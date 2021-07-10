Создатель "Википедии": свободной энциклопедии больше нет • 128 • Аналитика © AP Photo / Kiichiro Sato Вы скажете, здесь не такая уж новость: этот человек не раз рассказывал, что задумывал отличную штуку, но потом пришли плохие люди и его идею испоганили до крайности. И он такой не один в мировой истории — компании или идеи везде воруют и неизбежно портят. Нового здесь то, что Ларри Сэнгер, который 20 лет назад придумал "Википедию", называет относительно свежие цифры. В работе над этой энциклопедией сегодня задействованы 230 тысяч "редакторов-добровольцев" и 3,5 тысячи администраторов, которые отвечают за истину. Они создали тесную сеть цензуры, отбраковывающую информацию, не вписывающуюся в либерально-глобалистско-правильную картину мира. Конечно, речь в этой публикации якобы только об относительно далекой от нас американской политике. Такие вопросы, как сфальсифицированные итоги президентских выборов 2020 года или деятельность движения BLM, — все это в "Википедии" в открытую и нагло опирается только на источники (и точку зрения) тех самых глобалистов, то есть партии демократов. Появляющиеся прочие данные (или мнения и ссылки на таковые) тщательно изгоняются. И вот сегодня создатель "Википедии" сообщает нам на своем сайте (который мало кто читает): его детище стало чем-то вроде "полиции мыслей", и в такой атмосфере демократия существовать не может. То есть якобы открытая для демократической дискуссии сетевая энциклопедия превратилась в оппонента демократии, да попросту во врага таковой. Повторим, это не такая уж новость. В 2016 году, когда в США проходили президентские выборы, была горячая тема — как подыгрывают глобалистам ресурсы и инструменты, смысл которых вроде бы в том, чтобы быть нейтральным поставщиком фактов. Типа поиска Google, который облизывался от умиления, рассказывая о Хиллари Клинтон, и шипел от ярости, выдавая данные о Дональде Трампе. Но чаще всего просто загонял "неправильную" информацию как можно ниже по списку выдаваемых результатов. Дальше появилась цензура Facebook и Twitter. То есть демократы мало того что задействовали (и продолжают это делать) свою, открыто партийную сеть СМИ, они захватили еще и ресурсы, которые замышлялись как средство дискуссионной проверки — а не врут ли эти СМИ или та или иная идейная группировка. Можно было бы добавить, что идея всемирной энциклопедии как коллективного продукта, создаваемого непрерывно в ходе открытого и честного спора миллионов людей, — идея эта показала свою плохую исполнимость. Как минимум ее надо было защитить от того, что, по сути, и произошло — от захвата какой-то одной группировкой со своим комплектом фактов. Вот только как защитить? Нет ответа. И ведь речь далеко не только о побоищах американской политики, а вообще обо всем мыслимом. Например, если вы удостоены страницы в "Википедии", но в вашей биографии вдруг откуда-то появляются странные утверждения, не соответствующие фактам, попробуйте пожаловаться и сказать, что это неправда. Окажется, что там есть редакторы, которые слушать будут не вас, а кого-то совсем другого. Ну и отметим, что сам Ларри Сэнгер недолго управлял своим изобретением — что-то около года. Мог бы еще подраться вместо того, чтобы с презрением уходить. Но давайте лучше посмотрим на то, сколько пользы можно извлечь из его нынешних слабых акций сопротивления. Попытки ответить, в виде энциклопедии, на вопрос, что есть истина, предпринимались давно. В частности, первая из всемирно известных энциклопедий — та, которая создавалась Дидро и Д’Аламбером с друзьями, — тоже была инструментом идеологической войны, причем которая к нам, сегодняшним, имеет прямое отношение. Дело в том, что та энциклопедия была кристаллизацией молодой и дерзкой идеи Просвещения, состоявшей в том, что есть идеал — великая и нейтральная наука, арбитр, который дает ответы на все вопросы и стоит над всеми идеологиями и институтами. Но дело в том, что и при Дидро с Д’Аламбером была другая сторона, недавно еще монопольно владевшая истиной, — это, условно говоря, те, кто раньше жег людей за утверждения, что Земля вращается вокруг Солнца. И французские энциклопедисты вели конкурентную борьбу с оппонентами не столько даже за вечную и окаменевшую истину, сколько за методику ее определения на данный момент: постоянный научный поиск, проверяемый в честном споре равных, просвещенных и лучших. Вот они и создали площадку, на которой оказалось возможно высказывать всякие дерзкие идеи, подрывавшие монополию оппонентов. Эпоха Просвещения начала отвоевывать себе почетное место в западной цивилизации веке этак в XVII, и сейчас эту эпоху активно добивают те самые глобалисты. Хотя все еще не добили, и в истину, исходящую от науки, по инерции верят многие — иначе драки вокруг "Википедии" и не было бы. Видимо, за пару веков человечество чрезмерно успокоилось, думая, что теперь все в порядке: партии и идеологии могут ругаться сколько угодно, но над ними — теоретически — стоят хранители голых и неоспоримых фактов. А вот сейчас мы приехали в эпоху, когда оказалось, что и роль этих хранителей можно украсть, более того, это обязательно станут делать и уже сделали. Это полезно, как и всякое избавление от иллюзий. Полезно хотя бы потому, что теперь человек имеет сильный стимул — да что там, жизненную необходимость — думать своей головой. И это касается далеко не только политики, а казавшихся еще вчера незыблемыми основ жизни. Глобалисты же, напомним, эти основы подрывают — пытаясь полностью изменить не только повседневную жизнь человека, а и самого человека тоже. Но когда речь идет, например, о необходимости вернуться к уровню жизни прошлого века якобы ради спасения планеты — это уже не вопрос того, нравится ли тебе кандидат в президенты. И то же самое — если речь идет о твоем здоровье и физическом выживании. А ведь глобалисты очень стараются навязать всем правильный образ мысли на эти и множество других тем. И на все эти темы в "Википедии" и мириадах прочих пропагандистских ресурсов имеется та самая единственная истина. Однако во всех подобных случаях люди по всей планете видят, что происходит что-то странное, а раз так — надо самим разбираться в фактах и разных взглядах и принимать решения огромной важности. Надеяться на энциклопедистов — хранителей истины больше нельзя. И вот все вокруг теперь — экологи и медики, то есть люди с весьма переменным успехом разбираются в фактах и берут свою судьбу в свои руки. А в процессе обнаруживают, что наука — это не окаменевшие факты, а вечный спор и поиск. В общем, есть шанс на новую эпоху — Просвещение для всех, а не только для якобы просвещенных. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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