскрытия факта грязной конкуренции: "Неэтично и будет стоить жизней".

В частности, создатели "Спутника V" обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб, в котором прямо говорится о том, что США уговаривали Бразилию отказаться от российской вакцины. В документе американского ведомства указано, что США использовали дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки для противодействия таким странам, как Россия, Куба и Венесуэла, которые якобы намереваются усилить своё влияние в ущерб нацбезопасности США.

Создатели "Спутника V" подчеркнули, что США, в частности, оказывали давление на Бразилию, уговаривая отказаться от русской вакцины. Российские специалисты в свою очередь обратились к Вашингтону с призывом к здравому сотрудничеству.

"Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни, - говорится на странице создателей "Спутника". - Усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней".