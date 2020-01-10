Создатель World of Tanks решил основать политическую партию

Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming.net Вячеслав Макаров собрался создать Партию прямой демократии, чтобы принять участие в региональных выборах в 2020 году и в парламентских в 2021-м. Об этом 10 января сообщает «Коммерсант».

По данным издания, у партии будет мобильное приложение на технологии Blockchain, через которое ее члены смогут участвовать в голосованиях. На создание приложения Макаров планирует выделить $1 млн, отмечает «Газета.ру».

Основу движения, по его словам, составят разработчики из ведущих IT-компаний в российских регионах, поскольку эти люди «хорошо знают о местных проблемах».

Отмечается, что учредительный съезд пройдет 5 марта. В оргкомитет вместе с создателем WoT войдут представители из IT-индустрии, медиа и коммуникаций: замглавы юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор компании Unwired Devices Олег Артамонов, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько и бывший продюсер «Живого журнала» Тимофей Шевяков.

Белорусская IT-компания Wargaming.net зарегистрирована на Кипре, где расположена ее штаб-квартира. Ее офисы находятся в Белоруссии, России, Украине, Германии, США, Великобритании, Дании, Финляндии и Австралии. Владельцем компании является Виктор Кислый.

По данным самой компании, ежедневно в игре World of Tanks участвуют около 3 млн пользователей из России.

Wargaming.net известна тем, что поддерживает военно-исторические музеи в разных странах. Так, среди них танковый музей в Бовингтоне в Великобритании, а также военно-патриотические музеи в России по программе «Помним всё».