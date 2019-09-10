Создатель Царьграда уходит из "Справедливой России" ради ВРНС – СМИ

Как напоминает РБК, Малофеев вошел в партию "Справедливая Россия" в марте 2019 года. 10 апреля он был избран заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), главой которого является Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

По словам Малофеева, он получил два предложения — от Святейшего Патриарха по работе во Всемирном Русском Народном соборе и лидера "эсеров" от Сергея Миронова.

Однако выяснилось, что сочетать эти две должности невозможно, так как в Соборе "слишком много работы", пояснил Малофеев в разговоре с РБК. Решение выйти из партии было принято давно, но для того, чтобы не нанести ей ущерб своим уходом, православный предприниматель подождал выборов и подал заявление сразу после того, как были подсчитаны голоса, пояснил Малофеев.

Напомним, Константин Малофеев с 2015 года является главой совета директоров группы компаний "Царьград", основатель и генпродюсер "Царьград ТВ". Занимается благотворительностью и общественной деятельностью – в частности, учредил Православную гимназию Святителя Василия Великого, Фонд Святителя Василия Великого и Русское общество благотворителей в защиту материнства и детства.

В числе проектов Константина Малофеева - партнерство "Лига безопасного интернета", а также общество русского исторического просвещения "Двуглавый орел".