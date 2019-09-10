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Создатель Царьграда уходит из "Справедливой России" ради ВРНС – СМИ
10 сентября 2019, 22:24 • 65 • Политика
Создатель телеканала Царьград Константин Малофеев подал заявление о выходе из партии "Справедливая Россия". Предприниматель объяснил, что подождал выборов, чтобы его решение не нанесло партии ущерб, и выходит ради того, чтобы все свое время уделить работе во Всемирном Русском Народном Соборе (ВРНС).
Как напоминает РБК, Малофеев вошел в партию "Справедливая Россия" в марте 2019 года. 10 апреля он был избран заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), главой которого является Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
По словам Малофеева, он получил два предложения — от Святейшего Патриарха по работе во Всемирном Русском Народном соборе и лидера "эсеров" от Сергея Миронова.
Однако выяснилось, что сочетать эти две должности невозможно, так как в Соборе "слишком много работы", пояснил Малофеев в разговоре с РБК. Решение выйти из партии было принято давно, но для того, чтобы не нанести ей ущерб своим уходом, православный предприниматель подождал выборов и подал заявление сразу после того, как были подсчитаны голоса, пояснил Малофеев.
Напомним, Константин Малофеев с 2015 года является главой совета директоров группы компаний "Царьград", основатель и генпродюсер "Царьград ТВ". Занимается благотворительностью и общественной деятельностью – в частности, учредил Православную гимназию Святителя Василия Великого, Фонд Святителя Василия Великого и Русское общество благотворителей в защиту материнства и детства.
В числе проектов Константина Малофеева - партнерство "Лига безопасного интернета", а также общество русского исторического просвещения "Двуглавый орел".
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